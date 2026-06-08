AMA Pro Motocross Championship
Round 2 (of 11) - Hangtown Motocross Classic
WMX
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Lachlan Turner
|Gardnerville, NV
|1 - 1
|Yamaha YZ250F
|2
|Charli Cannon
|Maroochy River, Australia
|3 - 2
|Honda CRF250R Works Edition
|3
|Mikayla Nielsen
|Riverside, CA
|2 - 3
|Honda CRF250R
|4
|Jordan Jarvis
|Clayton, NC
|5 - 4
|Yamaha YZ250F
|5
|Taylah Mccutcheon
|Australia
|4 - 5
|Kawasaki KX250
|6
|Lilly-Ann Pettus
|Hanceville, AL
|6 - 6
|Triumph TF 250-X
|7
|Emma Milesevic
|Australia
|7 - 7
|Yamaha YZ250F
|8
|Piper Bell
|Sault Sainte Marie, MI
|8 - 9
|KTM 250 SX-F
|9
|Destiny Slingerland
|Cowley, AB
|14 - 8
|Yamaha YZ250F
|10
|Haileigh Williams
|Oakley, CA
|11 - 11
|Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
Motocross
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|2 - 2
|Kawasaki KX250
|2
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|4 - 3
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|3
|Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|1 - 9
|Kawasaki KX250
|4
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|11 - 1
|Yamaha YZ250F
|5
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|3 - 6
|Honda CRF250R Works Edition
|6
|Nick Romano
|Bayside, NY
|7 - 4
|Kawasaki KX250
|7
|Max Vohland
|Sacramento, CA
|9 - 5
|Yamaha YZ250F
|8
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|5 - 12
|Honda CRF250R Works Edition
|9
|Carson Mumford
|Simi Valley, CA
|8 - 11
|KTM 250 SX-F
|10
|Kayden Minear
|Western Australia
|6 - 13
|Yamaha YZ250F
Motocross
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|1 - 1
|Honda CRF450R Works Edition
|2
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|2 - 2
|Honda CRF450R Works Edition
|3
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|3 - 3
|Yamaha YZ450F
|4
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|4 - 6
|Ducati Desmo 450MX
|5
|Garrett Marchbanks
|Coalville, UT
|6 - 5
|Kawasaki KX450SR
|6
|R.J. Hampshire
|Hudson, FL
|5 - 7
|Husqvarna FC 450 Factory Edition
|7
|Chase Sexton
|La Moille, IL
|11 - 4
|Kawasaki KX450SR
|8
|Cooper Webb
|Newport, NC
|9 - 9
|Yamaha YZ450F
|9
|Mikkel Haarup
|Denmark
|7 - 12
|Triumph TF 450-X
|10
|Justin Barcia
|Monroe, NY
|10 - 10
|Ducati Desmo 450MX
Championship Standings
WMX
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Lachlan Turner
|Gardnerville, NV
|50
|2
|Charli Cannon
|Maroochy River, Australia
|42
|3
|Mikayla Nielsen
|Riverside, CA
|42
|4
|Jordan Jarvis
|Clayton, NC
|35
|5
|Taylah Mccutcheon
|Australia
|35
|6
|Lilly-Ann Pettus
|Hanceville, AL
|32
|7
|Emma Milesevic
|Australia
|30
|8
|Piper Bell
|Sault Sainte Marie, MI
|27
|9
|Destiny Slingerland
|Cowley, AB
|22
|10
|Haileigh Williams
|Oakley, CA
|22
Motocross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|85
|2
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|78
|3
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|71
|4
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|70
|5
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|69
|6
|Nick Romano
|Bayside, NY
|61
|7
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|56
|8
|Max Vohland
|Sacramento, CA
|49
|9
|Carson Mumford
|Simi Valley, CA
|48
|10
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|47
