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Inside Mitchell Oldenburg’s Beta 450 RX

June 11, 2026, 8:00pm

Mitchell Oldenburg’s mechanic Taylor Muto joins Kris Keefer go over the factory Beta 450 RX and talk about some unique parts that aren’t normally seen of factory motocross machines. Learn the ins and outs of Oldenburg's AMA Pro Motocross Championship race bike!

Film/Edit: Simon Cudby

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