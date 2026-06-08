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Motocross
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450 Results
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Full Results
Upcoming
Motocross, WMX
Thunder Valley
Sat Jun 13
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Upcoming
Motocross, WMX
High Point
Sat Jun 20
News
Upcoming
MXGP of
Italy
Sun Jun 21
News
Full Schedule
Wake-Up Call

Wake-Up Call

June 8, 2026, 6:00am
Kegums, Latvia MXGP of LatviaFIM Motocross World Championship

AMA Pro Motocross Championship

Round 2 (of 11) - Hangtown Motocross Classic

WMX

Hangtown - WMX

June 6, 2026
Hangtown Motocross Classic
Rancho Cordova, CA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Lachlan Turner Lachlan Turner Gardnerville, NV United States 1 - 1 Yamaha YZ250F
2 Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia 3 - 2 Honda CRF250R Works Edition
3 Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen Riverside, CA United States 2 - 3 Honda CRF250R
4 Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States 5 - 4 Yamaha YZ250F
5 Taylah Mccutcheon Taylah Mccutcheon Australia Australia 4 - 5 Kawasaki KX250
6 Lilly-Ann Pettus Lilly-Ann Pettus Hanceville, AL United States 6 - 6 Triumph TF 250-X
7 Emma Milesevic Emma Milesevic Australia Australia 7 - 7 Yamaha YZ250F
8 Piper Bell Piper Bell Sault Sainte Marie, MI United States 8 - 9 KTM 250 SX-F
9 Destiny Slingerland Destiny Slingerland Cowley, AB Canada 14 - 8 Yamaha YZ250F
10 Haileigh Williams Haileigh Williams Oakley, CA United States 11 - 11 Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
Full Results
Lachlan Turner (Yamaha)
Lachlan Turner (Yamaha) Align Media
Motocross

Hangtown - 250

June 6, 2026
Hangtown Motocross Classic
Rancho Cordova, CA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 2 - 2 Kawasaki KX250
2 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 4 - 3 KTM 250 SX-F Factory Edition
3 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States 1 - 9 Kawasaki KX250
4 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 11 - 1 Yamaha YZ250F
5 Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan 3 - 6 Honda CRF250R Works Edition
6 Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States 7 - 4 Kawasaki KX250
7 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States 9 - 5 Yamaha YZ250F
8 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States 5 - 12 Honda CRF250R Works Edition
9 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States 8 - 11 KTM 250 SX-F
10 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia 6 - 13 Yamaha YZ250F
Full Results
Levi Kitchen (Kawasaki)
Levi Kitchen (Kawasaki) Align Media
Motocross

Hangtown - 450

June 6, 2026
Hangtown Motocross Classic
Rancho Cordova, CA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia 1 - 1 Honda CRF450R Works Edition
2 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 2 - 2 Honda CRF450R Works Edition
3 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 3 - 3 Yamaha YZ450F
4 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France 4 - 6 Ducati Desmo 450MX
5 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States 6 - 5 Kawasaki KX450SR
6 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States 5 - 7 Husqvarna FC 450 Factory Edition
7 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States 11 - 4 Kawasaki KX450SR
8 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 9 - 9 Yamaha YZ450F
9 Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark 7 - 12 Triumph TF 450-X
10 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States 10 - 10 Ducati Desmo 450MX
Full Results
Jett Lawrence (Honda)
Jett Lawrence (Honda) Align Media

Championship Standings

WMX

WMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Lachlan Turner Lachlan Turner Gardnerville, NV United States 50
2Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia 42
3Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen Riverside, CA United States 42
4Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States 35
5Taylah Mccutcheon Taylah Mccutcheon Australia Australia 35
6Lilly-Ann Pettus Lilly-Ann Pettus Hanceville, AL United States 32
7Emma Milesevic Emma Milesevic Australia Australia 30
8Piper Bell Piper Bell Sault Sainte Marie, MI United States 27
9Destiny Slingerland Destiny Slingerland Cowley, AB Canada 22
10Haileigh Williams Haileigh Williams Oakley, CA United States 22
Full Standings
Motocross

250 Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States 85
2Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 78
3Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 71
4Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 70
5Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan 69
6Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States 61
7Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States 56
8Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States 49
9Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States 48
10Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 47
Full Standings
Motocross

450 Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 94
2Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia 88
3Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 75
4R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States 63
5Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States 61
6Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France 59
7Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 53
8Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States 50
9Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States 47
10Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark 45
Full Standings

Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series

Round 8 (of 13) - Watkins Glen International GNCC

GNCC

Watkins Glen International - Overall Race

June 6, 2026
Watkins Glen International
Watkins Glen, NY United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Grant Baylor Grant Baylor 02:57:40.851 Belton, SC United States Kawasaki
2 Liam Draper Liam Draper 02:57:41.838 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
3 Steward Baylor Steward Baylor 02:57:42.258 Belton, SC United States Kawasaki
4 Ben Kelley Ben Kelley 02:57:51.330 Harwinton, CT United States KTM
5 Grant Davis Grant Davis 02:57:53.428 Meshoppen, PA United States KTM
6 Angus Riordan Angus Riordan 02:57:55.178 Australia Australia Honda
7 Ryder Lafferty Ryder Lafferty 02:57:57.132 Millville, NJ United States Honda
8 Jason T Tino Jason T Tino 02:58:58.633 Phillipsburg, NJ United States KTM
9 Jhak Walker Jhak Walker 02:59:00.019 Morrisonville, IL United States Beta
10 Josh Strang Josh Strang 02:59:22.258 Inverell, Australia Australia Beta
Full Results
GNCC

Watkins Glen International - XC2 Pro Race

June 6, 2026
Watkins Glen International
Watkins Glen, NY United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Angus Riordan Angus Riordan 02:57:55.178 Australia Australia Honda
2 Jason T Tino Jason T Tino 02:58:58.633 Phillipsburg, NJ United States KTM
3 Jhak Walker Jhak Walker 02:59:00.019 Morrisonville, IL United States Beta
4 Brody Johnson Brody Johnson 03:02:18.695 Landrum, SC United States Husqvarna
5 Gavin Simon Gavin Simon 03:06:15.438 Bennington, VT United States Husqvarna
6 Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb 03:07:20.115 Parkersburg, WV United States Honda
7 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 01:20:51.239 Erin, NY United States Husqvarna
Full Results
GNCC

Watkins Glen International - WXC Race

June 6, 2026
Watkins Glen International
Watkins Glen, NY United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Danielle McDonald Danielle McDonald 02:07:46.459 Parkes, NSW Australia Yamaha
2 Brandy Richards Brandy Richards 02:08:00.679 Lake Havasu City, AZ United States KTM
3 Korie Steede Korie Steede 02:15:42.918 Beloit, OH United States Husqvarna
4 Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes 02:18:42.197 Equinunk, PA United States Husqvarna
5 Carly Lee Carly Lee 02:21:04.550 Millville, NJ United States KTM
6 Lilley G Sheets Lilley G Sheets 02:23:29.470 Fishersville, VA United States Yamaha
7 Emma S Smith Emma S Smith 02:29:36.510 Donalds, SC United States GasGas
8 Addison Harris Addison Harris 02:35:42.218 Smithfield, RI United States KTM
9 Taylor Johnston Taylor Johnston 02:08:59.970 Buskirk, NY United States Triumph
10 Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen 02:18:36.490 Columbus, OH United States TM
Full Results

Championship Standings

GNCC

Overall Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Liam Draper Liam Draper Auckland, New Zealand New Zealand 153
2Jordan Ashburn Jordan Ashburn Cookeville, TN United States 145
3Craig Delong Craig Delong Morgantown, PA United States 131
4Ben Kelley Ben Kelley Harwinton, CT United States 130
5Steward Baylor Steward Baylor Belton, SC United States 124
6Michael Witkowski Michael Witkowski North Liberty, IN United States 95
7Josh Strang Josh Strang Inverell, Australia Australia 93
8Grant Baylor Grant Baylor Belton, SC United States 86
9Kailub Russell Kailub Russell Boonville, NC United States 84
10Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 74
Full Standings
GNCC

XC2 Pro Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jason T Tino Jason T Tino Phillipsburg, NJ United States 175
2Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 175
3Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 171
4Brody Johnson Brody Johnson Landrum, SC United States 158
5Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb Parkersburg, WV United States 118
6Toby D Cleveland Toby D Cleveland Erin, NY United States 91
7Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 88
8Gavin Simon Gavin Simon Bennington, VT United States 88
9Christopher T Parris Christopher T Parris Sugar Valley, GA United States 54
10Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham Murray City, OH United States 36
Full Standings
GNCC

