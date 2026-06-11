Inside Mitchell Oldenburg’s Beta 450 RX
June 11, 2026, 8:00pm
Mitchell Oldenburg’s mechanic Taylor Muto joins Kris Keefer go over the factory Beta 450 RX and talk about some unique parts that aren’t normally seen of factory motocross machines. Learn the ins and outs of Oldenburg's AMA Pro Motocross Championship race bike!
Film/Edit: Simon Cudby
Oldenburg_AlignMedia_MX26_Fox Raceway_001 Align Media Oldenburg_AlignMedia_MX26_Fox Raceway_011 Align Media Oldenburg_AlignMedia_MX26_Fox Raceway_012 Align Media Oldenburg_AlignMedia_MX26_Fox Raceway_013 Align Media Oldenburg_AlignMedia_MX26_Fox Raceway_033 Align Media Oldenburg_AlignMedia_MX26_Fox Raceway_036 Align Media