450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Cooper Webb
  3. Hunter Lawrence
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Daxton Bennick
  3. Seth Hammaker
Overall Race Results
  1. Jordan Ashburn
  2. Steward Baylor
  3. Kailub Russell
XC2 Pro Race Results
  1. Jason T Tino
  2. Angus Riordan
  3. Jhak Walker
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Ryder DiFrancesco
Wake-Up Call

May 4, 2026, 9:00am
Denver, CO DenverMonster Energy AMA Supercross Championship

Monster Energy AMA Supercross

Round 16 (of 17) - Denver SX in Denver, Colorado

Supercross

Denver - 250SX West

May 2, 2026
Empower Field at Mile High
Denver, CO United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Haiden Deegan Haiden Deegan 16:33.016 51.915 Temecula, CA United States Yamaha YZ250F
2 Levi Kitchen Levi Kitchen 16:36.545 3.529 52.423 Washougal, WA United States Kawasaki KX250
3 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco 16:52.315 15.771 52.828 Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
4 Max Anstie Max Anstie 17:05.030 12.715 53.554 Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
5 Kayden Minear Kayden Minear 17:17.229 12.199 54.264 Western Australia Australia Yamaha YZ250F
6 Lux Turner Lux Turner 17:24.132 6.904 53.310 Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
7 Hunter Yoder Hunter Yoder 17:27.650 3.519 53.938 Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
8 Robbie Wageman Robbie Wageman 17:34.992 7.342 54.766 Newhall, CA United States Yamaha YZ250F
9 Joshua Varize Joshua Varize 16:36.054 1 Lap 55.317 Perris, CA United States Kawasaki KX250
10 Max Vohland Max Vohland 16:40.153 4.100 54.102 Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
Supercross

Denver - 450SX

May 2, 2026
Empower Field at Mile High
Denver, CO United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Hunter Lawrence Hunter Lawrence 21:46.832 51.007 Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
2 Ken Roczen Ken Roczen 21:59.146 12.314 51.581 Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
3 Eli Tomac Eli Tomac 22:06.297 7.152 52.006 Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Malcolm Stewart Malcolm Stewart 22:10.274 3.977 53.136 Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
5 Chase Sexton Chase Sexton 22:12.979 2.706 53.304 La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
6 Jorge Prado Jorge Prado 22:15.238 2.259 52.511 Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks 22:17.728 2.491 53.336 Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
8 Justin Barcia Justin Barcia 22:20.718 2.991 52.927 Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
9 Dean Wilson Dean Wilson 22:23.642 2.924 53.691 Scotland, United Kingdom United Kingdom Honda CRF450R
10 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis 22:29.463 5.822 53.134 Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
Championship Standings

Haiden Deegan has clinched the 2026 250SX West Division title.

Supercross

250SX West Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 215
2Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 155
3Max Anstie Max Anstie Newbury, England, United Kingdom United Kingdom 148
4Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 147
5Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States 130
6Michael Mosiman
Michael Mosiman 		Sebastopol, CA United States 107
7Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA United States 107
8Cameron McAdoo
Cameron McAdoo 		Sioux City, IA United States 106
9Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States 82
10Joshua Varize Joshua Varize Perris, CA United States 80
Supercross

450SX Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 332
2Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 331
3Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 297
4Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States 275
5Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States 251
6Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States 212
7Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States 194
8Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States 189
9Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States 172
10Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 169
Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series

Round 6 (of 13) - The Old Gray GNCC in Monterey, Tennessee

GNCC

The Old Gray - Overall Race

May 2, 2026
The Old Gray
Monterey, TN United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 02:42:29.299 Cookeville, TN United States Honda
2 Steward Baylor Steward Baylor 02:42:29.979 Belton, SC United States Kawasaki
3 Kailub Russell Kailub Russell 02:42:41.896 Boonville, NC United States Yamaha
4 Craig Delong Craig Delong 02:42:48.090 Morgantown, PA United States Husqvarna
5 Michael Witkowski Michael Witkowski 02:43:43.331 North Liberty, IN United States Honda
6 Jason T Tino Jason T Tino 02:43:55.963 Phillipsburg, NJ United States KTM
7 Liam Draper Liam Draper 02:44:04.059 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
8 Angus Riordan Angus Riordan 02:44:27.952 Australia Australia Honda
9 Jhak Walker Jhak Walker 02:44:54.496 Morrisonville, IL United States Beta
10 Josh Strang Josh Strang 02:45:33.339 Inverell, Australia Australia Beta
GNCC

The Old Gray - XC2 Pro

May 2, 2026
The Old Gray
Monterey, TN United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Jason T Tino Jason T Tino 02:43:55.963 Phillipsburg, NJ United States KTM
2 Angus Riordan Angus Riordan 02:44:27.952 Australia Australia Honda
3 Jhak Walker Jhak Walker 02:44:54.496 Morrisonville, IL United States Beta
4 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 02:46:25.679 Erin, NY United States Husqvarna
5 Brody Johnson Brody Johnson 02:48:51.892 Landrum, SC United States Husqvarna
6 Gavin Simon Gavin Simon 02:50:09.399 Bennington, VT United States Husqvarna
7 Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb 02:51:07.219 Parkersburg, WV United States Honda
GNCC