Motocross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|94
|2
|Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|88
|3
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|75
|4
|R.J. Hampshire
|Hudson, FL
|63
|5
|Chase Sexton
|La Moille, IL
|61
|6
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|59
|7
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|53
|8
|Justin Cooper
|Cold Spring Harbor, NY
|50
|9
|Garrett Marchbanks
|Coalville, UT
|47
|10
|Mikkel Haarup
|Denmark
|45
Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series
Round 8 (of 13) - Watkins Glen International GNCC
GNCC
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Grant Baylor
|02:57:40.851
|Belton, SC
|Kawasaki
|2
|Liam Draper
|02:57:41.838
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|3
|Steward Baylor
|02:57:42.258
|Belton, SC
|Kawasaki
|4
|Ben Kelley
|02:57:51.330
|Harwinton, CT
|KTM
|5
|Grant Davis
|02:57:53.428
|Meshoppen, PA
|KTM
|6
|Angus Riordan
|02:57:55.178
|Australia
|Honda
|7
|Ryder Lafferty
|02:57:57.132
|Millville, NJ
|Honda
|8
|Jason T Tino
|02:58:58.633
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|9
|Jhak Walker
|02:59:00.019
|Morrisonville, IL
|Beta
|10
|Josh Strang
|02:59:22.258
|Inverell, Australia
|Beta
GNCC
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Angus Riordan
|02:57:55.178
|Australia
|Honda
|2
|Jason T Tino
|02:58:58.633
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|3
|Jhak Walker
|02:59:00.019
|Morrisonville, IL
|Beta
|4
|Brody Johnson
|03:02:18.695
|Landrum, SC
|Husqvarna
|5
|Gavin Simon
|03:06:15.438
|Bennington, VT
|Husqvarna
|6
|Jason C Lipscomb
|03:07:20.115
|Parkersburg, WV
|Honda
|7
|Toby D Cleveland
|01:20:51.239
|Erin, NY
|Husqvarna
GNCC
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Danielle McDonald
|02:07:46.459
|Parkes, NSW
|Yamaha
|2
|Brandy Richards
|02:08:00.679
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|3
|Korie Steede
|02:15:42.918
|Beloit, OH
|Husqvarna
|4
|Jocelyn Barnes
|02:18:42.197
|Equinunk, PA
|Husqvarna
|5
|Carly Lee
|02:21:04.550
|Millville, NJ
|KTM
|6
|Lilley G Sheets
|02:23:29.470
|Fishersville, VA
|Yamaha
|7
|Emma S Smith
|02:29:36.510
|Donalds, SC
|GasGas
|8
|Addison Harris
|02:35:42.218
|Smithfield, RI
|KTM
|9
|Taylor Johnston
|02:08:59.970
|Buskirk, NY
|Triumph
|10
|Elizabeth A Allen
|02:18:36.490
|Columbus, OH
|TM
Championship Standings
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Liam Draper
|Auckland, New Zealand
|153
|2
|Jordan Ashburn
|Cookeville, TN
|145
|3
|Craig Delong
|Morgantown, PA
|131
|4
|Ben Kelley
|Harwinton, CT
|130
|5
|Steward Baylor
|Belton, SC
|124
|6
|Michael Witkowski
|North Liberty, IN
|95
|7
|Josh Strang
|Inverell, Australia
|93
|8
|Grant Baylor
|Belton, SC
|86
|9
|Kailub Russell
|Boonville, NC
|84
|10
|Angus Riordan
|Australia
|74
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jason T Tino
|Phillipsburg, NJ
|175
|2
|Angus Riordan
|Australia
|175
|3
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|171
|4
|Brody Johnson
|Landrum, SC
|158
|5
|Jason C Lipscomb
|Parkersburg, WV
|118
|6
|Toby D Cleveland
|Erin, NY
|91
|7
|Nicholas Defeo
|Myrtle Beach, SC
|88
|8
|Gavin Simon
|Bennington, VT
|88
|9
|Christopher T Parris
|Sugar Valley, GA
|54
|10
|Joseph R Cunningham
|Murray City, OH
|36
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Danielle McDonald
