Levi Kitchen on Tight 250 Championship Battle: "I'm excited...I respect Cole. I know he's gonna do his best, I'm gonna do my best"
August 17, 2026, 8:20am
Check out the full post-race press conference from the Unadilla National.
Riders featured include:250 Class: Cole Davies (Yamaha), Levi Kitchen (Kawasaki), and Chance Hymas (Honda), plus 250 winning team manager Wil Hahn (Monster Energy Yamaha Star Racing).
450 Class: Jett Lawrence (Honda), Jorge Prado (KTM), and Haiden Deegan (Yamaha), and plus 450 winning team manager Lars Lindstrom (Honda HRC Progressive).
WMX: Lachlan Turner (Yamaha), Charli Cannon (Honda), and Mayla Herrick (Honda).
Motocross
Unadilla - 250August 15, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|2 - 1
|Yamaha YZ250F
|2
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|1 - 6
|Kawasaki KX250
|3
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|4 - 2
|Honda CRF250R Works Edition
Motocross
Unadilla - 450August 15, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|2 - 1
|Honda CRF450R Works Edition
|2
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|3 - 2
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|3
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|4 - 3
|Yamaha YZ450F
WMX
Unadilla - WMXAugust 15, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Lachlan Turner
|Gardnerville, NV
|1 - 1
|Yamaha YZ250F
|2
|Charli Cannon
|Maroochy River, Australia
|2 - 2
|Honda CRF250R Works Edition
|3
|Mayla Herrick
|Thornton, CO
|4 - 3
|Honda CRF250R