The Old Gray - WXC Race

May 2, 2026
The Old Gray
Monterey, TN United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Brandy Richards Brandy Richards 02:00:09.177 Lake Havasu City, AZ United States KTM
2 Danielle McDonald Danielle McDonald 02:00:29.977 Parkes, NSW Australia Yamaha
3 Korie Steede Korie Steede 02:04:41.548 Beloit, OH United States Husqvarna
4 Lilley G Sheets Lilley G Sheets 02:12:52.177 Fishersville, VA United States Yamaha
5 Carly Lee Carly Lee 02:12:52.899 Millville, NJ United States KTM
6 Emma Smith Emma Smith 02:17:36.992 Donalds, SC United States GasGas
7 Addison J Elliott Addison J Elliott 02:20:09.219 Lascassas, TN United States Kawasaki
8 Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen 02:04:21.539 Columbus, OH United States Triumph
9 Addison Harris Addison Harris 01:23:02.457 Smithfield, RI United States KTM
10 Tayla Jones Tayla Jones 00:50:39.598 Yass, Australia Australia Honda
Championship Standings

GNCC

Overall Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jordan Ashburn Jordan Ashburn Cookeville, TN United States 126
2Liam Draper Liam Draper Auckland, New Zealand New Zealand 110
3Ben Kelley Ben Kelley Harwinton, CT United States 99
4Craig Delong Craig Delong Morgantown, PA United States 96
5Michael Witkowski Michael Witkowski North Liberty, IN United States 88
6Steward Baylor Steward Baylor Belton, SC United States 73
7Josh Strang Josh Strang Inverell, Australia Australia 67
8Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 61
9Grant Davis Grant Davis Meshoppen, PA United States 55
10Kailub Russell Kailub Russell Boonville, NC United States 54
GNCC

XC2 Pro Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 135
2Jason T Tino Jason T Tino Phillipsburg, NJ United States 129
3Brody Johnson Brody Johnson Landrum, SC United States 115
4Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 115
5Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 88
6Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb Parkersburg, WV United States 85
7Gavin Simon Gavin Simon Bennington, VT United States 72
8Toby D Cleveland Toby D Cleveland Erin, NY United States 61
9Christopher T Parris Christopher T Parris Sugar Valley, GA United States 54
10Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham Murray City, OH United States 36
GNCC

WXC Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Danielle McDonald Danielle McDonald Parkes, NSW Australia 152
2Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States 144
3Korie Steede Korie Steede Beloit, OH United States 143
4Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia 95
5Lilley G Sheets Lilley G Sheets Fishersville, VA United States 91
6Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes Equinunk, PA United States 80
7Carly Lee Carly Lee Millville, NJ United States 77
8Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen Columbus, OH United States 52
9Emma Smith Emma Smith Donalds, SC United States 41
10Addison J Elliott Addison J Elliott Lascassas, TN United States 39
2026 US Sprint Enduro Series

Through Round 5 (of 7) 

FIM Motocross World Championship (MXGP)

Through Round 5 (of 19)

MXGP

MX2 Standings - 2026

PositionRider Points
1Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 244
2Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 241
3Guillem Farres Guillem Farres Spain 204
4Liam Everts Liam Everts Belgium 202
5Camden McLellan Camden McLellan South Africa 185
6Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 170
7Mathis Valin Mathis Valin France 159
8Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 150
9Valerio Lata Valerio Lata Italy 133
10Kay Karssemakers Kay Karssemakers The Netherlands 114
MXGP

MXGP Standings - 2026

PositionRider Points
1Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium 231
2Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 227
3Tom Vialle Tom Vialle France 206
4Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 198
5Romain Febvre Romain Febvre France 191
6Maxime Renaux Maxime Renaux France 178
7Ruben Fernandez Ruben Fernandez Spain 146
8Kay de Wolf Kay de Wolf The Netherlands 144
9Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 138
10Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen South Africa 110
SuperEnduro World Championship 

Through Round 4 (of 7)

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
TBDMonster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Cole Davies (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
TBDMonster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
TBDAMA Pro Motocross Championship450 Class
TBDAMA Pro Motocross Championship250 Class
TBDWomen’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
TBDFIM Motocross World ChampionshipMXGP
TBDFIM Motocross World ChampionshipMX2
TBDFIM Motocross World ChampionshipEMX250
TBDFIM Motocross World ChampionshipWMX
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsTeam
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMX2
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsOpen
TBDRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
TBDDaytona Vintage Supercross ResultsNA
TBDLoretta Lynn'sHorizon Award
TBDLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
TBDGNCCGrand National Champion
TBDGNCCXC1
TBDGNCCXC2
TBDGNCCXC3
TBDGNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
TBDAMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's
TBDCanadian Triple Crown (Motocross)450
TBDCanadianTriple Crown (Motocross)250
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
TBDDakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro 2
TBDAMA National Enduro SeriesPro1
TBDFIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class
TBDAmerican Flat TrackAFT SuperTwins
TBDAmerican Flat TrackAFT Singles

