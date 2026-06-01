Results Archive
GNCC
Powerline Park
News
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Craig Delong
  3. Kailub Russell
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Brody Johnson
  3. Jason T Tino
Full Results
MXGP of
France
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Camden McLellan
  3. Mathis Valin
Full Results
Live Now
Motocross
Fox Raceway
News
450 Moto 1 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Jorge Prado
  3. Justin Cooper
Full Results
250 Moto 1 Results
  1. Levi Kitchen
  2. Seth Hammaker
  3. Cole Davies
Full Results
Live Now
MXGP of
Liqui Moly Germany
News
Upcoming
WMX
Hangtown WMX
Fri Jun 5
News
Upcoming
GNCC
Watkins Glen International
Sat Jun 6
News
Upcoming
Motocross
Hangtown
Sat Jun 6
News
Upcoming
MXGP of
Latvia
Sun Jun 7
News
Upcoming
WMX
Thunder Valley WMX
Fri Jun 12
News
Upcoming
Motocross
Thunder Valley
Sat Jun 13
News
Full Schedule
Wake-Up Call

June 1, 2026, 8:00am
Pala, CA Fox Raceway (Pala)AMA Pro Motocross Championship

AMA Pro Motocross Championship

Round 1 (of 11) - Fox Raceway National

Motocross

250 Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States 47
2Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 34
3Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 34
4Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States 34
5Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 33
6Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan 33
7Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States 30
8Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States 29
9Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States 28
10Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 23
Full Standings
Seth Hammaker (Kawasaki)
Seth Hammaker (Kawasaki)
Motocross

450 Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 50
2Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 44
3Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia 38
4Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States 36
5Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 35
6Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States 32
7R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States 31
8Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States 27
9Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France 25
10Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States 22
Full Standings
Hunter Lawrence (Honda)
Hunter Lawrence (Honda)

FIM Motocross World Championship (MXGP)

Round 7 (of 19) - MXGP of Germany

MXGP

MXGP of Germany - MX2

May 31, 2026
Teutschenthal
Saxony-Anhalt, Germany Germany
Rider Motos Bike
1 Mathis Valin Mathis Valin France 2 - 1 Kawasaki
2 Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 1 - 2 KTM
3 Camden McLellan Camden McLellan South Africa 3 - 6 Triumph
4 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 4 - 5 Yamaha
5 Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 8 - 3 KTM
6 Guillem Farres Guillem Farres Spain 6 - 4 Triumph
7 Valerio Lata Valerio Lata Italy 5 - 8 Honda
8 Liam Everts Liam Everts Belgium 7 - 7 Husqvarna
9 Kay Karssemakers Kay Karssemakers The Netherlands 11 - 9 Kawasaki
10 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 10 - 12 Yamaha
Full Results
MXGP

MXGP of Germany - MXGP

May 31, 2026
Teutschenthal
Saxony-Anhalt, Germany Germany
Rider Motos Bike
1 Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium 1 - 1 KTM
2 Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 7 - 3 KTM
3 Ruben Fernandez Ruben Fernandez Spain 3 - 7 Honda
4 Maxime Renaux Maxime Renaux France 4 - 6 Yamaha
5 Kay de Wolf Kay de Wolf The Netherlands 5 - 5 Husqvarna
6 Alberto Forato Alberto Forato Italy 6 - 9 Fantic
7 Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 2 - 19 Yamaha
8 Kevin Horgmo Kevin Horgmo Norway 11 - 8 Honda
9 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 37 - 2 Honda
10 Romain Febvre Romain Febvre France 17 - 4 Kawasaki
Full Results

Championship Standings

MXGP

MX2 Standings - 2026

PositionRider Points
1Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 325
2Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 317
3Guillem Farres Guillem Farres Spain 301
4Liam Everts Liam Everts Belgium 281
5Camden McLellan Camden McLellan South Africa 278
6Mathis Valin Mathis Valin France 264
7Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 252
8Valerio Lata Valerio Lata Italy 189
9Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 188
10Julius Mikula Julius Mikula 144
Full Standings
MXGP

