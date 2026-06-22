AMA Pro Motocross Championship
Round 4 (of 11) - High Point National in Pennsylvania
WMX
High Point - WMXJune 20, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Charli Cannon
|Maroochy River, Australia
|5 - 1
|Honda CRF250R Works Edition
|2
|Lachlan Turner
|Gardnerville, NV
|3 - 2
|Yamaha YZ250F
|3
|Lotte Van Drunen
|The Netherlands
|2 - 4
|Yamaha YZ250F
|4
|Mikayla Nielsen
|Riverside, CA
|4 - 3
|Honda CRF250R
|5
|Jordan Jarvis
|Clayton, NC
|6 - 5
|Yamaha YZ250F
|6
|Taylah McCutcheon
|Australia
|7 - 6
|Kawasaki KX250
|7
|Jamie Astudillo
|Gilbertsville, PA
|9 - 7
|GasGas MC 250F Factory Edition
|8
|Emma Milesevic
|Australia
|11 - 8
|Yamaha YZ250F
|9
|Mayla Herrick
|Thornton, CO
|1 - 29
|Honda CRF250R
|10
|Piper Bell
|Sault Sainte Marie, MI
|10 - 10
|KTM 250 SX-F Factory Edition
Motocross
High Point - 250June 20, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|1 - 1
|Yamaha YZ250F
|2
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|2 - 2
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|3
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|3 - 4
|Honda CRF250R Works Edition
|4
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|6 - 5
|Kawasaki KX250
|5
|Kayden Minear
|Western Australia
|10 - 3
|Yamaha YZ250F
|6
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|7 - 6
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|7
|Casey Cochran
|Portsmouth, VA
|4 - 11
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|8
|Michael Mosiman
|Sebastopol, CA
|9 - 9
|Yamaha YZ250F
|9
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|13 - 8
|Honda CRF250R Works Edition
|10
|Dilan Schwartz
|Alpine, CA
|12 - 10
|Yamaha YZ250F
Motocross
High Point - 450June 20, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|1 - 1
|Honda CRF450R Works Edition
|2
|Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|2 - 2
|Honda CRF450R Works Edition
|3
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|4 - 3
|Yamaha YZ450F
|4
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|3 - 5
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|5
|Aaron Plessinger
|Hamilton, OH
|6 - 4
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|6
|Garrett Marchbanks
|Coalville, UT
|5 - 6
|Kawasaki KX450SR
|7
|Mikkel Haarup
|Denmark
|8 - 8
|Triumph TF 450-X
|8
|R.J. Hampshire
|Hudson, FL
|10 - 7
|Husqvarna FC 450 Factory Edition
|9
|Jordon Smith
|Belmont, NC
|9 - 13
|Triumph TF 450-X
|10
|Valentin Guillod
|Switzerland
|14 - 11
|Yamaha YZ450F
Championship Standings
WMX
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Lachlan Turner
|Gardnerville, NV
|132
|2
|Charli Cannon
|Maroochy River, Australia
|123
|3
|Jordan Jarvis
|Clayton, NC
|102
|4
|Mikayla Nielsen
|Riverside, CA
|101
|5
|Taylah McCutcheon
|Australia
|99
|6
|Emma Milesevic
|Australia
|83
|7
|Piper Bell
|Sault Sainte Marie, MI
|77
|8
|Lotte Van Drunen
|The Netherlands
|74
|9
|Lilly-Ann Pettus
|Hanceville, AL
|74
|10
|Ava Silvestri
|Redwood City, CA
|59
Motocross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|150
|2
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|149
|3
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|148
|4
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|143
|5
|Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|134
|6
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|111
|7
|Kayden Minear
|Western Australia
|101
|8
|Nick Romano
|Bayside, NY
|101
|9
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|90
