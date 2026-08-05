Align Media is at the 2026 Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn Ranch for the 45th annual event this week to capture all the action, from creek play to the motos to the podium interviews and everything in between. Make sure to check out all their best photos and follow them on Instagram @align.with.us.
Here are some of their best photos from Tuesday's first day of racing at the Ranch.
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