Watch: WMX Video Highlights from Unadilla National
August 18, 2026, 9:00am
Watch the WMX video highlights from the Unadilla National.
In the WMX Class, Lachlan Turner (1-1) took the overall win over Charli Cannon (2-2) and Mayla Herrick (4-3). Turner continues to lead the championship with two rounds remaining in the season.
Read the full race recap if you missed it.
Results
WMX
Unadilla - WMXAugust 15, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Lachlan Turner
|Gardnerville, NV
|1 - 1
|Yamaha YZ250F
|2
|Charli Cannon
|Maroochy River, Australia
|2 - 2
|Honda CRF250R Works Edition
|3
|Mayla Herrick
|Thornton, CO
|4 - 3
|Honda CRF250R
|4
|Jordan Jarvis
|Clayton, NC
|3 - 4
|Yamaha YZ250F
|5
|Taylah McCutcheon
|Australia
|6 - 6
|Kawasaki KX250
Championship Standings
WMX
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Lachlan Turner
|Gardnerville, NV
|182
|2
|Charli Cannon
|Maroochy River, Australia
|167
|3
|Jordan Jarvis
|Clayton, NC
|140
|4
|Taylah McCutcheon
|Australia
|131
|5
|Mikayla Nielsen
|Riverside, CA
|118