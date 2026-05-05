Results Archive
Supercross
Philadelphia
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Cooper Webb
  3. Hunter Lawrence
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Daxton Bennick
  3. Seth Hammaker
Full Results
GNCC
The Old Gray
News
Overall Race Results
  1. Jordan Ashburn
  2. Steward Baylor
  3. Kailub Russell
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Jason T Tino
  2. Angus Riordan
  3. Jhak Walker
Full Results
Supercross
Denver
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
Upcoming
Supercross
Salt Lake City
Sat May 9
News
Upcoming
GNCC
Powerline Park
Sat May 16
News
Full Schedule

Video: Close Up Look at Malcolm Stewart's Husqvarna FC 450 SX Race Bike with Mechanic Jared Warrick

May 5, 2026, 5:30pm

Kris Keefer loves to see the ins and outs of the top riders in the Monster Energy SMX World Championship. Keefer recently caught up with Jared Warrick to talk about his rider Malcolm Stewart’s bike. Warrick gives some insight on the settings Stewart likes on his Husqvarna FC 450 Rockstar Edition supercross race bike.

Rider: Malcolm Stewart
Mechanic: Jared Warrick
Bike: 2026 Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 
Team: Rockstar Energy Husqvarna

Film/edit: Align Media

  • Stewart_AlignMedia_SX26_Anaheim2_005
    Stewart_AlignMedia_SX26_Anaheim2_005 Align Media
  • Stewart_AlignMedia_SX26_Denver_001
    Stewart_AlignMedia_SX26_Denver_001 Align Media
  • Stewart_AlignMedia_SX26_Denver_002
    Stewart_AlignMedia_SX26_Denver_002 Align Media
  • Stewart_AlignMedia_SX26_Denver_014
    Stewart_AlignMedia_SX26_Denver_014 Align Media
  • Stewart_AlignMedia_SX26_Houston_002
    Stewart_AlignMedia_SX26_Houston_002 Align Media
  • Stewart_AlignMedia_SX26_SanDiego_003
    Stewart_AlignMedia_SX26_SanDiego_003 Align Media
  • Stewart_AlignMedia_SX26_Seattle_001
    Stewart_AlignMedia_SX26_Seattle_001 Align Media
  • Stewart_AlignMedia_SX26_Seattle_002
    Stewart_AlignMedia_SX26_Seattle_002 Align Media
  • Stewart_AlignMedia_SX26_Seattle_003
    Stewart_AlignMedia_SX26_Seattle_003 Align Media
  • Stewart_AlignMedia_SX26_Seattle_004
    Stewart_AlignMedia_SX26_Seattle_004 Align Media
  • Stewart_AlignMedia_SX26_Seattle_009
    Stewart_AlignMedia_SX26_Seattle_009 Align Media
Read Now
June 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The June 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted