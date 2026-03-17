Results Archive
Amateur
RCSX
News
Results
GNCC
Talladega
News
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Brody Johnson
  3. Gavin Simon
Full Results
Supercross
Indianapolis
News
450SX Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX East Results
  1. Cole Davies
  2. Jo Shimoda
  3. Seth Hammaker
Full Results
MXGP of
Argentina
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Camden McLellan
Full Results
Upcoming
Supercross
Birmingham
Sat Mar 21
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Aaron Plessinger
Full Entry List
250SX Showdown Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Max Vohland
  3. Coty Schock
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Andalucia
Sun Mar 22
News
Upcoming
GNCC
Camp Coker Bullet
Sat Mar 28
News
Upcoming
Supercross
Detroit
Sat Mar 28
News
Upcoming
MXGP of
Switzerland
Sun Mar 29
News
Full Schedule

Birmingham SX Full Race Day and TV Broadcast Schedules

March 17, 2026, 2:30pm
Birmingham, AL BirminghamMonster Energy AMA Supercross Championship

This weekend, the tenth round of the 17-round Monster Energy AMA Supercross Championship takes place on Saturday at Protective Stadium in Birmingham, Alabama. This will be the first of three 250SX East/West Showdowns this season (round seven for 250SX West, round four for 250SX East). 

What you need to know the most for the Birmingham SX: the heat races begin just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific.

On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 p.m. Eastern/10 a.m. Pacific on Peacock. Live coverage of the main program will start at 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific on Peacock, starting off with the heat races. On Sunday, an encore presentation of the night show will broadcast on NBC starting at 1 p.m. Eastern/10 a.m. Pacific. 

On race day Saturday, the following starts at:
Track walk: 10 a.m.
Bikes on track: 11:34 a.m.
Opening ceremonies: 5:30 p.m.
Heat races: 6 p.m. 
Local time (Central).

The full schedule is below, with the PDF version below as well if you need to screenshot it.

  • Supercross

    Birmingham

     250SX East/West Showdown
    SMX Next
    Saturday, March 21
    Protective Stadium
    Birmingham, AL United States
    Local Time ()Track Time (CDT)
    Thursday
    8:00am5:00pm 8:00am – 5:00pm Industry Services
    Friday
    8:00am5:00pm 8:00am – 5:00pm Industry Services
    8:00am5:00pm 8:00am – 5:00pm AMA Registration
    12:30pm3:30pm 12:30pm – 3:30pm Sound Testing
    1:00pm4:00pm 1:00pm – 4:00pm Technical inspection
    8:00am11:00pm 8:00am – 11:00pm Working Paddock Hours
    Saturday
    8:00am6:00pm 8:00am – 6:00pm Industry Services
    8:00am11:00pm 8:00am – 11:00pm AMA Registration
    10:00am10:30am 10:00am – 10:30am Rider Track Walk
    10:30am10:45am 10:30am – 10:45am Rider’s Meeting (Podium)
    10:45am11:00am 10:45am – 11:00am Chapel Service (Podium)
    7:30am 7:30am Working Paddock Hours
    10:00am 10:00am Saturday Autogate Closes
    12:00pm3:30pm 12:00pm – 3:30pm Race Day Live Peacock
    11:00am 11:00am FanFest/Doors Open
    5:00pm 5:00pm FanFest Close
    11:34am11:42am 11:34am – 11:42am SMX Next Free Practice Peacock
    11:47am11:59am 11:47am – 11:59am 250 Overflow Qualifying (First 2 Minutes Free) Peacock
    12:04pm12:16pm 12:04pm – 12:16pm 250 East Qualifying (First 2 Minutes Free) Peacock
    12:21pm12:33pm 12:21pm – 12:33pm 250 West Qualifying (First 2 Minutes Free) Peacock
    12:38pm12:50pm 12:38pm – 12:50pm 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free)
    12:55pm1:07pm 12:55pm – 1:07pm 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free)
    1:12pm1:24pm 1:12pm – 1:24pm 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
    1:24pm1:34pm 1:24pm – 1:34pm Promoter Track Walk #1
    1:34pm2:04pm 1:34pm – 2:04pm Track Maintenance
    2:04pm2:16pm 2:04pm – 2:16pm SMX Next Qualifying
    2:21pm2:33pm 2:21pm – 2:33pm 250 Overflow Qualifying
    2:38pm2:50pm 2:38pm – 2:50pm 250 West Qualifying
    2:55pm3:07pm 2:55pm – 3:07pm 250 East Qualifying
    3:12pm3:24pm 3:12pm – 3:24pm 450 Group A Qualifying
    3:29pm3:41pm 3:29pm – 3:41pm 450 Group B Qualifying
    3:46pm3:58pm 3:46pm – 3:58pm 450 Group C Qualifying
    4:03pm4:15pm 4:03pm – 4:15pm SMX Next Qualifying
    4:15pm4:25pm 4:15pm – 4:25pm Promoter Track Walk #2
    4:25pm4:35pm 4:25pm – 4:35pm Promoter Track Walk #3
    4:35pm5:15pm 4:35pm – 5:15pm Track Maintenance
    5:30pm6:06pm 5:30pm – 6:06pm Opening Ceremonies
    6:06pm6:14pm 6:06pm – 6:14pm 250 West Heat – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) Peacock Sirius XM Satellite Radio
    6:20pm6:28pm 6:20pm – 6:28pm 250 East Heat – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) Peacock Sirius XM Satellite Radio
    6:34pm6:42pm 6:34pm – 6:42pm 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
    6:48pm6:56pm 6:48pm – 6:56pm 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
    6:56pm7:03pm 6:56pm – 7:03pm Track Maintenance
    7:03pm7:06pm 7:03pm – 7:06pm SMX Next Sighting Lap
    7:08pm7:18pm 7:08pm – 7:18pm SMX Next Main Event – 8 Minutes/Plus 1 lap - 22 Riders
    7:18pm7:23pm 7:18pm – 7:23pm SMX Next Victory Circle
    7:23pm7:30pm 7:23pm – 7:30pm 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
    7:34pm7:41pm 7:34pm – 7:41pm 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
    7:41pm7:50pm 7:41pm – 7:50pm Track Maintenance
    7:50pm7:53pm 7:50pm – 7:53pm 250 Sighting Lap
    7:55pm8:12pm 7:55pm – 8:12pm 250 East/West Showdown Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
    8:12pm8:19pm 8:12pm – 8:19pm 250 Victory Circle
    8:19pm8:24pm 8:19pm – 8:24pm Track Maintenance
    8:24pm8:27pm 8:24pm – 8:27pm 450 Sighting Lap
    8:29pm8:51pm 8:29pm – 8:51pm 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
    8:51pm9:00pm 8:51pm – 9:00pm 450 Victory Circle
  • Supercross

    Birmingham

     SMX Next
    Saturday, March 21
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      March 21 - 1:00 PM
      Peacock
    • Main Program Night Show 
      Live
      March 21 - 7:00 PM
      Peacock
    • Main Program Night Show 
      Live
      March 21 - 7:00 PM
      Sirius XM Satellite Radio
    • Main Program Night Show (Encore Presentation)
      March 22 - 1:00 PM
      NBC
Birmingham Supercross TV & Streaming Schedule

Read Now
May 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The May 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted