Wild Boar
Overall Race Results
  1. Ben Kelley
  2. Grant Davis
  3. Cody J Barnes
XC2 Pro Race Results
  1. Jhak Walker
  2. Brody Johnson
  3. Jack Edmondson
Daytona
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
250SX East Main Event Results
  1. Seth Hammaker
  2. Cole Davies
  3. Pierce Brown
RCSX
Talladega
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Brody Johnson
  3. Gavin Simon
Indianapolis
450SX Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
250SX East Results
  1. Cole Davies
  2. Jo Shimoda
  3. Seth Hammaker
MXGP of
Argentina
MXGP Results
  1. Joaquin Poli
  2. Jeffrey Herlings
  3. Romain Febvre
MX2 Results
  1. Benjamin Garib
  2. Simon Längenfelder
  3. Carlos Andres Padilla Duran
Supercross
Birmingham
Sat Mar 21
MXGP of
Andalucia
Sun Mar 22
March 9, 2026, 9:30am
Río Negro, Argentina MXGP of ArgentinaFIM Motocross World Championship

Monster Energy AMA Supercross

Round 9 (of 17) - Indianapolis SX - Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana

Supercross

Indianapolis - 250SX East

March 7, 2026
Lucas Oil Stadium
Indianapolis, IN United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 1 - 1 - 1 Yamaha YZ250F
2 Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan 2 - 2 - 3 Honda CRF250R Works Edition
3 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States 3 - 9 - 2 Kawasaki KX250
4 Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States 4 - 4 - 7 Husqvarna FC 250 Factory Edition
5 Pierce Brown Pierce Brown Sandy, UT United States 10 - 3 - 4 Yamaha YZ250F
6 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States 7 - 6 - 6 Yamaha YZ250F
7 Coty Schock Coty Schock Dover, DE United States 6 - 5 - 9 Yamaha YZ250F
8 Jalek Swoll Jalek Swoll Belleview, FL United States 9 - 7 - 5 Triumph TF 250-X
9 Cullin Park Cullin Park Clermont, FL United States 8 - 8 - 10 Honda CRF250R
10 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States 5 - 11 - 11 Yamaha YZ250F
Cole Davies (Yamaha)
Cole Davies (Yamaha) Align Media
Supercross

Indianapolis - 450SX

March 7, 2026
Lucas Oil Stadium
Indianapolis, IN United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 2 - 4 - 1 Honda CRF450R Works Edition
2 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States 3 - 2 - 2 KTM 450 SX-F Factory Edition
3 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 4 - 3 - 4 Yamaha YZ250F
4 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States 5 - 1 - 5 Yamaha YZ450F
5 Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 1 - 10 - 3 Suzuki RM-Z450
6 Jorge Prado
Jorge Prado 		Lugo, Spain Spain 6 - 6 - 6 KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States 9 - 7 - 7 Husqvarna FC 450 Factory Edition
8 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States 10 - 8 - 10 Honda CRF450R
9 Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States 7 - 5 - 19 Honda CRF450R
10 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States 12 - 11 - 9 Honda CRF450R
Hunter Lawrence (Honda)
Hunter Lawrence (Honda) Align Media

Championship Standings

Supercross

250SX East Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 64
2Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States 63
3Pierce Brown Pierce Brown Sandy, UT United States 62
4Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan 62
5Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States 55
6Coty Schock Coty Schock Dover, DE United States 46
7Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States 43
8Cullin Park Cullin Park Clermont, FL United States 40
9Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States 38
10Jalek Swoll Jalek Swoll Belleview, FL United States 27
Supercross

450SX Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 196
2Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States 192
3Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 171
4Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 168
5Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States 140
6Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States 125
7Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States 122
8Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States 98
9Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States 90
10Jorge Prado
Jorge Prado 		Lugo, Spain Spain 89
Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series

Round 3 (of 13) - Talladega GNCC in Lincoln, Alabama

GNCC

Talladega - Overall Race

March 7, 2026
Talladega
Lincoln, AL United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Steward Baylor Steward Baylor 02:55:58.178 Belton, SC United States Kawasaki
2 Liam Draper Liam Draper 02:59:28.319 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
3 Ben Kelley Ben Kelley 03:00:50.199 Harwinton, CT United States KTM
4 Josh Strang Josh Strang 03:01:52.772 Inverell, Australia Australia Beta
5 Michael Witkowski Michael Witkowski 03:02:14.659 North Liberty, IN United States Honda
6 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 03:02:45.734 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
7 Craig Delong Craig Delong 03:03:44.931 Morgantown, PA United States Husqvarna
8 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 03:04:34.710 Cookeville, TN United States Honda
9 Brody Johnson Brody Johnson 03:04:46.619 Landrum, SC United States Husqvarna
10 Josh Toth Josh Toth 03:04:53.120 Winstead, CT United States Kawasaki
Steward Baylor Jr. (Kawasaki)
Steward Baylor Jr. (Kawasaki) Mack Faint
GNCC