|Parkes, NSW
|203
|2
|Brandy Richards
|Lake Havasu City, AZ
|199
|3
|Korie Steede
|Beloit, OH
|189
|4
|Lilley G Sheets
|Fishersville, VA
|122
|5
|Jocelyn Barnes
|Equinunk, PA
|116
|6
|Carly Lee
|Millville, NJ
|108
|7
|Tayla Jones
|Yass, Australia
|95
|8
|Elizabeth A Allen
|Columbus, OH
|75
|9
|Addison Harris
|Smithfield, RI
|62
|10
|Emma Smith
|Donalds, SC
|54
FIM Motocross World Championship (MXGP)
Round 8 (of 19) - MXGP of Latvia
MXGP
MXGP of Latvia - MX2June 7, 2026
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Sacha Coenen
|1 - 1
|KTM
|2
|Camden McLellan
|3 - 2
|Triumph
|3
|Mathis Valin
|2 - 6
|Kawasaki
|4
|Guillem Farres
|4 - 4
|Triumph
|5
|Karlis Alberts Reisulis
|6 - 3
|Yamaha
|6
|Liam Everts
|7 - 7
|Husqvarna
|7
|Janis Martins Reisulis
|8 - 10
|Yamaha
|8
|Kay Karssemakers
|10 - 9
|Kawasaki
|9
|Jens Walvoort
|9 - 12
|KTM
|10
|Maxime Grau
|11 - 11
|Honda
MXGP
MXGP of Latvia - MX2June 7, 2026
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Sacha Coenen
|1 - 1
|KTM
|2
|Camden McLellan
|3 - 2
|Triumph
|3
|Mathis Valin
|2 - 6
|Kawasaki
|4
|Guillem Farres
|4 - 4
|Triumph
|5
|Karlis Alberts Reisulis
|6 - 3
|Yamaha
|6
|Liam Everts
|7 - 7
|Husqvarna
|7
|Janis Martins Reisulis
|8 - 10
|Yamaha
|8
|Kay Karssemakers
|10 - 9
|Kawasaki
|9
|Jens Walvoort
|9 - 12
|KTM
|10
|Maxime Grau
|11 - 11
|Honda
Championship Standings
MXGP
|Position
|Rider
|Points
|1
|Sacha Coenen
|385
|2
|Simon Längenfelder
|343
|3
|Guillem Farres
|340
|4
|Camden McLellan
|326
|5
|Liam Everts
|314
|6
|Mathis Valin
|308
|7
|Janis Martins Reisulis
|280
|8
|Karlis Alberts Reisulis
|223
|9
|Valerio Lata
|216
|10
|Kay Karssemakers
|161
MXGP
|Position
|Rider
|Points
|1
|Lucas Coenen
|404
|2
|Jeffrey Herlings
|342
|3
|Romain Febvre
|310
|4
|Tim Gajser
|294
|5
|Kay de Wolf
|273
|6
|Maxime Renaux
|261
|7
|Ruben Fernandez
|247
|8
|Andrea Adamo
|241
|9
|Tom Vialle
|219
|10
|Pauls Jonass
|175
Other Championship Standings
US Sprint Enduro Series
Through Round 6 (of 7)
Championship Standings
SuperEnduro World Championship
Through Round 4 (of 7)
Championship Standings
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|Ken Roczen (Suzuki)
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|Haiden Deegan (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|Cole Davies (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|TBD
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|TBD
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|TBD
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|TBD
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|TBD
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|TBD
|GNCC
|Grand National Champion
|TBD
|GNCC
|XC1
|TBD
|GNCC
|XC2
|TBD
|GNCC
|XC3
|TBD
|GNCC
|WXC
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|WSX
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|SX2
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX2
|TBD
|AUS-X Open
|SX1
|TBD
|AUS-X Open
|SX2
|TBD
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|TBD
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|TBD
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|TBD
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|TBD
|AMA National Enduro Series
|Pro1
|TBD
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|American Flat Track
|AFT SuperTwins
|TBD
|American Flat Track
|AFT Singles