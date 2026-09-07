Results Archive
Motocross, WMX
Ironman
News
450 Results
  1. Jorge Prado
  2. R.J. Hampshire
  3. Cooper Webb
Full Results
250 Results
  1. Julien Beaumer
  2. Chance Hymas
  3. Ryder DiFrancesco
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WMX Results
  1. Charli Cannon
  2. Mayla Herrick
  3. Daniela Guillen
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MXGP of
Turkiye
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MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
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  3. Romain Febvre
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MX2 Results
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  3. Liam Everts
Full Results
Upcoming
SuperMotocross
SMX Playoff 1
Sat Sep 12
News
Upcoming
MXGP of
China
Sun Sep 13
News
Upcoming
GNCC
The John Penton
Sat Sep 19
News
Upcoming
SuperMotocross
SMX Playoff 2
Sat Sep 19
News
Upcoming
MXGP of
Australia
Sun Sep 20
News
Full Schedule
Wake-Up Call

Wake-Up Call

September 7, 2026, 5:30am
Afyonkarahisar, Türkiye MXGP of TurkiyeFIM Motocross World Championship

FIM Motocross World Championship (MXGP)

Round 17 (of 19) - MXGP of Turkiye

MXGP

MXGP of Turkiye - MX2

September 6, 2026
Afyon
Afyonkarahisar, Türkiye Türkiye
Rider Motos Bike
1 Guillem Farres Guillem Farres Spain 2 - 1 Triumph
2 Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 1 - 3 KTM
3 Liam Everts Liam Everts Belgium 4 - 2 Husqvarna
4 Camden McLellan Camden McLellan South Africa 3 - 4 Triumph
5 Kay Karssemakers Kay Karssemakers The Netherlands 8 - 5 Kawasaki
6 Maxime Grau Maxime Grau France 7 - 6 Honda
7 Julius Mikula Julius Mikula 5 - 8 KTM
8 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 9 - 7 Yamaha
9 Noel Zanocz Noel Zanocz 10 - 9 KTM
10 Scott Smulders Scott Smulders The Netherlands 11 - 10 Husqvarna
Full Results

Jeffrey Herlings clinched the 2026 MXGP title.

MXGP

MXGP of Turkiye - MXGP

September 6, 2026
Afyon
Afyonkarahisar, Türkiye Türkiye
Rider Motos Bike
1 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 1 - 1 Honda
2 Tom Vialle Tom Vialle France 4 - 2 Honda
3 Romain Febvre Romain Febvre France 3 - 3 Kawasaki
4 Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 2 - 4 Yamaha
5 Pauls Jonass Pauls Jonass Latvia 6 - 5 Kawasaki
6 Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 5 - 6 KTM
7 Jan Pancar Jan Pancar Slovenia 11 - 7 KTM
8 Kevin Horgmo Kevin Horgmo Norway 10 - 8 Honda
9 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen South Africa 9 - 10 Ducati
10 Jeremy Seewer Jeremy Seewer Switzerland 8 - 11 KTM
Full Results

Championship Standings

MXGP

MX2 Standings - 2026

PositionRider Points
1Guillem Farres Guillem Farres Spain 806
2Camden McLellan Camden McLellan South Africa 756
3Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 746
4Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 726
5Liam Everts Liam Everts Belgium 696
6Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 607
7Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 502
8Valerio Lata Valerio Lata Italy 414
9Julius Mikula Julius Mikula 383
10Mathis Valin Mathis Valin France 352
Full Standings
MXGP

MXGP Standings - 2026

PositionRider Points
1Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 855
2Romain Febvre Romain Febvre France 699
3Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 659
4Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium 566
5Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 559
6Tom Vialle Tom Vialle France 545
7Ruben Fernandez Ruben Fernandez Spain 523
8Maxime Renaux Maxime Renaux France 449
9Kay de Wolf Kay de Wolf The Netherlands 428
10Pauls Jonass Pauls Jonass Latvia 366
Full Standings

Other Championship Standings

Monster Energy SuperMotocross World Championship (SMX)

