Birmingham SX Full Race Day and TV Broadcast Schedules
This weekend, the tenth round of the 17-round Monster Energy AMA Supercross Championship takes place on Saturday at Protective Stadium in Birmingham, Alabama. This will be the first of three 250SX East/West Showdowns this season (round seven for 250SX West, round four for 250SX East).
What you need to know the most for the Birmingham SX: the heat races begin just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific.
On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 p.m. Eastern/10 a.m. Pacific on Peacock. Live coverage of the main program will start at 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific on Peacock, starting off with the heat races. On Sunday, an encore presentation of the night show will broadcast on NBC starting at 1 p.m. Eastern/10 a.m. Pacific.
On race day Saturday, the following starts at:
Track walk: 10 a.m.
Bikes on track: 11:34 a.m.
Opening ceremonies: 5:30 p.m.
Heat races: 6 p.m.
Local time (Central).
The full schedule is below, with the PDF version below as well if you need to screenshot it.
- Supercross
Birmingham250SX East/West Showdown
SMX Next
Saturday, March 21
Local Time () Track Time (CDT) Thursday 8:00am – 5:00pm 8:00am – 5:00pm Industry Services Friday 8:00am – 5:00pm 8:00am – 5:00pm Industry Services 8:00am – 5:00pm 8:00am – 5:00pm AMA Registration 12:30pm – 3:30pm 12:30pm – 3:30pm Sound Testing 1:00pm – 4:00pm 1:00pm – 4:00pm Technical inspection 8:00am – 11:00pm 8:00am – 11:00pm Working Paddock Hours Saturday 8:00am – 6:00pm 8:00am – 6:00pm Industry Services 8:00am – 11:00pm 8:00am – 11:00pm AMA Registration 10:00am – 10:30am 10:00am – 10:30am Rider Track Walk 10:30am – 10:45am 10:30am – 10:45am Rider’s Meeting (Podium) 10:45am – 11:00am 10:45am – 11:00am Chapel Service (Podium) 7:30am 7:30am Working Paddock Hours 10:00am 10:00am Saturday Autogate Closes 12:00pm – 3:30pm 12:00pm – 3:30pm Race Day Live 11:00am 11:00am FanFest/Doors Open 5:00pm 5:00pm FanFest Close 11:34am – 11:42am 11:34am – 11:42am SMX Next Free Practice 11:47am – 11:59am 11:47am – 11:59am 250 Overflow Qualifying (First 2 Minutes Free) 12:04pm – 12:16pm 12:04pm – 12:16pm 250 East Qualifying (First 2 Minutes Free) 12:21pm – 12:33pm 12:21pm – 12:33pm 250 West Qualifying (First 2 Minutes Free) 12:38pm – 12:50pm 12:38pm – 12:50pm 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) 12:55pm – 1:07pm 12:55pm – 1:07pm 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free) 1:12pm – 1:24pm 1:12pm – 1:24pm 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free) 1:24pm – 1:34pm 1:24pm – 1:34pm Promoter Track Walk #1 1:34pm – 2:04pm 1:34pm – 2:04pm Track Maintenance 2:04pm – 2:16pm 2:04pm – 2:16pm SMX Next Qualifying 2:21pm – 2:33pm 2:21pm – 2:33pm 250 Overflow Qualifying 2:38pm – 2:50pm 2:38pm – 2:50pm 250 West Qualifying 2:55pm – 3:07pm 2:55pm – 3:07pm 250 East Qualifying 3:12pm – 3:24pm 3:12pm – 3:24pm 450 Group A Qualifying 3:29pm – 3:41pm 3:29pm – 3:41pm 450 Group B Qualifying 3:46pm – 3:58pm 3:46pm – 3:58pm 450 Group C Qualifying 4:03pm – 4:15pm 4:03pm – 4:15pm SMX Next Qualifying 4:15pm – 4:25pm 4:15pm – 4:25pm Promoter Track Walk #2 4:25pm – 4:35pm 4:25pm – 4:35pm Promoter Track Walk #3 4:35pm – 5:15pm 4:35pm – 5:15pm Track Maintenance 5:30pm – 6:06pm 5:30pm – 6:06pm Opening Ceremonies 6:06pm – 6:14pm 6:06pm – 6:14pm 250 West Heat – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 6:20pm – 6:28pm 6:20pm – 6:28pm 250 East Heat – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 6:34pm – 6:42pm 6:34pm – 6:42pm 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 6:48pm – 6:56pm 6:48pm – 6:56pm 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 6:56pm – 7:03pm 6:56pm – 7:03pm Track Maintenance 7:03pm – 7:06pm 7:03pm – 7:06pm SMX Next Sighting Lap 7:08pm – 7:18pm 7:08pm – 7:18pm SMX Next Main Event – 8 Minutes/Plus 1 lap - 22 Riders 7:18pm – 7:23pm 7:18pm – 7:23pm SMX Next Victory Circle 7:23pm – 7:30pm 7:23pm – 7:30pm 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main) 7:34pm – 7:41pm 7:34pm – 7:41pm 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main) 7:41pm – 7:50pm 7:41pm – 7:50pm Track Maintenance 7:50pm – 7:53pm 7:50pm – 7:53pm 250 Sighting Lap 7:55pm – 8:12pm 7:55pm – 8:12pm 250 East/West Showdown Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders 8:12pm – 8:19pm 8:12pm – 8:19pm 250 Victory Circle 8:19pm – 8:24pm 8:19pm – 8:24pm Track Maintenance 8:24pm – 8:27pm 8:24pm – 8:27pm 450 Sighting Lap 8:29pm – 8:51pm 8:29pm – 8:51pm 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders 8:51pm – 9:00pm 8:51pm – 9:00pm 450 Victory Circle
