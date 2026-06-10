Results Archive
Motocross
Fox Raceway
News
450 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Jorge Prado
  3. Jett Lawrence
Full Results
250 Results
  1. Seth Hammaker
  2. Caden Dudney
  3. Cole Davies
Full Results
MXGP of
Germany
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Andrea Adamo
  3. Ruben Fernandez
Full Results
MX2 Results
  1. Mathis Valin
  2. Sacha Coenen
  3. Camden McLellan
Full Results
GNCC
Watkins Glen International
News
Overall Race Results
  1. Grant Baylor
  2. Liam Draper
  3. Steward Baylor
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jason T Tino
  3. Jhak Walker
Full Results
Motocross, WMX
Hangtown
News
450 Results
  1. Jett Lawrence
  2. Hunter Lawrence
  3. Haiden Deegan
Full Results
250 Results
  1. Levi Kitchen
  2. Julien Beaumer
  3. Seth Hammaker
Full Results
WMX Results
  1. Lachlan Turner
  2. Charli Cannon
  3. Mikayla Nielsen
Full Results
MXGP of
Latvia
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Kay de Wolf
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Camden McLellan
  3. Mathis Valin
Full Results
Upcoming
Motocross, WMX
Thunder Valley
Sat Jun 13
News
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Julien Beaumer
  3. Max Vohland
Full Entry List
WMX Entry List
  1. Charli Cannon
  2. Taylah Mccutcheon
  3. Ashley Anderson
Full Entry List
Upcoming
Motocross, WMX
High Point
Sat Jun 20
News
Upcoming
MXGP of
Italy
Sun Jun 21
News
Full Schedule
Photos from Loretta Lynn’s Northeast Regional at The Wick 338

Photos from Loretta Lynn’s Northeast Regional at The Wick 338

June 10, 2026, 6:00pm
Hurricane Mills, TN Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship (Loretta Lynn's)Amateur National Motocross Championship

Cody Darr was up at The Wick 338 in Southwick, Massachusetts, for the Northeast Regional for the Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch covering the racing all weekend long. Darr captured all the action, from practice to the pre- and post-race scenes to the racing and everything in between.

Here are some of his best photos from the weekend. Follow Cody Darr Photography on Instagram at @ co_darr327, Facebook at Cody Darr Photography, and on X at @DarrPhotography.

Make sure to click the images to view them in full size!

  • DSC01011
    DSC01011 Cody Darr
  • DSC01014
    DSC01014 Cody Darr
  • DSC01021
    DSC01021 Cody Darr
  • DSC01028
    DSC01028 Cody Darr
  • DSC01033
    DSC01033 Cody Darr
  • DSC01056
    DSC01056 Cody Darr
  • DSC01098
    DSC01098 Cody Darr
  • DSC01128
    DSC01128 Cody Darr
  • DSC01165
    DSC01165 Cody Darr
  • DSC01188
    DSC01188 Cody Darr
  • DSC01199
    DSC01199 Cody Darr