WXC Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Danielle McDonald Danielle McDonald Parkes, NSW Australia 203
2Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States 199
3Korie Steede Korie Steede Beloit, OH United States 189
4Lilley G Sheets Lilley G Sheets Fishersville, VA United States 122
5Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes Equinunk, PA United States 116
6Carly Lee Carly Lee Millville, NJ United States 108
7Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia 95
8Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen Columbus, OH United States 75
9Addison Harris Addison Harris Smithfield, RI United States 62
10Emma Smith Emma Smith Donalds, SC United States 54
Full Standings

FIM Motocross World Championship (MXGP)

Round 8 (of 19) - MXGP of Latvia

MXGP

MXGP of Latvia - MX2

June 7, 2026
Kegums
Kegums, Latvia Latvia
Rider Motos Bike
1 Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 1 - 1 KTM
2 Camden McLellan Camden McLellan South Africa 3 - 2 Triumph
3 Mathis Valin Mathis Valin France 2 - 6 Kawasaki
4 Guillem Farres Guillem Farres Spain 4 - 4 Triumph
5 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 6 - 3 Yamaha
6 Liam Everts Liam Everts Belgium 7 - 7 Husqvarna
7 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 8 - 10 Yamaha
8 Kay Karssemakers Kay Karssemakers The Netherlands 10 - 9 Kawasaki
9 Jens Walvoort Jens Walvoort The Netherlands 9 - 12 KTM
10 Maxime Grau Maxime Grau France 11 - 11 Honda
Full Results
MXGP

MXGP of Latvia - MX2

June 7, 2026
Kegums
Kegums, Latvia Latvia
Rider Motos Bike
1 Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 1 - 1 KTM
2 Camden McLellan Camden McLellan South Africa 3 - 2 Triumph
3 Mathis Valin Mathis Valin France 2 - 6 Kawasaki
4 Guillem Farres Guillem Farres Spain 4 - 4 Triumph
5 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 6 - 3 Yamaha
6 Liam Everts Liam Everts Belgium 7 - 7 Husqvarna
7 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 8 - 10 Yamaha
8 Kay Karssemakers Kay Karssemakers The Netherlands 10 - 9 Kawasaki
9 Jens Walvoort Jens Walvoort The Netherlands 9 - 12 KTM
10 Maxime Grau Maxime Grau France 11 - 11 Honda
Full Results

Championship Standings

MXGP

MX2 Standings - 2026

PositionRider Points
1Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 385
2Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 343
3Guillem Farres Guillem Farres Spain 340
4Camden McLellan Camden McLellan South Africa 326
5Liam Everts Liam Everts Belgium 314
6Mathis Valin Mathis Valin France 308
7Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 280
8Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 223
9Valerio Lata Valerio Lata Italy 216
10Kay Karssemakers Kay Karssemakers The Netherlands 161
Full Standings
MXGP

MXGP Standings - 2026

PositionRider Points
1Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium 404
2Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 342
3Romain Febvre Romain Febvre France 310
4Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 294
5Kay de Wolf Kay de Wolf The Netherlands 273
6Maxime Renaux Maxime Renaux France 261
7Ruben Fernandez Ruben Fernandez Spain 247
8Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 241
9Tom Vialle Tom Vialle France 219
10Pauls Jonass Pauls Jonass Latvia 175
Full Standings

Other Championship Standings

US Sprint Enduro Series

Through Round 6 (of 7) 

Championship Standings

SuperEnduro World Championship 

Through Round 4 (of 7)

Championship Standings

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
Ken Roczen (Suzuki)Monster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Cole Davies (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
TBDMonster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
TBDAMA Pro Motocross Championship450 Class
TBDAMA Pro Motocross Championship250 Class
TBDWomen’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
TBDFIM Motocross World ChampionshipMXGP
TBDFIM Motocross World ChampionshipMX2
TBDFIM Motocross World ChampionshipEMX250
TBDFIM Motocross World ChampionshipWMX
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsTeam
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMX2
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsOpen
TBDRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
TBDDaytona Vintage Supercross ResultsNA
TBDLoretta Lynn'sHorizon Award
TBDLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
TBDGNCCGrand National Champion
TBDGNCCXC1
TBDGNCCXC2
TBDGNCCXC3
TBDGNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
TBDAMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's
TBDCanadian Triple Crown (Motocross)450
TBDCanadianTriple Crown (Motocross)250
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
TBDDakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro 2
TBDAMA National Enduro SeriesPro1
TBDFIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class
TBDAmerican Flat TrackAFT SuperTwins
TBDAmerican Flat TrackAFT Singles

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