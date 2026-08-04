Results Archive
Motocross
Washougal
News
450 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Jett Lawrence
  3. Haiden Deegan
Full Results
250 Results
  1. Cole Davies
  2. Ryder DiFrancesco
  3. Chance Hymas
Full Results
MXGP of
Czech Republic
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Tom Vialle
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Camden McLellan
  3. Karlis Alberts Reisulis
Full Results
MXGP of
Flanders
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Kay de Wolf
  3. Tim Gajser
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Guillem Farres
  3. Simon Längenfelder
Full Results
Live Now
Amateur
Loretta Lynn's
News
Results
Upcoming
WSX
WSX Canadian GP
Sat Aug 8
News
Upcoming
Motocross, WMX
Unadilla
Sat Aug 15
News
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Julien Beaumer
  3. Chance Hymas
Full Entry List
WMX Entry List
  1. Charli Cannon
  2. Taylah McCutcheon
  3. Ariana Scovel Tavares
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Sweden
Sun Aug 16
News
Full Schedule

Watch: 2027 Honda CRF450R Bike Intro - First Ride and Initial Impressions

August 4, 2026, 9:00am

The 2027 Honda CRF450R has some significant changes from the previous-generation model. One big change is this bike being ten pounds lighter than the previous generation!

Our guys Kris Keefer and Steve Matthes attended the Honda intro event at Spring Creek Motocross Park to get their first ride on the all-new machine. Matthes showed up to the event with...Yamaha gear! So, Keefer and the boys gave him some s%$& for it! 

Watch as the duo breaks down the all-new machine, plus check out some footage of Honda test rider Trey Canard ripping the new bike.

Film/Edit/Images: Simon Cudby

Recommended Reading

Watch: We Go to Japan to Meet the All-New 2027 Honda CRF450R Thu May 28 Watch: We Go to Japan to Meet the All-New 2027 Honda CRF450R Redesigned CRF450R Headlines Honda’s 2027 Off-Road Motocross Range Thu May 28 Redesigned CRF450R Headlines Honda’s 2027 Off-Road Motocross Range Details On The Completely-New 2027 Honda CRF450R Thu May 28 Details On The Completely-New 2027 Honda CRF450R

2027 Honda CRF450R 

  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-001
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-001 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-002
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-002 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-003
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-003 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-004
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-004 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-005
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-005 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-006
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-006 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-007
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-007 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-008
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-008 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-009
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-009 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-010
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-010 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-011
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-011 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-012
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-012 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-013
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-013 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-014
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-014 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-015
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-015 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-016
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-016 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-017
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-017 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-018
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-018 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-019
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-019 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-020
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-020 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-021
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-021 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-022
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-022 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-023
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-023 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-024
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-024 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-025
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-025 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-026
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-026 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-027
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-027 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-028
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-028 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-030
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-030 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-031
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-031 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-032
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-032 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-033
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-033 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-034
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-034 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-036
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-036 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-037
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-037 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-038
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-038 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-040
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-040 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-041
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-041 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-042
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-042 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-043
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-043 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-044
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-044 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-045
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-045 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-046
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-046 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-047
    2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-047 Simon Cudby

2027 Honda CRF450R in Action

  • RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-012
    RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-012 Simon Cudby
  • RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-021
    RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-021 Simon Cudby
  • RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-023
    RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-023 Simon Cudby
  • RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-027
    RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-027 Simon Cudby
  • RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-031
    RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-031 Simon Cudby
  • RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-044
    RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-044 Simon Cudby
  • RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-045
    RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-045 Simon Cudby
  • PulpMX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-002
    PulpMX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-002 Simon Cudby
  • PulpMX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-005
    PulpMX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-005 Simon Cudby
  • PulpMX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-023
    PulpMX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-023 Simon Cudby
  • RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-020
    RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-020 Simon Cudby
  • RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-042
    RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-042 Simon Cudby
  • PulpMX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-020
    PulpMX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-020 Simon Cudby
  • PulpMX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-007
    PulpMX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-007 Simon Cudby

Miscellaneous Photos

  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-001
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-001 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-002
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-002 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-003
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-003 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-004
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-004 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-005
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-005 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-006
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-006 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-007
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-007 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-008
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-008 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-009
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-009 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-010
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-010 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-011
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-011 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-012
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-012 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-013
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-013 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-014
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-014 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-015
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-015 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-016
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-016 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-017
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-017 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-018
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-018 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-019
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-019 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-020
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-020 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-021
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-021 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-022
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-022 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-024
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-024 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-025A
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-025A Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-026
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-026 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-027
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-027 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-030
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-030 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-031
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-031 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-032
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-032 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-033
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-033 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-034
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-034 Simon Cudby
  • 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-035
    2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-035 Simon Cudby

Read Now
September 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The September 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted