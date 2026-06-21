Watch: WMX, 250, and 450 Video Highlights from High Point National
June 21, 2026, 7:30am
Watch the video highlights from the High Point National.
Charli Cannon (5-1), Lachlan Turner (3-2), and Lotte Van Drunen (2-4) rounded out the WMX podium.
Cole Davies (1-1), and Julien Beaumer (2-2), and Jo Shimoda (3-4) rounded out the 250 Class podium, as Hunter Lawrence (1-1), Jett Lawrence, (2-2), and Haiden Deegan (4-3) rounded out the 450 Class overall podium.
Video Highlights
Results
WMX
High Point - WMXJune 20, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Charli Cannon
|Maroochy River, Australia
|5 - 1
|Honda CRF250R Works Edition
|2
|Lachlan Turner
|Gardnerville, NV
|3 - 2
|Yamaha YZ250F
|3
|Lotte Van Drunen
|The Netherlands
|2 - 4
|Yamaha YZ250F
|4
|Mikayla Nielsen
|Riverside, CA
|4 - 3
|Honda CRF250R
|5
|Jordan Jarvis
|Clayton, NC
|6 - 5
|Yamaha YZ250F
Motocross
High Point - 250June 20, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|1 - 1
|Yamaha YZ250F
|2
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|2 - 2
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|3
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|3 - 4
|Honda CRF250R Works Edition
|4
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|6 - 5
|Kawasaki KX250
|5
|Kayden Minear
|Western Australia
|10 - 3
|Yamaha YZ250F
Motocross
High Point - 450June 20, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|1 - 1
|Honda CRF450R Works Edition
|2
|Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|2 - 2
|Honda CRF450R Works Edition
|3
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|4 - 3
|Yamaha YZ450F
|4
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|3 - 5
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|5
|Aaron Plessinger
|Hamilton, OH
|6 - 4
|KTM 450 SX-F Factory Edition