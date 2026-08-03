Racing kicks off tomorrow, Tuesday, August 4, for the 45th Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch. The action will continue until Saturday, August 8, when we will crown a champion in all 36 classes.
Whether at the Ranch, or at home, you can watch the action from the motos live on Flo Racing beginning first thing tomorrow morning.
Below is everything you need for the week.
And, you can download the Vurbmoto Prospect app for a ton of information on LLMX. Download the Vurbmoto Prospect app, which you can download on the App Store or Google Play.
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Facility Map
2026 Monster Energy AMA Amateur National Championship Official Rider Roster
*NOTE: Alternates do not receive a number assignment until they are placed into the official class roster.
2026 Race Order (Starting Tuesday, August 4)
Note: the times on the schedule below are local to the Hurricane Mills, Tennessee, which is in Central Daylight Time (CDT).
Tuesday, August 4, 2026
- 7:00am 1. 450 B
- 7:30am 2. Vet (30+)
- 8:00am 3. 85cc (10-12)
- 8:30am 4. 125 C
- 9:00am 5. 65cc (7-9) Limited
- 9:30am 6. Senior (40+)
- 10:00am 7. Mini Sr. 2 (13-15)
- 10:30am 8. 450 C
- 11:00am * 250 Pro Sport
- 11:30am 9. 250 B Limited
- 12:00pm 65cc (10-11) Limited
- 12:30pm Intermission
- 1:00pm 11. Mini Sr. 1 (12-14)
- 1:30pm 12. Junior (25+)
- 2:00pm 13. 125 Jr. (12-17) B/C
- 2:30pm 14. Masters (50+)
- 3:00pm * 250 B
- 3:30pm 15. 250 C
- 4:00pm 16. Women
- 4:30pm 17. Supermini 1 (12-15)
- 5:00pm 18. College (18-24)
- 5:30pm C. Micro 2 (4-6) Ltd.
D. Micro 3 (7-8) Ltd.
A. Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd.
B. Micro-E (4-7) Ltd.
Wednesday, August 5, 2026
- 7:00am 19. 250 C Jr. (12-17) Limited
- 7:30am 20. 65cc (7-9)
- 8:00am 21. 85cc (10-12) Limited
- 8:30am 22. 450 B Limited
- 9:00am 23. Schoolboy 1 (12-17) B/C
- 9:30am 24. Senior (45+)
- 10:00am 25. 250 C Limited
- 10:30am 26. Girls (11-16)
- 11:00am 27. Schoolboy 2 (12-17) B/C
- 11:30am * Open Pro Sport
- 12:00pm 28. 65cc (10-11)
- 12:30pm Intermission
- 1:00pm 29. Supermini 2 (13-16)
- 1:30pm 1. 450 B
- 2:00pm 2. Vet (30+)
- 2:30pm 3. 85cc (10-12)
- 3:00pm 4. 125 C
- 3:30pm 5. 65cc (7-9) Limited
- 4:00pm 6. Senior (40+)
- 4:30pm * 250 Pro Sport
- 5:00pm 7. Mini Sr. 2 (13-15)
- 5:30pm 8. 450 C
- 6:00pm 9. 250 B Limited
- 6:30pm 10. 65cc (10-11) Limited
Thursday, August 6, 2026
- 7:00am 11. Mini Sr. 1 (12-14)
- 7:30am 12. Junior (25+)
- 8:00am 13. 125 Jr. (12-17) B/C
- 8:30am 14. Masters (50+)
- 9:00am * 250 B
- 9:30am 15. 250 C
- 10:00am 16. Women
- 10:30am 17. Supermini 1 (12-15)
- 11:00am 18. College (18-24)
- 11:30am 19. 250 C Jr. (12-17) Limited
- 12:00pm 20. 65cc (7-9)
- 12:30pm Intermission
- 1:00pm 21. 85cc (10-12) Limited
- 1:30pm 22. 450 B Limited
- 2:00pm 23. Schoolboy 1 (12-17) B/C
- 2:30pm 24. Senior (45+)
- 3:00pm 25. 250 C Limited
- 3:30pm * Open Pro Sport
- 4:00pm 26. Girls (11-16)
- 4:30pm 27. Schoolboy 2 (12-17) B/C
- 5:00pm 28. 65cc (10-11)
- 5:30pm A. Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd
B. Micro-E (4-7) Ltd.
C. Micro 2 (4-6) Ltd.
D. Micro 3 (7-8) Ltd.
Friday, August 7, 2026
- 7:00am 29. Supermini 2 (13-16)
- 7:30am 1. 450 B
- 8:00am 2. Vet (30+)
- 8:30am 3. 85cc (10-12)
- 9:00am 4. 125 C
- 9:30am 5. 65cc (7-9) Limited
- 10:00am 6. Senior (40+)
- 10:30am 7. Mini Sr. 2 (13-15)
- 11:00am 8. 450 C
- 11:30am 9. 250 B Limited
- 12:00pm 10. 65cc (10-11) Limited
- 12:30pm Intermission
- 1:00pm 11. Mini Sr. 1 (12-14)
- 1:30pm 12. Junior (25+)
- 2:00pm 13. 125 Jr. (12-17) B/C
- 2:30pm 14. Masters (50+)
- 3:00pm * 250 B
- 3:30pm 15. 250 C
- 4:00pm 16. Women
- 4:30pm * 250 Pro Sport
- 5:00pm 17. Supermini 1 (12-15)
- 5:30pm D. Micro 3 (7-8) Ltd.
A. Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd.
B. Micro-E (4-7) Ltd.
C. Micro 2 (4-6) Ltd.
Saturday, August 8, 2026
- 7:00am 18. College (18-24)
- 7:30am 19. 250 C Jr. (12-17) Limited
- 8:00am 20. 65cc (7-9)
- 8:30am 21. 85cc (10-12) Limited
- 9:00am 22. 450 B Limited
- 9:30am 23. Schoolboy 1 (12-17) B/C
- 10:00am * Open Pro Sport
- 10:30am 24. Senior (45+)
- 11:00am 25. 250 C Limited
- 11:30am 26. Girls (11-16)
- 12:00am 27. Schoolboy 2 (12-17) B/C
- 12:30am 28. 65cc (10-11)
- 1:00pm 29. Supermini 2 (13-16)
Main image by Mitch Kendra