  • DSC01274
    DSC01274 Cody Darr
  • DSC01289
    DSC01289 Cody Darr
  • DSC01306
    DSC01306 Cody Darr
  • DSC01335
    DSC01335 Cody Darr
  • DSC01341
    DSC01341 Cody Darr
  • DSC01366
    DSC01366 Cody Darr
  • DSC01385
    DSC01385 Cody Darr
  • DSC01520
    DSC01520 Cody Darr
  • DSC01540
    DSC01540 Cody Darr
  • DSC01569
    DSC01569 Cody Darr
  • DSC01573
    DSC01573 Cody Darr
  • DSC01592
    DSC01592 Cody Darr
  • DSC01602
    DSC01602 Cody Darr
  • DSC01608
    DSC01608 Cody Darr
  • DSC01664
    DSC01664 Cody Darr
  • DSC01729
    DSC01729 Cody Darr
  • DSC01731
    DSC01731 Cody Darr
  • DSC01735
    DSC01735 Cody Darr
  • DSC01746
    DSC01746 Cody Darr
  • DSC01749
    DSC01749 Cody Darr
  • DSC02158
    DSC02158 Cody Darr
  • DSC02173
    DSC02173 Cody Darr
  • DSC02463
    DSC02463 Cody Darr
  • DSC02476
    DSC02476 Cody Darr
  • DSC02481
    DSC02481 Cody Darr
  • DSC02493
    DSC02493 Cody Darr
  • DSC02499
    DSC02499 Cody Darr
  • DSC02507
    DSC02507 Cody Darr
  • DSC02530
    DSC02530 Cody Darr
  • DSC02606
    DSC02606 Cody Darr
  • DSC02624
    DSC02624 Cody Darr
  • DSC02637
    DSC02637 Cody Darr
  • DSC02642
    DSC02642 Cody Darr
  • DSC02646
    DSC02646 Cody Darr
  • DSC02650
    DSC02650 Cody Darr
  • DSC02660
    DSC02660 Cody Darr
  • DSC02663
    DSC02663 Cody Darr
  • DSC02671
    DSC02671 Cody Darr
  • DSC02675
    DSC02675 Cody Darr
  • DSC02690
    DSC02690 Cody Darr
  • DSC02693
    DSC02693 Cody Darr
  • DSC02695
    DSC02695 Cody Darr
  • DSC02706
    DSC02706 Cody Darr
  • DSC02712
    DSC02712 Cody Darr
  • DSC02713
    DSC02713 Cody Darr
  • DSC02725
    DSC02725 Cody Darr
  • DSC02728
    DSC02728 Cody Darr
  • DSC02764
    DSC02764 Cody Darr
  • DSC02767
    DSC02767 Cody Darr
  • DSC02769
    DSC02769 Cody Darr
  • DSC02783
    DSC02783 Cody Darr
  • DSC02789
    DSC02789 Cody Darr
  • DSC02821
    DSC02821 Cody Darr
  • DSC02855
    DSC02855 Cody Darr
  • DSC02886
    DSC02886 Cody Darr
  • DSC02916
    DSC02916 Cody Darr
  • DSC02948
    DSC02948 Cody Darr
  • DSC03022
    DSC03022 Cody Darr
  • DSC03035
    DSC03035 Cody Darr
  • DSC03086
    DSC03086 Cody Darr
  • DSC03109
    DSC03109 Cody Darr
  • DSC03169
    DSC03169 Cody Darr
  • DSC03180
    DSC03180 Cody Darr
  • DSC03217
    DSC03217 Cody Darr
  • DSC03234
    DSC03234 Cody Darr
  • DSC03283
    DSC03283 Cody Darr
  • DSC03291
    DSC03291 Cody Darr
  • DSC03358
    DSC03358 Cody Darr
  • DSC03391
    DSC03391 Cody Darr
  • DSC03458
    DSC03458 Cody Darr
  • DSC03479
    DSC03479 Cody Darr
  • DSC03487
    DSC03487 Cody Darr
  • DSC03492
    DSC03492 Cody Darr
  • DSC03574
    DSC03574 Cody Darr
  • DSC03611
    DSC03611 Cody Darr
  • DSC03637
    DSC03637 Cody Darr
  • DSC03643