|10
|Caden Dudney
|Des Moines, IA
|73
Motocross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|182
|2
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|180
|3
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|144
|4
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|122
|5
|R.J. Hampshire
|Hudson, FL
|121
|6
|Garrett Marchbanks
|Coalville, UT
|116
|7
|Aaron Plessinger
|Hamilton, OH
|102
|8
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|97
|9
|Mikkel Haarup
|Denmark
|94
|10
|Cooper Webb
|Newport, NC
|83
SuperMotocross
|Position
|Rider
|Hometown
|Qualifying Points
|Projected Points
|1
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|526
|25
|2
|Cooper Webb
|Newport, NC
|398
|22
|3
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|349
|20
|4
|
Justin Cooper
|Cold Spring Harbor, NY
|323
|18
|5
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|311
|17
|6
|
Chase Sexton
|La Moille, IL
|298
|16
|7
|
Eli Tomac
|Cortez, CO
|275
|15
|8
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|272
|14
|9
|Garrett Marchbanks
|Coalville, UT
|258
|13
|10
|Christian Craig
|Temecula, CA
|223
|12
SuperMotocross
|Position
|Rider
|Hometown
|Qualifying Points
|Projected Points
|1
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|374
|25
|2
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|327
|22
|3
|Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|314
|20
|4
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|275
|18
|5
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|249
|17
|6
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|233
|16
|7
|Max Vohland
|Sacramento, CA
|206
|15
|8
|
Daxton Bennick
|Morganton, NC
|184
|14
|9
|Michael Mosiman
|Sebastopol, CA
|173
|13
|10
|Nick Romano
|Bayside, NY
|173
|12
FIM World Motocross Championship (MXGP)
MXGP
MXGP of Italy - MXGPJune 21, 2026
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Jeffrey Herlings
|1 - 2
|Honda
|2
|Lucas Coenen
|3 - 3
|KTM
|3
|Maxime Renaux
|2 - 6
|Yamaha
|4
|Andrea Adamo
|7 - 4
|KTM
|5
|Romain Febvre
|6 - 5
|Kawasaki
|6
|Calvin Vlaanderen
|4 - 10
|Ducati
|7
|Tom Vialle
|5 - 9
|Honda
|8
|Jan Pancar
|8 - 7
|KTM
|9
|Tim Gajser
|21 - 1
|Yamaha
|10
|Pauls Jonass
|10 - 8
|Kawasaki
MXGP
MXGP of Italy - MX2June 21, 2026
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Sacha Coenen
|2 - 2
|KTM
|2
|Guillem Farres
|1 - 5
|Triumph
|3
|Camden McLellan
|7 - 1
|Triumph
|4
|Liam Everts
|4 - 3
|Husqvarna
|5
|Mathis Valin
|5 - 4
|Kawasaki
|6
|Simon Längenfelder
|3 - 12
|KTM
|7
|Julius Mikula
|6 - 8
|KTM
|8
|Maxime Grau
|9 - 7
|Honda
|9
|Valerio Lata
|11 - 6
|Honda
|10
|Janis Martins Reisulis
|8 - 9
|Yamaha
MXGP
MXGP of Italy - EMX250June 21, 2026
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Francisco Garcia
|1 - 1
|Kawasaki
|2
|Bernardo Tiburcio
|3 - 2
|Yamaha
|3
|Alexis Fueri
|7 - 4
|Beta
|4
|Francesco Bellei
|8 - 7
|KTM
|5
|Manuel Carreras
|11 - 6
|GasGas
|6
|Nicolò Alvisi
|9 - 8
|Honda
|7
|Jake Cannon
|6 - 11
|Kawasaki
|8
|Simone Mancini
|4 - 14
|Ducati
|9
|Niccolo Mannini
|10 - 9
|Triumph
|10
|Liam Owens
|2 - 37
|KTM
MXGP
|Position
|Rider
|Projected Points
|1
|Lucas Coenen
|449
|2
|Jeffrey Herlings
|393
|3
|Romain Febvre
|347
|4
|Tim Gajser
|329
|5
|Maxime Renaux
|305
|6
|Andrea Adamo
|281
|7
|Kay de Wolf
|273
|8
|Ruben Fernandez
|264
|9
|Tom Vialle
|249
|10
|Pauls Jonass
|200
MXGP
|Position
|Rider
|Projected Points
|1
|Sacha Coenen
|436
|2
|Guillem Farres
|390
|3
|Camden McLellan
|373
|4
|Simon Längenfelder
|372
|5
|Liam Everts
|354
|6
|Mathis Valin
|352
|7
