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Jett Lawrence: "I Think This Track Looked After My Ankle A Lot More"

June 7, 2026, 1:30pm
Rancho Cordova, CA HangtownAMA Pro Motocross Championship, Women's Motocross Championship

Watch the post-race press conference, featuring 250 Class podium finishers Levi Kitchen, Julien Beaumer, and Seth Hammaker, 450 Class podium finishers Jett Lawrence, Hunter Lawrence, and Haiden Deegan.

Plus, Monster Energy/Pro Circuit Kawasaki team manager Ian Southwell and Honda HRC Progressive team manager Lars Lindstrom.

Motocross

Hangtown - 250

June 6, 2026
Hangtown Motocross Classic
Rancho Cordova, CA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 2 - 2 Kawasaki KX250
2 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 4 - 3 KTM 250 SX-F Factory Edition
3 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States 1 - 9 Kawasaki KX250
Full Results
Motocross

Hangtown - 450

June 6, 2026
Hangtown Motocross Classic
Rancho Cordova, CA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia 1 - 1 Honda CRF450R Works Edition
2 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 2 - 2 Honda CRF450R Works Edition
3 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 3 - 3 Yamaha YZ450F
Full Results

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