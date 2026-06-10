Cody Darr was up at The Wick 338 in Southwick, Massachusetts, for the Northeast Regional for the Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch covering the racing all weekend long. Darr captured all the action, from practice to the pre- and post-race scenes to the racing and everything in between.
Here are some of his best photos from the weekend. Follow Cody Darr Photography on Instagram at @ co_darr327, Facebook at Cody Darr Photography, and on X at @DarrPhotography.
Make sure to click the images to view them in full size!
DSC01011 Cody Darr DSC01014 Cody Darr DSC01021 Cody Darr DSC01028 Cody Darr DSC01033 Cody Darr DSC01056 Cody Darr DSC01098 Cody Darr DSC01128 Cody Darr DSC01165 Cody Darr DSC01188 Cody Darr DSC01199 Cody Darr DSC01274 Cody Darr DSC01289 Cody Darr DSC01306 Cody Darr DSC01335 Cody Darr DSC01341 Cody Darr DSC01366 Cody Darr DSC01385 Cody Darr DSC01520 Cody Darr DSC01540 Cody Darr DSC01569 Cody Darr DSC01573 Cody Darr DSC01592 Cody Darr DSC01602 Cody Darr DSC01608 Cody Darr DSC01664 Cody Darr DSC01729 Cody Darr DSC01731 Cody Darr DSC01735 Cody Darr DSC01746 Cody Darr DSC01749 Cody Darr DSC02158 Cody Darr DSC02173 Cody Darr DSC02463 Cody Darr DSC02476 Cody Darr DSC02481 Cody Darr DSC02493 Cody Darr DSC02499 Cody Darr DSC02507 Cody Darr DSC02530 Cody Darr DSC02606 Cody Darr DSC02624 Cody Darr DSC02637 Cody Darr DSC02642 Cody Darr DSC02646 Cody Darr DSC02650 Cody Darr DSC02660 Cody Darr DSC02663 Cody Darr DSC02671 Cody Darr DSC02675 Cody Darr DSC02690 Cody Darr DSC02693 Cody Darr DSC02695 Cody Darr DSC02706 Cody Darr DSC02712 Cody Darr DSC02713 Cody Darr DSC02725 Cody Darr DSC02728 Cody Darr DSC02764 Cody Darr DSC02767 Cody Darr DSC02769 Cody Darr DSC02783 Cody Darr DSC02789 Cody Darr DSC02821 Cody Darr DSC02855 Cody Darr DSC02886 Cody Darr DSC02916 Cody Darr DSC02948 Cody Darr DSC03022 Cody Darr DSC03035 Cody Darr DSC03086 Cody Darr DSC03109 Cody Darr DSC03169 Cody Darr DSC03180 Cody Darr DSC03217 Cody Darr DSC03234 Cody Darr DSC03283 Cody Darr DSC03291 Cody Darr DSC03358 Cody Darr DSC03391 Cody Darr DSC03458 Cody Darr DSC03479 Cody Darr DSC03487 Cody Darr DSC03492 Cody Darr DSC03574 Cody Darr DSC03611 Cody Darr DSC03637 Cody Darr DSC03643 Cody Darr DSC03767 Cody Darr DSC03926 Cody Darr DSC03928 Cody Darr DSC03931 Cody Darr DSC03942 Cody Darr DSC04027 Cody Darr DSC04121 Cody Darr DSC04133 Cody Darr DSC04147 Cody Darr DSC04149 Cody Darr DSC04159 Cody Darr DSC04194 Cody Darr DSC04251 Cody Darr DSC04261 Cody Darr DSC04280 Cody Darr DSC04287 Cody Darr DSC04356 Cody Darr DSC04376 Cody Darr DSC04407 Cody Darr DSC04419 Cody Darr DSC04452 Cody Darr DSC04459 Cody Darr DSC04571 Cody Darr DSC04574 Cody Darr DSC04575 Cody Darr DSC04600 Cody Darr DSC04609 Cody Darr DSC04635 Cody Darr DSC04692 Cody Darr DSC04720 Cody Darr DSC04737 Cody Darr DSC04762 Cody Darr DSC04803 Cody Darr DSC04826 Cody Darr DSC04833 Cody Darr DSC04839 Cody Darr DSC04842 Cody Darr DSC04874 Cody Darr DSC04899 Cody Darr DSC04935 Cody Darr DSC04939 Cody Darr DSC04948 Cody Darr DSC04980 Cody Darr DSC05036 Cody Darr DSC05063 Cody Darr DSC05079 Cody Darr DSC05141 Cody Darr DSC05166 Cody Darr DSC05171 Cody Darr DSC05200 Cody Darr DSC05222 Cody Darr DSC05224 Cody Darr DSC05229 Cody Darr DSC05238 Cody Darr DSC05309 Cody Darr DSC05311 Cody Darr DSC05328 Cody Darr DSC05429 Cody Darr DSC05430 Cody Darr DSC05437 Cody Darr DSC05441 Cody Darr DSC05456 Cody Darr DSC05458 Cody Darr DSC05489 Cody Darr DSC05499 Cody Darr DSC05511 Cody Darr DSC05526 Cody Darr DSC05534 Cody Darr DSC05537 Cody Darr DSC05541 Cody Darr DSC05576 Cody Darr DSC05669 Cody Darr DSC05731 Cody Darr DSC05740 Cody Darr DSC05847 Cody Darr DSC05928 Cody Darr DSC05937 Cody Darr DSC05952 Cody Darr DSC05963 Cody Darr DSC05999 Cody Darr DSC06036 Cody Darr DSC06073 Cody Darr DSC06114 Cody Darr DSC06153 Cody Darr DSC06298 Cody Darr DSC06314 Cody Darr DSC06315 Cody Darr DSC06316 Cody Darr DSC06320 Cody Darr DSC06326 Cody Darr DSC06330 Cody Darr DSC06336 Cody Darr DSC06339 Cody Darr DSC06346 Cody Darr DSC06355 Cody Darr DSC06362 Cody Darr DSC06371 Cody Darr DSC06406 Cody Darr DSC06423 Cody Darr DSC06440 Cody Darr DSC06444 Cody Darr DSC06458 Cody Darr DSC06464 Cody Darr DSC06471 Cody Darr DSC06480 Cody Darr DSC06483 Cody Darr DSC06488 Cody Darr DSC06502 Cody Darr DSC06543 Cody Darr DSC06550 Cody Darr DSC06558 Cody Darr DSC06597 Cody Darr DSC06675 Cody Darr DSC06705 Cody Darr DSC06722 Cody Darr DSC06724 Cody Darr DSC06749 Cody Darr DSC06758 Cody Darr DSC06772 Cody Darr DSC06797 Cody Darr DSC06801 Cody Darr DSC06817 Cody Darr DSC06855 Cody Darr DSC06862 Cody Darr DSC06875 Cody Darr DSC06887 Cody Darr DSC06906 Cody Darr DSC06912 Cody Darr DSC06923 Cody Darr DSC06930 Cody Darr DSC06980 Cody Darr DSC07244 Cody Darr DSC07245 Cody Darr DSC07248 Cody Darr DSC07249 Cody Darr DSC07278 Cody Darr DSC07764 Cody Darr DSC07800 Cody Darr DSC07896 Cody Darr DSC07913 Cody Darr DSC07947 Cody Darr DSC07998 Cody Darr DSC08040 Cody Darr DSC08074 Cody Darr DSC08115 Cody Darr DSC08160 Cody Darr DSC08275 Cody Darr DSC08449 Cody Darr DSC08632 Cody Darr