MXGP Standings - 2026

PositionRider Points
1Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium 344
2Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 313
3Romain Febvre Romain Febvre France 263
4Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 256
5Maxime Renaux Maxime Renaux France 251
6Kay de Wolf Kay de Wolf The Netherlands 223
7Tom Vialle Tom Vialle France 219
8Ruben Fernandez Ruben Fernandez Spain 216
9Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 211
10Alberto Forato Alberto Forato Italy 142
Full Standings

US Sprint Enduro Series

Round 6 (of 7) - Honda Hills MX Sprint Enduro

Round 6 Overall Results

1. Toby Cleveland (Hsq)
2. Cooper Jones (KTM)
3. Gavin Simon (Hsq)
4. Grant Davis (KTM)
5. Will Sievenpiper (Kaw)
6. Colton Shields (Hsq)
7. Cole Witmer (GG)
8. Brayden Baisley (Yam)
9. Lane Whitmer (GG)
10. Brody Johnson (Hsq)

Toby Cleveland (Husqvarna)
Toby Cleveland (Husqvarna) Jade Barnes

Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series

ThroughRound 7 (of 13) 

Championship Standings

GNCC

Overall Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jordan Ashburn Jordan Ashburn Cookeville, TN United States 137
2Liam Draper Liam Draper Auckland, New Zealand New Zealand 128
3Craig Delong Craig Delong Morgantown, PA United States 121
4Ben Kelley Ben Kelley Harwinton, CT United States 112
5Steward Baylor Steward Baylor Belton, SC United States 103
6Michael Witkowski Michael Witkowski North Liberty, IN United States 88
7Josh Strang Josh Strang Inverell, Australia Australia 82
8Kailub Russell Kailub Russell Boonville, NC United States 75
9Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 61
10Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 59
Full Standings
GNCC

XC2 Pro Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jason T Tino Jason T Tino Phillipsburg, NJ United States 150
2Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 150
3Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 145
4Brody Johnson Brody Johnson Landrum, SC United States 140
5Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb Parkersburg, WV United States 103
6Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 88
7Toby D Cleveland Toby D Cleveland Erin, NY United States 77
8Gavin Simon Gavin Simon Bennington, VT United States 72
9Christopher T Parris Christopher T Parris Sugar Valley, GA United States 54
10Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham Murray City, OH United States 36
Full Standings
GNCC

WXC Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States 174
2Danielle McDonald Danielle McDonald Parkes, NSW Australia 173
3Korie Steede Korie Steede Beloit, OH United States 168
4Lilley G Sheets Lilley G Sheets Fishersville, VA United States 107
5Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes Equinunk, PA United States 98
6Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia 95
7Carly Lee Carly Lee Millville, NJ United States 92
8Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen Columbus, OH United States 64
9Emma Smith Emma Smith Donalds, SC United States 54
10Addison Harris Addison Harris Smithfield, RI United States 49
Full Standings

SuperEnduro World Championship 

Through Round 4 (of 7)

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
Ken Roczen (Suzuki)Monster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Cole Davies (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
TBDMonster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
TBDAMA Pro Motocross Championship450 Class
TBDAMA Pro Motocross Championship250 Class
TBDWomen’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
TBDFIM Motocross World ChampionshipMXGP
TBDFIM Motocross World ChampionshipMX2
TBDFIM Motocross World ChampionshipEMX250
TBDFIM Motocross World ChampionshipWMX
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsTeam
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMX2
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsOpen
TBDRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
TBDDaytona Vintage Supercross ResultsNA
TBDLoretta Lynn'sHorizon Award
TBDLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
TBDGNCCGrand National Champion
TBDGNCCXC1
TBDGNCCXC2
TBDGNCCXC3
TBDGNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
TBDAMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's
TBDCanadian Triple Crown (Motocross)450
TBDCanadianTriple Crown (Motocross)250
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
TBDDakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro 2
TBDAMA National Enduro SeriesPro1
TBDFIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class
TBDAmerican Flat TrackAFT SuperTwins
TBDAmerican Flat TrackAFT Singles

