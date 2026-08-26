Watch: 2027 Yamaha YZ250F Bike Intro - First Ride and Initial Impressions: How Big Are the Changes?
August 26, 2026, 1:40pm
The 2027 Yamaha YZ250F has been one of the most highly anticipated bikes of 2027 and it does not disappoint. More power, less noise and a new chassis...what more could you ask for???
Kris Keefer, Eddie Laret, and Ben Graves attended the Yamaha intro event at ClubMX to get their first ride on the all-new machine.
Watch as these three break down the all-new machine, plus check out some footage of all of them riding...with a few Club locals as well.
Film/Edit/Images: Rob Filebark
2027 Yamaha YZ250F
DSC00041 Rob Filebark DSC00043 Rob Filebark DSC00046 Rob Filebark DSC00048 Rob Filebark DSC00051 Rob Filebark DSC00053 Rob Filebark DSC00056 Rob Filebark DSC00057 Rob Filebark DSC00059 Rob Filebark DSC00062 Rob Filebark DSC00068 Rob Filebark DSC00069 Rob Filebark DSC00079 Rob Filebark DSC00080 Rob Filebark DSC00086 Rob Filebark DSC00088 Rob Filebark DSC00095 Rob Filebark DSC00097 Rob Filebark DSC00099 Rob Filebark DSC00101 Rob Filebark
2027 Yamaha YZ250F in Action
DSC00109 Rob Filebark DSC00110 Rob Filebark DSC00111 Rob Filebark DSC00112 Rob Filebark DSC00113 Rob Filebark DSC00114 Rob Filebark DSC00124 Rob Filebark DSC00125 Rob Filebark DSC00126 Rob Filebark DSC00127 Rob Filebark DSC00128 Rob Filebark DSC00129 Rob Filebark DSC00130 Rob Filebark DSC00131 Rob Filebark DSC00132 Rob Filebark DSC00133 Rob Filebark DSC00134 Rob Filebark DSC00135 Rob Filebark DSC00152 Rob Filebark DSC00153 Rob Filebark DSC00154 Rob Filebark DSC00155 Rob Filebark DSC00156 Rob Filebark DSC00157 Rob Filebark DSC00158 Rob Filebark DSC00159 Rob Filebark DSC00160 Rob Filebark DSC00161 Rob Filebark DSC00186 Rob Filebark DSC00198 Rob Filebark DSC00199 Rob Filebark DSC00200 Rob Filebark DSC00201 Rob Filebark DSC00202 Rob Filebark DSC00203 Rob Filebark DSC00204 Rob Filebark DSC00205 Rob Filebark DSC00206 Rob Filebark DSC00207 Rob Filebark DSC00208 Rob Filebark DSC00219 Rob Filebark DSC00222 Rob Filebark DSC00225 Rob Filebark DSC00228 Rob Filebark DSC00236 Rob Filebark DSC00239 Rob Filebark DSC00243 Rob Filebark DSC00245 Rob Filebark DSC00256 Rob Filebark DSC00258 Rob Filebark DSC00259 Rob Filebark DSC00260 Rob Filebark DSC00261 Rob Filebark DSC00265 Rob Filebark DSC00266 Rob Filebark DSC00267 Rob Filebark DSC00268 Rob Filebark DSC00289 Rob Filebark DSC00294 Rob Filebark DSC00298 Rob Filebark DSC00300 Rob Filebark DSC00301 Rob Filebark DSC00302 Rob Filebark DSC00309 Rob Filebark DSC00311 Rob Filebark DSC00312 Rob Filebark DSC00313 Rob Filebark DSC00321 Rob Filebark DSC00323 Rob Filebark DSC00328 Rob Filebark DSC00333 Rob Filebark DSC00335 Rob Filebark DSC00337 Rob Filebark DSC00339 Rob Filebark DSC00341 Rob Filebark DSC00342 Rob Filebark DSC00346 Rob Filebark DSC00347 Rob Filebark DSC00348 Rob Filebark DSC00349 Rob Filebark DSC00351 Rob Filebark DSC00352 Rob Filebark DSC00354 Rob Filebark DSC00357 Rob Filebark DSC00358 Rob Filebark DSC00360 Rob Filebark DSC00363 Rob Filebark DSC00366 Rob Filebark DSC00371 Rob Filebark DSC00376 Rob Filebark DSC00380 Rob Filebark DSC00391 Rob Filebark DSC00399 Rob Filebark DSC00406 Rob Filebark DSC00418 Rob Filebark DSC00435 Rob Filebark DSC00442 Rob Filebark DSC00444 Rob Filebark DSC00458 Rob Filebark DSC00463 Rob Filebark DSC00465 Rob Filebark DSC00467 Rob Filebark DSC00477 Rob Filebark DSC00482 Rob Filebark DSC00488 Rob Filebark DSC00500 Rob Filebark DSC00504 Rob Filebark DSC00507 Rob Filebark DSC00509 Rob Filebark DSC00512 Rob Filebark DSC00522 Rob Filebark DSC00526 Rob Filebark DSC00531 Rob Filebark DSC00534 Rob Filebark DSC00537 Rob Filebark DSC00538 Rob Filebark DSC00540 Rob Filebark DSC00544 Rob Filebark DSC00548 Rob Filebark