Results Archive
Motocross
Washougal
News
450 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Jett Lawrence
  3. Haiden Deegan
Full Results
250 Results
  1. Cole Davies
  2. Ryder DiFrancesco
  3. Chance Hymas
Full Results
MXGP of
Czech Republic
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Tom Vialle
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Camden McLellan
  3. Karlis Alberts Reisulis
Full Results
MXGP of
Flanders
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Kay de Wolf
  3. Tim Gajser
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Guillem Farres
  3. Simon Längenfelder
Full Results
Live Now
Amateur
Loretta Lynn's
News
Results
Upcoming
WSX
WSX Canadian GP
Sat Aug 8
News
Upcoming
Motocross, WMX
Unadilla
Sat Aug 15
News
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Julien Beaumer
  3. Chance Hymas
Full Entry List
WMX Entry List
  1. Charli Cannon
  2. Taylah McCutcheon
  3. Ariana Scovel Tavares
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Sweden
Sun Aug 16
News
Full Schedule
Gallery: ’26 Loretta Lynn’s Wednesday

Gallery: ’26 Loretta Lynn’s Wednesday

August 6, 2026, 12:00pm
Hurricane Mills, TN Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship (Loretta Lynn's)Amateur National Motocross Championship

Align Media is at the 2026 Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn Ranch for the 45th annual event this week to capture all the action, from creek play to the motos to the podium interviews and everything in between. Make sure to check out all their best photos and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of their best photos from Wednesday's day two of racing at the Ranch.

  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5135
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5135 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5206
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5206 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5311
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5311 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5349
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5349 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5372
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5372 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5410
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5410 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5442
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5442 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5517
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5517 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5629
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5629 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5783
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5783 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_7457
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_7457 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8542
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8542 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8583
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8583 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8673
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8673 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8687
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8687 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8687 (1)
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8687 (1) Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8700
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8700 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8818
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8818 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8879
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8879 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8896
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8896 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8950
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8950 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8962
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8962 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9022
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9022 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9042
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9042 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9116
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9116 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9257
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9257 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9339
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9339 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9397
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9397 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9417
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9417 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9428
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9428 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9445
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9445 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9471
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9471 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9510
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9510 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9805
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9805 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9813
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9813 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9858
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9858 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9922
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9922 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9929
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9929 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9959
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9959 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5275
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5275 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5292
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5292 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5301
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5301 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5514
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5514 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5653
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5653 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5659
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5659 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5775
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5775 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5806
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5806 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5819
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5819 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5820
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5820 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5836
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL1_5836 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_0002
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_0002 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_7502
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_7502 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_7552
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_7552 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8213
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8213 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8234
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8234 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8914
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8914 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8918-2
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8918-2 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8942
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_8942 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9374
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9374 Align Media
  • 2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9988
    2026_LORETTA_LYNN_MX_WEDNESDAY_ALIGN_MEDIA_AL2_9988 Align Media
Read Now
September 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The September 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted