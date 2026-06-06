Watch: Hangtown Motocross Classic Video Highlights
June 6, 2026, 11:00pm
Levi Kitchen (250 Class), Jett Lawrence (450 Class), and Lachlan Turner (WMX) won their respective classes at round two of the AMA Pro Motocross Championship in California.
250 Class
450 Class
WMX
Motocross
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|2 - 2
|Kawasaki KX250
|2
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|4 - 3
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|3
|Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|1 - 9
|Kawasaki KX250
|4
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|11 - 1
|Yamaha YZ250F
|5
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|3 - 6
|Honda CRF250R Works Edition
Motocross
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|1 - 1
|Honda CRF450R Works Edition
|2
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|2 - 2
|Honda CRF450R Works Edition
|3
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|3 - 3
|Yamaha YZ450F
|4
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|4 - 6
|Ducati Desmo 450MX
|5
|Garrett Marchbanks
|Coalville, UT
|6 - 5
|Kawasaki KX450SR
WMX
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Lachlan Turner
|Gardnerville, NV
|1 - 1
|Yamaha YZ250F
|2
|Charli Cannon
|Maroochy River, Australia
|3 - 2
|Honda CRF250R Works Edition
|3
|Mikayla Nielsen
|Riverside, CA
|2 - 3
|Honda CRF250R
|4
|Jordan Jarvis
|Clayton, NC
|5 - 4
|Yamaha YZ250F
|5
|Taylah Mccutcheon
|Australia
|4 - 5
|Kawasaki KX250