|Janis Martins Reisulis
|310
|8
|Karlis Alberts Reisulis
|244
|9
|Valerio Lata
|241
|10
|Kay Karssemakers
|181
MXGP
|Position
|Rider
|Projected Points
|1
|Francisco Garcia
|302
|2
|Jake Cannon
|224
|3
|Nicolai Skovbjerg
|195
|4
|Gyan Doensen
|183
|5
|Mads Fredsoe
|153
|6
|Liam Owens
|152
|7
|Nicolò Alvisi
|147
|8
|Bernardo Tiburcio
|142
|9
|Tom Brunet
|109
|10
|Jekabs Kubulins
|108
MXGP
|Position
|Rider
|Projected Points
|1
|Daniela Guillen
|97
|2
|Kiara Fontanesi
|91
|3
|Malou Jakobsen
|58
|4
|Courtney Duncan
|58
|5
|Lucy Barker
|57
|6
|Amandine Verstappen
|57
|7
|Lynn Valk
|57
|8
|Shana Van Der Vlist
|57
|9
|Lotte Van Drunen
|53
|10
|April Franzoni
|49
Other Championship Standings
Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series
Through Round 8 (of 13)
Championship Standings
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Projected Points
|1
|Liam Draper
|Auckland, New Zealand
|153
|2
|Jordan Ashburn
|Cookeville, TN
|145
|3
|Craig Delong
|Morgantown, PA
|131
|4
|Ben Kelley
|Harwinton, CT
|130
|5
|Steward Baylor
|Belton, SC
|124
|6
|Michael Witkowski
|North Liberty, IN
|95
|7
|Josh Strang
|Inverell, Australia
|93
|8
|Grant Baylor
|Belton, SC
|86
|9
|Kailub Russell
|Boonville, NC
|84
|10
|Angus Riordan
|Australia
|74
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Projected Points
|1
|Jason T Tino
|Phillipsburg, NJ
|175
|2
|Angus Riordan
|Australia
|175
|3
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|171
|4
|Brody Johnson
|Landrum, SC
|158
|5
|Jason C Lipscomb
|Parkersburg, WV
|118
|6
|Toby D Cleveland
|Erin, NY
|91
|7
|Nicholas Defeo
|Myrtle Beach, SC
|88
|8
|Gavin Simon
|Bennington, VT
|88
|9
|Christopher T Parris
|Sugar Valley, GA
|54
|10
|Joseph R Cunningham
|Murray City, OH
|36
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Projected Points
|1
|Danielle McDonald
|Parkes, NSW
|203
|2
|Brandy Richards
|Lake Havasu City, AZ
|199
|3
|Korie Steede
|Beloit, OH
|189
|4
|Lilley G Sheets
|Fishersville, VA
|122
|5
|Jocelyn Barnes
|Equinunk, PA
|116
|6
|Carly Lee
|Millville, NJ
|108
|7
|Tayla Jones
|Yass, Australia
|95
|8
|Elizabeth A Allen
|Columbus, OH
|75
|9
|Addison Harris
|Smithfield, RI
|62
|10
|Emma Smith
|Donalds, SC
|54
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|Ken Roczen (Suzuki)
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|Haiden Deegan (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|Cole Davies (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|Deacon Denno (Triumph)
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|TBD
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|View Results
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|View Results
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|TBD
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|TBD
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|TBD
|GNCC
|Grand National Champion
|TBD
|GNCC
|XC1
|TBD
|GNCC
|XC2
|TBD
|GNCC
|XC3
|TBD
|GNCC
|WXC
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|WSX
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|SX2
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX2
|TBD
|AUS-X Open
|SX1
|TBD
|AUS-X Open
|SX2
|Ryan Breece (Honda)
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|TBD
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|TBD
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|Luciano Benavides (KTM)
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|TBD
|AMA National Enduro Series
|Pro1
|Billy Bolt (Husqvarna)
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class