    DSC03643 Cody Darr
  • DSC03767
    DSC03767 Cody Darr
  • DSC03926
    DSC03926 Cody Darr
  • DSC03928
    DSC03928 Cody Darr
  • DSC03931
    DSC03931 Cody Darr
  • DSC03942
    DSC03942 Cody Darr
  • DSC04027
    DSC04027 Cody Darr
  • DSC04121
    DSC04121 Cody Darr
  • DSC04133
    DSC04133 Cody Darr
  • DSC04147
    DSC04147 Cody Darr
  • DSC04149
    DSC04149 Cody Darr
  • DSC04159
    DSC04159 Cody Darr
  • DSC04194
    DSC04194 Cody Darr
  • DSC04251
    DSC04251 Cody Darr
  • DSC04261
    DSC04261 Cody Darr
  • DSC04280
    DSC04280 Cody Darr
  • DSC04287
    DSC04287 Cody Darr
  • DSC04356
    DSC04356 Cody Darr
  • DSC04376
    DSC04376 Cody Darr
  • DSC04407
    DSC04407 Cody Darr
  • DSC04419
    DSC04419 Cody Darr
  • DSC04452
    DSC04452 Cody Darr
  • DSC04459
    DSC04459 Cody Darr
  • DSC04571
    DSC04571 Cody Darr
  • DSC04574
    DSC04574 Cody Darr
  • DSC04575
    DSC04575 Cody Darr
  • DSC04600
    DSC04600 Cody Darr
  • DSC04609
    DSC04609 Cody Darr
  • DSC04635
    DSC04635 Cody Darr
  • DSC04692
    DSC04692 Cody Darr
  • DSC04720
    DSC04720 Cody Darr
  • DSC04737
    DSC04737 Cody Darr
  • DSC04762
    DSC04762 Cody Darr
  • DSC04803
    DSC04803 Cody Darr
  • DSC04826
    DSC04826 Cody Darr
  • DSC04833
    DSC04833 Cody Darr
  • DSC04839
    DSC04839 Cody Darr
  • DSC04842
    DSC04842 Cody Darr
  • DSC04874
    DSC04874 Cody Darr
  • DSC04899
    DSC04899 Cody Darr
  • DSC04935
    DSC04935 Cody Darr
  • DSC04939
    DSC04939 Cody Darr
  • DSC04948
    DSC04948 Cody Darr
  • DSC04980
    DSC04980 Cody Darr
  • DSC05036
    DSC05036 Cody Darr
  • DSC05063
    DSC05063 Cody Darr
  • DSC05079
    DSC05079 Cody Darr
  • DSC05141
    DSC05141 Cody Darr
  • DSC05166
    DSC05166 Cody Darr
  • DSC05171
    DSC05171 Cody Darr
  • DSC05200
    DSC05200 Cody Darr
  • DSC05222
    DSC05222 Cody Darr
  • DSC05224
    DSC05224 Cody Darr
  • DSC05229
    DSC05229 Cody Darr
  • DSC05238
    DSC05238 Cody Darr
  • DSC05309
    DSC05309 Cody Darr
  • DSC05311
    DSC05311 Cody Darr
  • DSC05328
    DSC05328 Cody Darr
  • DSC05429
    DSC05429 Cody Darr
  • DSC05430
    DSC05430 Cody Darr
  • DSC05437
    DSC05437 Cody Darr
  • DSC05441
    DSC05441 Cody Darr
  • DSC05456
    DSC05456 Cody Darr
  • DSC05458
    DSC05458 Cody Darr
  • DSC05489
    DSC05489 Cody Darr
  • DSC05499
    DSC05499 Cody Darr
  • DSC05511
    DSC05511 Cody Darr
  • DSC05526
    DSC05526 Cody Darr
  • DSC05534
    DSC05534 Cody Darr
  • DSC05537
    DSC05537 Cody Darr
  • DSC05541
    DSC05541 Cody Darr
  • DSC05576
    DSC05576 Cody Darr
  • DSC05669
    DSC05669 Cody Darr
  • DSC05731
    DSC05731 Cody Darr
  • DSC05740
    DSC05740 Cody Darr
  • DSC05847
    DSC05847 Cody Darr
  • DSC05928
    DSC05928 Cody Darr
