The eighth round of the AMA Pro Motocross Championship takes place this weekend at Washougal MX Park in Washougal, Washington.
What you need to know the most for the Washougal National on Saturday: the points-paying motos start just after 4 p.m. Eastern/1 p.m. Pacific on Peacock.
On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 p.m. Eastern/10 a.m. Pacific on Peacock. Live coverage of the main program will start at 4 p.m. Eastern/1 p.m. Pacific on Peacock.
And the FIM Motocross World Championship (MXGP) is in action this weekend with the round 13 MXGP of Czech Republic. You can watch the action live on Saturday (qualifying) and Sunday (points-paying motos) via MXGP-TV.com and catch the second MX2 moto live on Sunday on CBS Sports at 10 a.m. Eastern/7 a.m. Pacific.
The Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing) Series is on summer break and will be back in action at The John Penton GNCC on September 18.
TV Broadcast| Online Streaming
AMA Pro Motocross Championship
International (Outside of the United States)
International viewers can stream the race live and watch on-demand with the SuperMotocross Video Pass. Again, this is only available for international fans outside of the U.S.
FIM Motocross World Championship (MXGP)
- MXGP
MXGP of Czech RepublicEMX65, EMX85, & EMX2T
Sunday, July 26
- EMX2T Race 1LiveJuly 25 - 6:55 AM
- MX2 Time PracticeLiveJuly 25 - 7:35 AM
- MXGP Time PracticeLiveJuly 25 - 8:10 AM
- EMX65 Race 1LiveJuly 25 - 9:10 AM
- EMX85 Race 1LiveJuly 25 - 9:45 AM
- MX2 Qualifying RaceLiveJuly 25 - 10:25 AM
- MXGP Qualifying RaceLiveJuly 25 - 11:15 AM
- EMX2T Race 2LiveJuly 26 - 2:35 AM
- EMX65 Race 2LiveJuly 26 - 3:50 AM
- EMX85 Race 2LiveJuly 26 - 5:25 AM
- MX2 Race 1LiveJuly 26 - 7:00 AM
- MXGP Race 1LiveJuly 26 - 8:00 AM
- MX2 Race 2LiveJuly 26 - 10:00 AM
- MX2 Race 2LiveJuly 26 - 10:00 AM
- MXGP Race 2LiveJuly 26 - 11:00 AM
- MXGP Race 2July 26 - 3:00 PM
-
Race Day Schedule
AMA Pro Motocross Championship
- Motocross
Local Time () Track Time (PDT) Saturday 7:00am – 2:00pm 7:00am – 2:00pm Rider Services / Will Call Opens 7:15am – 7:30am 7:15am – 7:30am Riders Meeting at AMA Semi 7:30am – 7:45am 7:30am – 7:45am Chapel Service at AMA Semi 8:00am – 8:15am 8:00am – 8:15am 250 Group B Qualifying 1 - 15 minutes (1 Lap Free) 8:20am – 8:35am 8:20am – 8:35am 250 Group A Qualifying 1 - 15 minutes (1 Lap Free) 8:35am – 8:50am 8:35am – 8:50am Track Maintenance 8:50am – 9:05am 8:50am – 9:05am 450 Group A Qualifying 1 - 15 minutes (1 Lap Free) 9:10am – 9:25am 9:10am – 9:25am 450 Group B Qualifying 1 - 15 minutes (1 Lap Free) 9:30am – 9:50am 9:30am – 9:50am Track Maintenance 9:50am – 10:05am 9:50am – 10:05am 250 Group B Qualifying - 15 minutes 10:10am – 10:25am 10:10am – 10:25am 250 Group A Qualifying - 15 minutes 10:30am – 10:45am 10:30am – 10:45am 450 Group A Qualifying - 15 minutes 10:50am – 11:05am 10:50am – 11:05am 450 Group B Qualifying - 15 minutes 11:05am – 11:35am 11:05am – 11:35am Track Maintenance 11:35am – 11:45am 11:35am – 11:45am 250 Consolation Race 11:50am – 12:00pm 11:50am – 12:00pm 450 Consolation Race 12:05pm – 1:00pm 12:05pm – 1:00pm Track Maintenance 12:30pm – 1:00pm 12:30pm – 1:00pm OPENING CEREMONIES 12:41pm 12:41pm 250 First Call 12:51pm 12:51pm Begin Loading Gate / Staging Closed 1:01pm 1:01pm 250 Class Sight Lap / Top 5 Introduction 1:11pm – 1:46pm 1:11pm – 1:46pm 250 Class Moto #1 1:46pm – 2:00pm 1:46pm – 2:00pm Podium Interviews 1:40pm 1:40pm 450 First Call 1:50pm 1:50pm Begin Loading Gate / Staging Closed 2:00pm 2:00pm 450 Class Sight Lap / Top 