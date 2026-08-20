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Budds Creek National Full Pro Motocross and WMX Race Day Schedules

August 20, 2026, 12:00pm
Budds Creek National Full Pro Motocross and WMX Race Day Schedules
Mechanicsville, MD Budds CreekAMA Pro Motocross Championship, Women's Motocross Championship

This Saturday, the SuperMotocross paddock will be in Maryland for the Budds Creek National, round ten of the AMA Pro Motocross Championship.

What you need to know the most for the Budds Creek National on Saturday: the points-paying motos start just after 1 p.m. Eastern/10 a.m. Pacific on Peacock.

Below is the full broadcast schedule and then the full race day schedule, plus the PDF version if you want to screenshot it for your phone.

And note, there will be one Women’s Motocross (WMX) Championship powered by Synchrony moto on Friday and one WMX moto on Saturday! View their weekend schedule below as well.

Budds Creek Motocross TV & Streaming Schedule WMX TV & Streaming Schedule
  • Motocross, WMX

    Budds Creek

     Saturday, August 22
    Budds Creek Motocross Park
    Mechanicsville, MD United States
    Local Time ()Track Time (EDT)
    Friday
    8:00am5:00pm 8:00am – 5:00pm Amateur Racing - WMX Racing
    9:00am 9:00am Registered Team Parking
    9:00am5:00pm 9:00am – 5:00pm Will Call
    9:30am 9:30am Privateer Parking
    10:00am10:15am 10:00am – 10:15am WMX 1st Qualifying Practice (15 minutes)
    11:30am12:30pm 11:30am – 12:30pm Sound Testing for Top 20 in points (250-450 Classes)
    12:00pm12:15pm 12:00pm – 12:15pm WMX 2nd Qualifying Practice (15 minutes)
    12:00pm3:00pm 12:00pm – 3:00pm Technical Control
    12:30pm3:00pm 12:30pm – 3:00pm Sound Testing for Remaining Competitors
    12:30pm2:00pm 12:30pm – 2:00pm Media Activity (You-Tube)
    2:06pm2:20pm 2:06pm – 2:20pm WMX Class Moto #1 (You-Tube)
    2:25pm2:35pm 2:25pm – 2:35pm WMX Winners Circle (You-Tube)
    Saturday
    7:30am7:45am 7:30am – 7:45am Chapel Service at AMA Semi
    8:00am8:15am 8:00am – 8:15am 250 Group B Qualifying 1 (15 minutes) (1 Lap Free)
    8:20am8:35am 8:20am – 8:35am 250 Group A Qualifying 1 (15 minutes) (1 Lap Free)
    8:35am8:50am 8:35am – 8:50am Track Maintenance
    8:50am9:05am 8:50am – 9:05am 450 Group A Qualifying 1 (15 minutes) (1 Lap Free)
    9:10am9:25am 9:10am – 9:25am 450 Group B Qualifying 1 (15 minutes) (1 Lap Free)
    9:30am9:50am 9:30am – 9:50am Track Maintenance
    9:50am10:05am 9:50am – 10:05am 250 Group B Qualifying 1 (15 minutes) Peacock
    10:10am10:25am 10:10am – 10:25am 250 Group A Qualifying 1 (15 minutes) Peacock
    10:30am10:45am 10:30am – 10:45am 450 Group A Qualifying 1 (15 minutes)
    10:50am11:05am 10:50am – 11:05am 450 Group B Qualifying 1 (15 minutes)
    11:05am11:35am 11:05am – 11:35am Track Maintenance
    11:35am11:45am 11:35am – 11:45am 450 Consolation Race
    11:50am12:00pm 11:50am – 12:00pm 250 Consolation Race
    12:05pm12:15pm 12:05pm – 12:15pm WMX Warm up - Practice
    12:15pm1:00pm 12:15pm – 1:00pm OPENING CEREMONIES
    12:20pm1:00pm 12:20pm – 1:00pm Track Maintenance
    1:00pm 1:00pm 250 Class Sight Lap / Top 5 Introduction Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:10pm1:45pm 1:10pm – 1:45pm 250 Class Moto #1 Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:45pm2:00pm 1:45pm – 2:00pm Podium Interviews
    2:00pm 2:00pm 450 Class Sight Lap / Top 5 Introduction
    2:10pm2:45pm 2:10pm – 2:45pm 450 Class Moto #1
    2:45pm3:00pm 2:45pm – 3:00pm Podium Interviews
    2:45pm3:28pm 2:45pm – 3:28pm Halftime
    3:28pm3:36pm 3:28pm – 3:36pm WMX Sight Lap NBC
    3:36pm3:55pm 3:36pm – 3:55pm WMX Class Moto #2 (LIVE NBC) NBC
    3:55pm4:10pm 3:55pm – 4:10pm WMX Winners Circle NBC
    4:00pm4:08pm 4:00pm – 4:08pm 250 Class Sight Lap
    4:08pm4:50pm 4:08pm – 4:50pm 250 Class Moto #2 (LIVE NBC)
    4:50pm5:00pm 4:50pm – 5:00pm 250 Winners Circle
    5:00pm5:10pm 5:00pm – 5:10pm 450 Class Sight Lap
    5:10pm5:50pm 5:10pm – 5:50pm 450 Class Moto #2 (LIVE NBC)
    5:50pm6:00pm 5:50pm – 6:00pm 450 Winners Circle
    6:05pm6:15pm 6:05pm – 6:15pm WMX Press Conference
    6:15pm6:30pm 6:15pm – 6:30pm 250 Press Conference
    6:30pm6:50pm 6:30pm – 6:50pm 450 Press Conference
Budds Creek Motocross Schedule WMX Schedule

Note: Times local to Mechanicsville, Maryland (Eastern time zone).

Budds Creek National race schedule
Budds Creek National race schedule MX Sports Pro Racing
WMX Budds Creek weekend schedule
WMX Budds Creek weekend schedule MX Sports Pro Racing

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