  • DSC05937
    DSC05937 Cody Darr
  • DSC05952
    DSC05952 Cody Darr
  • DSC05963
    DSC05963 Cody Darr
  • DSC05999
    DSC05999 Cody Darr
  • DSC06036
    DSC06036 Cody Darr
  • DSC06073
    DSC06073 Cody Darr
  • DSC06114
    DSC06114 Cody Darr
  • DSC06153
    DSC06153 Cody Darr
  • DSC06298
    DSC06298 Cody Darr
  • DSC06314
    DSC06314 Cody Darr
  • DSC06315
    DSC06315 Cody Darr
  • DSC06316
    DSC06316 Cody Darr
  • DSC06320
    DSC06320 Cody Darr
  • DSC06326
    DSC06326 Cody Darr
  • DSC06330
    DSC06330 Cody Darr
  • DSC06336
    DSC06336 Cody Darr
  • DSC06339
    DSC06339 Cody Darr
  • DSC06346
    DSC06346 Cody Darr
  • DSC06355
    DSC06355 Cody Darr
  • DSC06362
    DSC06362 Cody Darr
  • DSC06371
    DSC06371 Cody Darr
  • DSC06406
    DSC06406 Cody Darr
  • DSC06423
    DSC06423 Cody Darr
  • DSC06440
    DSC06440 Cody Darr
  • DSC06444
    DSC06444 Cody Darr
  • DSC06458
    DSC06458 Cody Darr
  • DSC06464
    DSC06464 Cody Darr
  • DSC06471
    DSC06471 Cody Darr
  • DSC06480
    DSC06480 Cody Darr
  • DSC06483
    DSC06483 Cody Darr
  • DSC06488
    DSC06488 Cody Darr
  • DSC06502
    DSC06502 Cody Darr
  • DSC06543
    DSC06543 Cody Darr
  • DSC06550
    DSC06550 Cody Darr
  • DSC06558
    DSC06558 Cody Darr
  • DSC06597
    DSC06597 Cody Darr
  • DSC06675
    DSC06675 Cody Darr
  • DSC06705
    DSC06705 Cody Darr
  • DSC06722
    DSC06722 Cody Darr
  • DSC06724
    DSC06724 Cody Darr
  • DSC06749
    DSC06749 Cody Darr
  • DSC06758
    DSC06758 Cody Darr
  • DSC06772
    DSC06772 Cody Darr
  • DSC06797
    DSC06797 Cody Darr
  • DSC06801
    DSC06801 Cody Darr
  • DSC06817
    DSC06817 Cody Darr
  • DSC06855
    DSC06855 Cody Darr
  • DSC06862
    DSC06862 Cody Darr
  • DSC06875
    DSC06875 Cody Darr
  • DSC06887
    DSC06887 Cody Darr
  • DSC06906
    DSC06906 Cody Darr
  • DSC06912
    DSC06912 Cody Darr
  • DSC06923
    DSC06923 Cody Darr
  • DSC06930
    DSC06930 Cody Darr
  • DSC06980
    DSC06980 Cody Darr
  • DSC07244
    DSC07244 Cody Darr
  • DSC07245
    DSC07245 Cody Darr
  • DSC07248
    DSC07248 Cody Darr
  • DSC07249
    DSC07249 Cody Darr
  • DSC07278
    DSC07278 Cody Darr
  • DSC07764
    DSC07764 Cody Darr
  • DSC07800
    DSC07800 Cody Darr
  • DSC07896
    DSC07896 Cody Darr
  • DSC07913
    DSC07913 Cody Darr
  • DSC07947
    DSC07947 Cody Darr
  • DSC07998
    DSC07998 Cody Darr
  • DSC08040
    DSC08040 Cody Darr
  • DSC08074
    DSC08074 Cody Darr
  • DSC08115
    DSC08115 Cody Darr
  • DSC08160
    DSC08160 Cody Darr
  • DSC08275
    DSC08275 Cody Darr
  • DSC08449
    DSC08449 Cody Darr
  • DSC08632
    DSC08632 Cody Darr
Read Now
July 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The July 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted