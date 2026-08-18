Results Archive
Amateur
Loretta Lynn's
News
Results
WSX
WSX Canadian GP
News
Motocross, WMX
Unadilla
News
450 Results
  1. Jett Lawrence
  2. Jorge Prado
  3. Haiden Deegan
Full Results
250 Results
  1. Cole Davies
  2. Levi Kitchen
  3. Chance Hymas
Full Results
WMX Results
  1. Lachlan Turner
  2. Charli Cannon
  3. Mayla Herrick
Full Results
MXGP of
Sweden
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Liam Everts
  3. Camden McLellan
Full Results
Upcoming
Motocross, WMX
Budds Creek
Sat Aug 22
News
WMX Entry List
  1. Charli Cannon
  2. Taylah McCutcheon
  3. Ariana Scovel Tavares
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Netherlands
Sun Aug 23
News
Upcoming
Motocross, WMX
Ironman
Sat Aug 29
News
Full Schedule

Watch: WMX Video Highlights from Unadilla National

August 18, 2026, 9:00am
Watch: WMX Video Highlights from Unadilla National
New Berlin, NY UnadillaAMA Pro Motocross Championship, Women's Motocross Championship

Watch the WMX video highlights from the Unadilla National.

In the WMX Class, Lachlan Turner (1-1) took the overall win over Charli Cannon (2-2) and Mayla Herrick (4-3). Turner continues to lead the championship with two rounds remaining in the season.

Read the full race recap if you missed it.

Watch the highlights below.

Results

WMX

Unadilla - WMX

August 15, 2026
Unadilla MX
New Berlin, NY United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Lachlan Turner Lachlan Turner Gardnerville, NV United States 1 - 1 Yamaha YZ250F
2 Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia 2 - 2 Honda CRF250R Works Edition
3 Mayla Herrick Mayla Herrick Thornton, CO United States 4 - 3 Honda CRF250R
4 Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States 3 - 4 Yamaha YZ250F
5 Taylah McCutcheon Taylah McCutcheon Australia Australia 6 - 6 Kawasaki KX250
Full Results

Championship Standings

WMX

WMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Lachlan Turner Lachlan Turner Gardnerville, NV United States 182
2Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia 167
3Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States 140
4Taylah McCutcheon Taylah McCutcheon Australia Australia 131
5Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen Riverside, CA United States 118
Full Standings
Read Now
September 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The September 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted