Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series
Round 7 (of 13) - Powerline Park GNCC in
GNCC
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Steward Baylor
|03:11:12.414
|Belton, SC
|Kawasaki
|2
|Craig Delong
|03:12:11.039
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|3
|Kailub Russell
|03:12:35.539
|Boonville, NC
|Yamaha
|4
|Liam Draper
|03:12:36.933
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|5
|Angus Riordan
|03:14:03.993
|Australia
|Honda
|6
|Josh Strang
|03:14:29.370
|Inverell, Australia
|Beta
|7
|Grant Baylor
|03:15:14.299
|Belton, SC
|Kawasaki
|8
|Ben Kelley
|03:15:22.139
|Harwinton, CT
|KTM
|9
|Brody Johnson
|03:16:00.268
|Landrum, SC
|Husqvarna
|10
|Jordan Ashburn
|03:17:01.720
|Cookeville, TN
|Honda
GNCC
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Angus Riordan
|03:14:03.993
|Australia
|Honda
|2
|Brody Johnson
|03:16:00.268
|Landrum, SC
|Husqvarna
|3
|Jason T Tino
|03:17:11.060
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|4
|Jason C Lipscomb
|03:24:33.652
|Parkersburg, WV
|Honda
|5
|Toby D Cleveland
|03:14:32.172
|Erin, NY
|Husqvarna
|6
|Jhak Walker
|01:05:29.899
|Morrisonville, IL
|Beta
|DNF
|Gavin Simon
|00:00:00.000
|Bennington, VT
|Husqvarna
GNCC
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Brandy Richards
|01:57:30.433
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|2
|Korie Steede
|01:57:48.459
|Beloit, OH
|Husqvarna
|3
|Danielle McDonald
|02:02:37.478
|Parkes, NSW
|Yamaha
|4
|Jocelyn Barnes
|02:08:56.058
|Equinunk, PA
|Husqvarna
|5
|Lilley G Sheets
|02:13:08.110
|Fishersville, VA
|Yamaha
|6
|Carly Lee
|02:14:08.570
|Millville, NJ
|KTM
|7
|Addison Harris
|02:16:24.379
|Smithfield, RI
|KTM
|8
|Emma Smith
|02:17:55.340
|Donalds, SC
|GasGas
|9
|Elizabeth A Allen
|02:34:01.810
|Columbus, OH
|Triumph
Championship Standings
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jordan Ashburn
|Cookeville, TN
|137
|2
|Liam Draper
|Auckland, New Zealand
|128
|3
|Craig Delong
|Morgantown, PA
|121
|4
|Ben Kelley
|Harwinton, CT
|112
|5
|Steward Baylor
|Belton, SC
|103
|6
|Michael Witkowski
|North Liberty, IN
|88
|7
|Josh Strang
|Inverell, Australia
|82
|8
|Kailub Russell
|Boonville, NC
|75
|9
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|61
|10
|Angus Riordan
|Australia
|59
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jason T Tino
|Phillipsburg, NJ
|150
|2
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|150
|3
|Angus Riordan
|Australia
|145
|4
|Brody Johnson
|Landrum, SC
|140
|5
|Jason C Lipscomb
|Parkersburg, WV
|103
|6
|Nicholas Defeo
|Myrtle Beach, SC
|88
|7
|Toby D Cleveland
|Erin, NY
|77
|8
|Gavin Simon
|Bennington, VT
|72
|9
|Christopher T Parris
|Sugar Valley, GA
|54
|10
|Joseph R Cunningham
|Murray City, OH
|36
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Brandy Richards
|Lake Havasu City, AZ
|174
|2
|Danielle McDonald
|Parkes, NSW
|173
|3
|Korie Steede
|Beloit, OH
|168
|4
|Lilley G Sheets
|Fishersville, VA
|107
|5
|Jocelyn Barnes
|Equinunk, PA
|98
|6
|Tayla Jones
|Yass, Australia
|95
|7
|Carly Lee
|Millville, NJ
|92
|8
|Elizabeth A Allen
|Columbus, OH
|64
|9
|Emma Smith
|Donalds, SC
|54
|10
|Addison Harris
|Smithfield, RI
|49
Other Championship Standings
MXGP
|Position
|Rider
|Points
|1
|Simon Längenfelder
|244
|2
|Sacha Coenen
|241
|3
|Guillem Farres
|204
|4
|Liam Everts
|202
|5
|Camden McLellan
|185
|6
|Janis Martins Reisulis
|170
|7
|Mathis Valin
|159
|8
|Karlis Alberts Reisulis
|150
|9
|Valerio Lata
|133
|10
|Kay Karssemakers
|114
MXGP
|Position
|Rider
|Points
|1
|Lucas Coenen
|231
|2
|Jeffrey Herlings
|227
|3
|Tom Vialle
|206
|4
|Tim Gajser
|198
|5
|Romain Febvre
|191
|6
|Maxime Renaux
|178
|7
|Ruben Fernandez
|146
|8
|Kay de Wolf
|144
|9
|Andrea Adamo
|138
|10
|Calvin Vlaanderen
|110
SuperEnduro World Championship
Through Round 4 (of 7)
Championship Standings
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|Ken Roczen (Suzuki)
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|Haiden Deegan (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|Cole Davies (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|TBD
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|TBD
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|TBD
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|TBD
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|TBD
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|TBD
|GNCC
|Grand National Champion
|TBD
|GNCC
|XC1
|TBD
|GNCC
|XC2
|TBD
|GNCC
|XC3
|TBD
|GNCC
|WXC
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|WSX
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|SX2
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX2
|TBD
|AUS-X Open
|SX1
|TBD
|AUS-X Open
|SX2
|TBD
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|TBD
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|TBD
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|TBD
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|TBD
|AMA National Enduro Series
|Pro1
|TBD
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|American Flat Track
|AFT SuperTwins
|TBD
|American Flat Track
|AFT Singles