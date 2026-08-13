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Unadilla National Full Pro Motocross and WMX Race Day Schedules

August 13, 2026, 12:30pm
Unadilla National Full Pro Motocross and WMX Race Day Schedules
New Berlin, NY UnadillaAMA Pro Motocross Championship, Women's Motocross Championship

This Saturday, the SuperMotocross paddock will be in New York for the Unadilla National, round four of the AMA Pro Motocross Championship.

What you need to know the most for the Unadilla National on Saturday: the points-paying motos start just after 1 p.m. Eastern/10 a.m. Pacific on Peacock.

Below is the full broadcast schedule and then the full race day schedule, plus the PDF version if you want to screenshot it for your phone.

And note, there will be one Women’s Motocross (WMX) Championship powered by Synchrony moto on Friday and one WMX moto on Saturday! View their weekend schedule below as well.

Unadilla Motocross TV & Streaming Schedule WMX TV & Streaming Schedule
  • Motocross, WMX

    Unadilla

     Saturday, August 15
    Unadilla MX
    New Berlin, NY United States
    Local Time ()Track Time (EDT)
    Saturday
    7:00am2:00pm 7:00am – 2:00pm Rider Services / Will Call Opens
    7:15am7:30am 7:15am – 7:30am Riders Meeting at AMA Semi
    7:30am7:45am 7:30am – 7:45am Chapel Service at AMA Semi
    8:00am8:15am 8:00am – 8:15am 250 Group B Qualifying 1 - 15 minutes (1 Lap Free)
    8:20am8:35am 8:20am – 8:35am 250 Group A Qualifying 1 - 15 minutes (1 Lap Free)
    8:35am8:50am 8:35am – 8:50am Track Maintenance
    8:50am9:05am 8:50am – 9:05am 450 Group A Qualifying 1 - 15 minutes (1 Lap Free)
    9:10am9:25am 9:10am – 9:25am 450 Group B Qualifying 1 - 15 minutes (1 Lap Free)
    9:30am9:50am 9:30am – 9:50am Track Maintenance
    9:50am10:05am 9:50am – 10:05am 250 Group B Qualifying 1 - 15 minutes Peacock
    10:10am10:25am 10:10am – 10:25am 250 Group A Qualifying 1 - 15 minutes Peacock
    10:30am10:45am 10:30am – 10:45am 450 Group A Qualifying 1 - 15 minutes
    10:50am11:05am 10:50am – 11:05am 450 Group B Qualifying 1 - 15 minutes
    11:05am11:35am 11:05am – 11:35am Track Maintenance
    11:35am11:45am 11:35am – 11:45am 250 Consolation Race
    11:50am12:00pm 11:50am – 12:00pm 450 Consolation Race
    12:05pm12:15pm 12:05pm – 12:15pm WMX Practice
    12:20pm1:00pm 12:20pm – 1:00pm Track Maintenance
    12:30pm1:00pm 12:30pm – 1:00pm OPENING CEREMONIES
    12:41pm 12:41pm 250 First Call Peacock SuperMotocross Video Pass
    12:51pm 12:51pm Begin Loading Gate / Staging Closed Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:01pm 1:01pm 250 Class Sight Lap / Top 5 Introduction Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:11pm1:46pm 1:11pm – 1:46pm 250 Class Moto #1 Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:46pm2:00pm 1:46pm – 2:00pm Podium Interviews
    1:40pm 1:40pm 450 First Call
    1:50pm 1:50pm Begin Loading Gate / Staging Closed
    2:00pm 2:00pm 450 Class Sight Lap / Top 5 Introduction
    2:10pm2:45pm 2:10pm – 2:45pm 450 Class Moto #1
    2:45pm3:00pm 2:45pm – 3:00pm Podium Interviews
    2:45pm3:05pm 2:45pm – 3:05pm Halftime
    2:45pm 2:45pm WMX First Call
    2:55pm 2:55pm Begin Loading Gate / Staging Closed
    3:05pm 3:05pm WMX Sight Lap / Top 5 Introduction
    3:11pm 3:11pm WMX Moto #2 12Min+1 Lap
    3:30pm3:40pm 3:30pm – 3:40pm WMX Winners Circle
    3:17pm 3:17pm 250 First Call
    3:27pm 3:27pm Begin Loading Gate / Staging Closed
    3:37pm 3:37pm 250 Class Sight Lap
    3:45pm4:20pm 3:45pm – 4:20pm 250 Class Moto #2
    4:20pm4:35pm 4:20pm – 4:35pm 250 Winners Circle
    4:16pm 4:16pm 450 First Call
    4:26pm 4:26pm Begin Loading Gate / Staging Closed
    4:36pm 4:36pm 450 Class Sight Lap
    4:44pm5:20pm 4:44pm – 5:20pm 450 Class Moto #2
    5:20pm5:35pm 5:20pm – 5:35pm 450 Winners Circle
    5:40pm5:50pm 5:40pm – 5:50pm WMX Press Conference
    5:50pm6:05pm 5:50pm – 6:05pm 250 Press Conference
    6:05pm6:20pm 6:05pm – 6:20pm 450 Press Conference
Unadilla Motocross Schedule WMX Schedule

Note: Times local to New Berlin, New York (Eastern time zone)

Unadilla National race schedule
Unadilla National race schedule MX Sports Pro Racing
WMX Unadilla weekend schedule
WMX Unadilla weekend schedule MX Sports Pro Racing

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