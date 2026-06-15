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Watch: Thunder Valley National Video Highlights

June 15, 2026, 9:00am
Watch: Thunder Valley National Video Highlights
Lakewood, CO Thunder ValleyAMA Pro Motocross Championship, Women's Motocross Championship

Jo Shimoda (250 Class), Jett Lawrence (450 Class), and Lachlan Turner (WMX) won their respective classes at round three of the AMA Pro Motocross Championship in Colorado.

Watch the video highlights below.

250 Class

450 Class

WMX

Motocross

Thunder Valley - 250

June 13, 2026
Thunder Valley Motocross Park
Lakewood, CO United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan 3 - 2 Honda CRF250R Works Edition
2 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 1 - 8 Kawasaki KX250
3 Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States 4 - 5 Kawasaki KX250
4 Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium Belgium 14 - 1 KTM 450 SX-F Factory Edition
5 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 9 - 3 Husqvarna FC 250 Factory Edition
Full Results
Motocross

Thunder Valley - 250

June 13, 2026
Thunder Valley Motocross Park
Lakewood, CO United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan 3 - 2 Honda CRF250R Works Edition
2 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 1 - 8 Kawasaki KX250
3 Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States 4 - 5 Kawasaki KX250
4 Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium Belgium 14 - 1 KTM 450 SX-F Factory Edition
5 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 9 - 3 Husqvarna FC 250 Factory Edition
Full Results
WMX

Thunder Valley - WMX

June 13, 2026
Thunder Valley Motocross Park
Lakewood, CO United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Lachlan Turner Lachlan Turner Gardnerville, NV United States 1 - 1 Yamaha YZ250F
2 Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia 2 - 2 Honda CRF250R Works Edition
3 Taylah McCutcheon Taylah McCutcheon Australia Australia 3 - 4 Kawasaki KX250
4 Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States 5 - 5 Yamaha YZ250F
5 Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen The Netherlands The Netherlands 4 - 6 Yamaha YZ250F
Full Results


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