Standings After Round 28 (of 31) 

SuperMotocross

250SMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Qualifying Points Points
1Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 638 25
2Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 541 22
3Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 490 20
4Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States 402 18
5Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 369 17
6Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia 324 16
7Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States 316 15
8Seth Hammaker
Seth Hammaker 		Bainbridge, PA United States 314 14
9Carson Mumford
Carson Mumford 		Simi Valley, CA United States 314 13
10Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States 302 12
Full Standings
SuperMotocross

450SMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Qualifying Points Points
1Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 820 25
2Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 590 22
3Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 579 20
4Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia 472 18
5Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France 444 17
6Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States 438 16
7Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 404 15
8Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States 396 14
9R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States 384 13
10Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 349 12
Full Standings

Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing)

Through Round 8 (of 13)

Championship Standings

GNCC

Overall Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jordan Ashburn Jordan Ashburn Cookeville, TN United States 166
2Steward Baylor Steward Baylor Belton, SC United States 154
3Liam Draper Liam Draper Auckland, New Zealand New Zealand 153
4Craig Delong Craig Delong Morgantown, PA United States 143
5Ben Kelley Ben Kelley Harwinton, CT United States 141
6Josh Strang Josh Strang Inverell, Australia Australia 106
7Michael Witkowski Michael Witkowski North Liberty, IN United States 102
8Grant Baylor Grant Baylor Belton, SC United States 102
9Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 99
10Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 91
Full Standings
GNCC

XC2 Pro Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 205
2Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 196
3Jason T Tino Jason T Tino Phillipsburg, NJ United States 196
4Brody Johnson Brody Johnson Landrum, SC United States 173
5Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb Parkersburg, WV United States 132
6Toby D Cleveland Toby D Cleveland Erin, NY United States 109
7Gavin Simon Gavin Simon Bennington, VT United States 104
8Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 88
9Christopher T Parris Christopher T Parris Sugar Valley, GA United States 54
10Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham Murray City, OH United States 36
Full Standings
GNCC

WXC Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Danielle McDonald Danielle McDonald Parkes, NSW Australia 224
2Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States 224
3Korie Steede Korie Steede Beloit, OH United States 219
4Lilley G Sheets Lilley G Sheets Fishersville, VA United States 136
5Carly Lee Carly Lee Millville, NJ United States 126
6Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes Equinunk, PA United States 116
7Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia 95
8Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen Columbus, OH United States 91
9Addison Harris Addison Harris Smithfield, RI United States 77
10Emma Smith Emma Smith Donalds, SC United States 54
Full Standings

American National Enduro

Through Round 6

Championship Standings

US Sprint Enduro Series

Through Round 7

Championship Standings

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
Ken Roczen (Suzuki)Monster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Cole Davies (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
Deacon Denno (Triumph)Monster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
Hunter Lawrence (Honda)AMA Pro Motocross Championship450 Class
Cole Davies (Yamaha)AMA Pro Motocross Championship250 Class
Lachlan Turner (Yamaha)Women’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
Jeffrey Herlings (Honda)FIM Motocross World ChampionshipMXGP
TBDFIM Motocross World ChampionshipMX2
TBDFIM Motocross World ChampionshipEMX250
TBDFIM Motocross World ChampionshipWMX
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsTeam
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMX2
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsOpen
View ResultsRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
View ResultsDaytona Vintage Supercross ResultsNA
Landon Gibson (Husqvarna)Loretta Lynn'sHorizon Award
Full ResultsLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
TBDGNCCGrand National Champion
TBDGNCCXC1
TBDGNCCXC2
TBDGNCCXC3
TBDGNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
Ryan Breece (Honda)AMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's
Dylan Wright (Honda)Canadian Triple Crown (Motocross)450
Dylan Rempel (Honda)CanadianTriple Crown (Motocross)250
Jamie Astudillo (GasGas)CanadianTriple Crown (Motocross)WMX
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
Luciano Benavides (KTM)Dakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro 2
Trystan Hart (KTM)AMA National Hard Enduro ChampionshipPro1
Billy Bolt (Husqvarna)FIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class

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