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Gallery: ’26 Loretta Lynn’s Saturday

Gallery: ’26 Loretta Lynn’s Saturday

August 9, 2026, 8:00am
Hurricane Mills, TN Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship (Loretta Lynn's)Amateur National Motocross Championship

Align Media is at the 2026 Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn Ranch for the 45th annual event this week to capture all the action, from creek play to the motos to the podium interviews and everything in between. Make sure to check out all their best photos and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of their best photos from Saturday's fifth and final day of racing at the Ranch.

  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0293
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0293 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0349
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0349 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0442
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0442 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_1035
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_1035 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_1166
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_1166 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_2094
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_2094 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_2140
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_2140 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_2261
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_2261 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_3483
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_3483 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_3640
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_3640 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_4087
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_4087 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_4229
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_4229 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_4257
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_4257 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_4339
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_4339 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_4751
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_4751 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_5217
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_5217 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_5285
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_5285 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_5713
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_5713 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_5848
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_5848 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6322
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6322 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6412
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6412 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6423A
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6423A Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6503B
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6503B Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6546B
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6546B Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6570B
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6570B Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6571A
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6571A Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6712
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6712 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6883A
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6883A Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7294
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7294 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7711
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7711 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8002
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8002 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8064
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8064 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8161
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8161 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8374A
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8374A Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8486A
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8486A Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8625A
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8625A Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8760
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8760 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8822A
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8822A Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8909
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8909 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8964
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8964 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL8_6384
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL8_6384 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL8_7349
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL8_7349 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL8_7596
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL8_7596 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL8_8022
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL8_8022 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL8_8677
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL8_8734
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0930
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_1379
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_2171
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_2328
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_2550
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_2692
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_2762
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_3640
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8163A
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8163A Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL9_8918
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL9_8991
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL9_8991 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL9_9042
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL9_9042 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL9_9122
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL9_9122 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0518
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0518 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0653
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0653 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_1494
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_1494 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_1644
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_1644 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_1880-2
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_1880-2 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_1994
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_1994 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_3201
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_3201 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_3298
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_3298 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_4709
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_4709 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_5029
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_5029 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6854B
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6854B Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6953
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_6953 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7014A
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7014A Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7224A
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7224A Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7272B
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7272B Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7444B
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7444B Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7832
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7832 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8260A
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8260A Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8776A
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8776A Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL8_7349
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL8_7349 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL9_9049
    2026_LORETTA_LYNN_MX_SATURDAY_ALIGN_MEDIA_AL9_9049 Align Media
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