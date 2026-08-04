Watch: 2027 Honda CRF450R Bike Intro - First Ride and Initial Impressions
August 4, 2026, 9:00am
The 2027 Honda CRF450R has some significant changes from the previous-generation model. One big change is this bike being ten pounds lighter than the previous generation!
Our guys Kris Keefer and Steve Matthes attended the Honda intro event at Spring Creek Motocross Park to get their first ride on the all-new machine. Matthes showed up to the event with...Yamaha gear! So, Keefer and the boys gave him some s%$& for it!
Watch as the duo breaks down the all-new machine, plus check out some footage of Honda test rider Trey Canard ripping the new bike.
Film/Edit/Images: Simon Cudby
2027 Honda CRF450R
2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-001 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-002 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-003 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-004 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-005 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-006 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-007 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-008 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-009 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-010 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-011 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-012 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-013 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-014 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-015 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-016 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-017 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-018 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-019 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-020 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-021 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-022 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-023 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-024 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-025 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-026 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-027 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-028 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-030 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-031 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-032 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-033 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-034 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-036 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-037 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-038 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-040 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-041 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-042 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-043 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-044 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-045 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-046 Simon Cudby 2027HondaCRF450Rintro-CudbyPhoto-047 Simon Cudby
2027 Honda CRF450R in Action
RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-012 Simon Cudby RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-021 Simon Cudby RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-023 Simon Cudby RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-027 Simon Cudby RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-031 Simon Cudby RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-044 Simon Cudby RacerX-2027HondaCRF450R-CudbyPhoto-045 Simon Cudby
Miscellaneous Photos
2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-001 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-002 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-003 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-004 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-005 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-006 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-007 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-008 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-009 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-010 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-011 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-012 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-013 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-014 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-015 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-016 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-017 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-018 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-019 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-020 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-021 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-022 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-024 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-025A Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-026 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-027 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-030 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-031 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-032 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-033 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-034 Simon Cudby 2027HondaCRF450R-Event-CudbyPhoto-035 Simon Cudby