Talladega - XC2 Pro Race

March 7, 2026
Talladega
Lincoln, AL United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 03:02:45.734 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
2 Brody Johnson Brody Johnson 03:04:46.619 Landrum, SC United States Husqvarna
3 Gavin Simon Gavin Simon 03:07:54.579 Bennington, VT United States Husqvarna
4 Jhak Walker Jhak Walker 03:14:01.736 Morrisonville, IL United States Beta
5 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 03:15:51.619 Erin, NY United States Husqvarna
6 Philippe Chaine Philippe Chaine 02:43:02.819 Canada Canada KTM
7 Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb 01:47:18.158 Parkersburg, WV United States Honda
8 Jason T Tino Jason T Tino 01:06:54.330 Phillipsburg, NJ United States KTM
9 Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham 00:31:13.730 Murray City, OH United States Husqvarna
10 Angus Riordan Angus Riordan 00:31:20.572 Australia Australia Honda
GNCC

Talladega - WXC

March 7, 2026
Talladega
Lincoln, AL United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Korie Steede Korie Steede 01:48:51.611 Beloit, OH United States Husqvarna
2 Danielle McDonald Danielle McDonald 01:50:27.699 Parkes, NSW Australia Yamaha
3 Shelby Turner Shelby Turner 01:56:15.896 Barons, AB Canada TRI
4 Tayla Jones Tayla Jones 02:02:10.899 Yass, Australia Australia Honda
5 Rachel Gutish Rachel Gutish 02:06:39.269 Terre Haute, IN United States RJI
6 Brandy Richards Brandy Richards 02:08:53.459 Lake Havasu City, AZ United States KTM
7 Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes 02:25:32.296 Equinunk, PA United States Husqvarna
8 Lilley G Sheets Lilley G Sheets 01:32:03.318 Fishersville, VA United States Yamaha
9 Emma Smith Emma Smith 00:27:26.779 Donalds, SC United States GasGas
10 Ellie L Winland Ellie L Winland 00:48:46.915 Zanesville, OH United States Yamaha
Championship Standings

GNCC

Overall Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Ben Kelley Ben Kelley Harwinton, CT United States 63
2Jordan Ashburn Jordan Ashburn Cookeville, TN United States 50
3Steward Baylor Steward Baylor Belton, SC United States 48
4Liam Draper Liam Draper Auckland, New Zealand New Zealand 46
5Michael Witkowski Michael Witkowski North Liberty, IN United States 45
6Craig Delong Craig Delong Morgantown, PA United States 42
7Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 36
8Josh Strang Josh Strang Inverell, Australia Australia 34
9Jonathan Girroir Jonathan Girroir Southwick, MA United States 30
10Grant Davis Grant Davis Meshoppen, PA United States 25
GNCC

XC2 Pro Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 72
2Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 64
3Brody Johnson Brody Johnson Landrum, SC United States 63
4Jason T Tino Jason T Tino Phillipsburg, NJ United States 48
5Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 45
6Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb Parkersburg, WV United States 42
7Philippe Chaine Philippe Chaine Canada Canada 31
8Christopher T Parris Christopher T Parris Sugar Valley, GA United States 28
9Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham Murray City, OH United States 26
10Jack Edmondson Jack Edmondson Waynesburg, PA United States 21
GNCC

WXC Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Danielle McDonald Danielle McDonald Parkes, NSW Australia 76
2Korie Steede Korie Steede Beloit, OH United States 76
3Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States 70
4Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes Equinunk, PA United States 46
5Lilley G Sheets Lilley G Sheets Fishersville, VA United States 44
6Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia 41
7Shelby Turner Shelby Turner Barons, AB Canada 32
8Carly Lee Carly Lee Millville, NJ United States 31
9Ellie L Winland Ellie L Winland Zanesville, OH United States 29
10Emma Smith Emma Smith Donalds, SC United States 26
FIM Motocross World Championship (MXGP)

Round 1 (of 19) - MXGP of Argentina

MX2

MXGP

Other Championship Standings

SuperEnduro World Championship 

Through Round 4 (of 7)

Championship Standings

U.S. Sprint Enduro

Through Round 1 (of 7)

Championship Standings

New stories have been posted