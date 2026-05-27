Results Archive
GNCC
Powerline Park
News
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Craig Delong
  3. Kailub Russell
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Brody Johnson
  3. Jason T Tino
Full Results
MXGP of
France
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Camden McLellan
  3. Mathis Valin
Full Results
Upcoming
Motocross
Fox Raceway
Sat May 30
News
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Chase Sexton
  3. Dylan Ferrandis
Full Entry List
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Max Vohland
  3. Coty Schock
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Liqui Moly Germany
Sun May 31
News
Upcoming
WMX
Hangtown WMX
Fri Jun 5
News
Upcoming
GNCC
Watkins Glen International
Sat Jun 6
News
Upcoming
Motocross
Hangtown
Sat Jun 6
News
Upcoming
MXGP of
Latvia
Sun Jun 7
News
Full Schedule

Fox Raceway National Pro Motocross Opener Full Race Day Schedule

May 27, 2026, 9:00pm
Fox Raceway National Pro Motocross Opener Full Race Day Schedule
Pala, CA Fox Raceway (Pala)AMA Pro Motocross Championship

This Saturday, the SuperMotocross paddock will take over Fox Raceway at Pala for the opening round of the AMA Pro Motocross Championship.

What you need to know the most for the Fox Raceway National on Saturday: the points-paying motos start just after 4 p.m. Eastern/1 p.m. Pacific.

Below is the full broadcast schedule and then the full race day schedule, plus the PDF version if you want to screenshot it for your phone.

  • Motocross

    Fox Raceway (Pala)

     Saturday, May 30
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      May 30 - 1:00 PM
      Peacock
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      May 30 - 1:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Pre-Race Show 
      Live
      May 30 - 3:30 PM
      Peacock
    • Motos 
      Live
      May 30 - 4:00 PM
      Peacock
    • Motos 
      Live
      May 30 - 4:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Motos (Encore Presentation)
      May 31 - 1:30 PM
      NBC
Fox Raceway Motocross TV & Streaming Schedule
  • Motocross

    Fox Raceway (Pala)

     Saturday, May 30
    Fox Raceway at Pala
    Pala, CA United States
    Local Time ()Track Time (PDT)
    Thursday
    9:00am 9:00am Registered Team Parking
    Friday
    8:00am5:00pm 8:00am – 5:00pm Amateur Racing
    9:00am6:00pm 9:00am – 6:00pm Registered Team Parking
    9:00am5:00pm 9:00am – 5:00pm Will Call
    9:30am6:00pm 9:30am – 6:00pm Privateer Parking
    12:00pm3:00pm 12:00pm – 3:00pm Technical Control
    2:00pm3:00pm 2:00pm – 3:00pm Media Activity
    Saturday
    7:00am2:00pm 7:00am – 2:00pm Rider Services / Will Call Opens
    7:15am7:30am 7:15am – 7:30am Riders Meeting at AMA Semi
    7:30am7:45am 7:30am – 7:45am Chapel Service at AMA Semi
    8:00am8:15am 8:00am – 8:15am 250 Class Qualifying Grp B- 15 minutes (1 Lap Free)
    8:20am8:35am 8:20am – 8:35am 250 Class Qualifying Grp A- 15 minutes (1 Lap Free)
    8:35am8:50am 8:35am – 8:50am Track Maintenance
    8:50am9:05am 8:50am – 9:05am 450 Class Qualifying Grp A- 15 minutes (1 Lap Free)
    9:10am9:25am 9:10am – 9:25am 450 Class Qualifying Grp B- 15 minutes (1 Lap Free)
    9:30am9:50am 9:30am – 9:50am Track Maintenance
    9:50am10:05am 9:50am – 10:05am 250 Class Qualifying Grp B- 15 minutes Peacock SuperMotocross Video Pass
    10:10am10:25am 10:10am – 10:25am 250 Class Qualifying Grp A- 15 minutes Peacock SuperMotocross Video Pass
    10:30am10:45am 10:30am – 10:45am 450 Class Qualifying Grp A- 15 minutes
    10:50am11:05am 10:50am – 11:05am 450 Class Qualifying Grp B- 15 minutes
    11:05am11:35am 11:05am – 11:35am Track Maintenance
    11:35am11:45am 11:35am – 11:45am 250 Consolation Race
    11:50am12:00pm 11:50am – 12:00pm 450 Consolation Race
    12:05pm1:00pm 12:05pm – 1:00pm Track Maintenance Peacock
    12:15pm1:00pm 12:15pm – 1:00pm OPENING CEREMONIES Peacock
    1:00pm1:10pm 1:00pm – 1:10pm 250 Class Sight Lap Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:15pm1:50pm 1:15pm – 1:50pm 250 Class Moto #1 Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:50pm2:00pm 1:50pm – 2:00pm Podium Interviews
    2:00pm2:10pm 2:00pm – 2:10pm 450 Class Sight Lap
    2:15pm2:50pm 2:15pm – 2:50pm 450 Class Moto #1
    2:50pm3:00pm 2:50pm – 3:00pm Podium Interviews
    2:50pm3:20pm 2:50pm – 3:20pm Halftime
    3:20pm3:28pm 3:20pm – 3:28pm 250 Class Sight Lap
    3:30pm4:05pm 3:30pm – 4:05pm 250 Class Moto #2
    4:05pm4:15pm 4:05pm – 4:15pm 250 Winners Circle
    4:22pm4:30pm 4:22pm – 4:30pm 450 Class Sight Lap
    4:30pm5:05pm 4:30pm – 5:05pm 450 Class Moto #2
    5:05pm5:15pm 5:05pm – 5:15pm 450 Winners Circle
Fox Raceway Motocross Schedule

Note: Times local to Pala, California (Pacific time).

Fox Saturday Race Schedule
