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Gallery: ’26 Loretta Lynn’s Thursday

Gallery: ’26 Loretta Lynn’s Thursday

August 7, 2026, 1:30pm
Hurricane Mills, TN Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship (Loretta Lynn's)Amateur National Motocross Championship

Align Media is at the 2026 Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn Ranch for the 45th annual event this week to capture all the action, from creek play to the motos to the podium interviews and everything in between. Make sure to check out all their best photos and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of their best photos from Thursday's day three of racing at the Ranch.

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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0435A
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0442B
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0471A
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0495A
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0509A
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0520B
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0541A
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0645B
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_0672
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_1647A
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  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7962C
    2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_7962C Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8671
    2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_8671 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_9225A
    2026_LORETTA_LYNN_MX_THURSDAY_ALIGN_MEDIA_AL6_9225A Align Media
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