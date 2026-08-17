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Levi Kitchen on Tight 250 Championship Battle: "I'm excited...I respect Cole. I know he's gonna do his best, I'm gonna do my best"

August 17, 2026, 8:20am
New Berlin, NY UnadillaAMA Pro Motocross Championship, Women's Motocross Championship

Check out the full post-race press conference from the Unadilla National. 

Riders featured include:250 Class: Cole Davies (Yamaha), Levi Kitchen (Kawasaki), and Chance Hymas (Honda), plus 250 winning team manager Wil Hahn (Monster Energy Yamaha Star Racing).

450 Class: Jett Lawrence (Honda), Jorge Prado (KTM), and Haiden Deegan (Yamaha), and plus 450 winning team manager Lars Lindstrom (Honda HRC Progressive).

WMX: Lachlan Turner (Yamaha), Charli Cannon (Honda), and Mayla Herrick (Honda).

Motocross

Unadilla - 250

August 15, 2026
Unadilla MX
New Berlin, NY United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 2 - 1 Yamaha YZ250F
2 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 1 - 6 Kawasaki KX250
3 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States 4 - 2 Honda CRF250R Works Edition
Full Results
Motocross

Unadilla - 450

August 15, 2026
Unadilla MX
New Berlin, NY United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia 2 - 1 Honda CRF450R Works Edition
2 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 3 - 2 KTM 450 SX-F Factory Edition
3 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 4 - 3 Yamaha YZ450F
Full Results
WMX

Unadilla - WMX

August 15, 2026
Unadilla MX
New Berlin, NY United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Lachlan Turner Lachlan Turner Gardnerville, NV United States 1 - 1 Yamaha YZ250F
2 Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia 2 - 2 Honda CRF250R Works Edition
3 Mayla Herrick Mayla Herrick Thornton, CO United States 4 - 3 Honda CRF250R
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