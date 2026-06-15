Watch: Thunder Valley National Video Highlights
June 15, 2026, 9:00am
Jo Shimoda (250 Class), Jett Lawrence (450 Class), and Lachlan Turner (WMX) won their respective classes at round three of the AMA Pro Motocross Championship in Colorado.
250 Class
450 Class
WMX
Motocross
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|3 - 2
|Honda CRF250R Works Edition
|2
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|1 - 8
|Kawasaki KX250
|3
|Nick Romano
|Bayside, NY
|4 - 5
|Kawasaki KX250
|4
|Sacha Coenen
|Belgium
|14 - 1
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|5
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|9 - 3
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
Motocross
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|3 - 2
|Honda CRF250R Works Edition
|2
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|1 - 8
|Kawasaki KX250
|3
|Nick Romano
|Bayside, NY
|4 - 5
|Kawasaki KX250
|4
|Sacha Coenen
|Belgium
|14 - 1
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|5
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|9 - 3
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
WMX
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Lachlan Turner
|Gardnerville, NV
|1 - 1
|Yamaha YZ250F
|2
|Charli Cannon
|Maroochy River, Australia
|2 - 2
|Honda CRF250R Works Edition
|3
|Taylah McCutcheon
|Australia
|3 - 4
|Kawasaki KX250
|4
|Jordan Jarvis
|Clayton, NC
|5 - 5
|Yamaha YZ250F
|5
|Lotte Van Drunen
|The Netherlands
|4 - 6
|Yamaha YZ250F