5 Introduction 2:10pm – 2:45pm 2:10pm – 2:45pm 450 Class Moto #1 2:45pm – 3:00pm 2:45pm – 3:00pm Podium Interviews 2:45pm – 3:22pm 2:45pm – 3:22pm Halftime 3:02pm 3:02pm 250 First Call 3:12pm 3:12pm Begin Loading Gate / Staging Closed 3:22pm 3:22pm 250 Class Sight Lap 3:30pm – 4:05pm 3:30pm – 4:05pm 250 Class Moto #2 4:05pm – 4:20pm 4:05pm – 4:20pm 250 Winners Circle 4:01pm 4:01pm 450 First Call 4:11pm 4:11pm Begin Loading Gate / Staging Closed 4:21pm 4:21pm 450 Class Sight Lap 4:29pm – 5:05pm 4:29pm – 5:05pm 450 Class Moto #2 5:05pm – 5:20pm 5:05pm – 5:20pm 450 Winners Circle 5:30pm – 5:45pm 5:30pm – 5:45pm 250 Press Conference 5:45pm – 6:00pm 5:45pm – 6:00pm 450 Press Conference
And here is the PDF if you need to screenshot it for race day!
Note: Times local to Washougal, Washington (Pacific time zone)
Other Links
AMA Pro Motocross Championship
2026 Souvenir Program
View the 2026 AMA Pro Motocross Championship souvenir program.
Pick up a free souvenir program while at the races every weekend this summer!
Click through the full program below!
General Links
AMA Pro Motocross Championship
Washougal National
Washougal National Race Center
Washougal National Injury Report
Washougal National Entry Lists
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|10
|
Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|Kawasaki KX250
|13
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|23
|Michael Mosiman
|New
|Sebastopol, CA
|Yamaha YZ250F
|25
|Nate Thrasher
|New
|Livingston, TN
|Yamaha YZ250F
|29
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|Honda CRF250R Works Edition
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|2
|Cooper Webb
|Newport, NC
|Yamaha YZ450F
|3
|Eli Tomac
|Cortez, CO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|7
|Aaron Plessinger
|Hamilton, OH
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|14
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|Ducati Desmo 450MX
|18
|Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
FIM Motocross World Championship (MXGP)
General
MXGP of Czech Republic
Racer X 2026 Pro Motocross Season Preview Shows
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Other Info
AMA Pro Motocross Championship
Washougal MX Park in Washougal, Washington
Track Address: 40205 NE Borin Rd, Washougal, WA 98671
Practice & Qualifying — 1 p.m. EDT/10 a.m. PDT
Main Program — 4 p.m. EDT/1 p.m. PDT
Tickets
AMA Pro Motocross Championship
Get tickets to the Washougal National
Track Map
AMA Pro Motocross Championship
Check out the track layout for round eight.
FIM Motocross World Championship (MXGP)
2026 Championship Standings
AMA Pro Motocross Championship
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|261
|2
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|237
|3
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|236
|4
|Kayden Minear
|Western Australia
|199
|5
|
Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|194
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|261
|2
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|237
|3
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|236
|4
|Kayden Minear
|Western Australia
|199
|5
|
Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|194
FIM Motocross World Championship (MXGP)
|Position
|Rider
|Points
|1
|Guillem Farres
|568
|2
|Sacha Coenen
|557
|3
|Simon Längenfelder
|521
|4
|Camden McLellan
|501
|5
|Liam Everts
|477
|Position
|Rider
|Points
|1
|Lucas Coenen
|566
|2
|Jeffrey Herlings
|555
|3
|Romain Febvre
|494
|4
|Tim Gajser
|452
|5
|Maxime Renaux
|392