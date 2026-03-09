Monster Energy AMA Supercross
Round 9 (of 17) - Indianapolis SX - Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana
Supercross
Indianapolis - 250SX EastMarch 7, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|1 - 1 - 1
|Yamaha YZ250F
|2
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|2 - 2 - 3
|Honda CRF250R Works Edition
|3
|Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|3 - 9 - 2
|Kawasaki KX250
|4
|Daxton Bennick
|Morganton, NC
|4 - 4 - 7
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|5
|Pierce Brown
|Sandy, UT
|10 - 3 - 4
|Yamaha YZ250F
|6
|Devin Simonson
|Laurinburg, NC
|7 - 6 - 6
|Yamaha YZ250F
|7
|Coty Schock
|Dover, DE
|6 - 5 - 9
|Yamaha YZ250F
|8
|Jalek Swoll
|Belleview, FL
|9 - 7 - 5
|Triumph TF 250-X
|9
|Cullin Park
|Clermont, FL
|8 - 8 - 10
|Honda CRF250R
|10
|Nate Thrasher
|Livingston, TN
|5 - 11 - 11
|Yamaha YZ250F
Supercross
Indianapolis - 450SXMarch 7, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|2 - 4 - 1
|Honda CRF450R Works Edition
|2
|Eli Tomac
|Cortez, CO
|3 - 2 - 2
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|3
|Cooper Webb
|Newport, NC
|4 - 3 - 4
|Yamaha YZ250F
|4
|Justin Cooper
|Cold Spring Harbor, NY
|5 - 1 - 5
|Yamaha YZ450F
|5
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|1 - 10 - 3
|Suzuki RM-Z450
|6
|
Jorge Prado
|Lugo, Spain
|6 - 6 - 6
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|7
|Malcolm Stewart
|Haines City, FL
|9 - 7 - 7
|Husqvarna FC 450 Factory Edition
|8
|Christian Craig
|Temecula, CA
|10 - 8 - 10
|Honda CRF450R
|9
|Joey Savatgy
|Thomasville, GA
|7 - 5 - 19
|Honda CRF450R
|10
|Shane McElrath
|Canton, NC
|12 - 11 - 9
|Honda CRF450R
Championship Standings
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|64
|2
|Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|63
|3
|Pierce Brown
|Sandy, UT
|62
|4
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|62
|5
|Daxton Bennick
|Morganton, NC
|55
|6
|Coty Schock
|Dover, DE
|46
|7
|Devin Simonson
|Laurinburg, NC
|43
|8
|Cullin Park
|Clermont, FL
|40
|9
|Nate Thrasher
|Livingston, TN
|38
|10
|Jalek Swoll
|Belleview, FL
|27
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|196
|2
|Eli Tomac
|Cortez, CO
|192
|3
|Cooper Webb
|Newport, NC
|171
|4
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|168
|5
|Justin Cooper
|Cold Spring Harbor, NY
|140
|6
|Joey Savatgy
|Thomasville, GA
|125
|7
|Chase Sexton
|La Moille, IL
|122
|8
|Aaron Plessinger
|Hamilton, OH
|98
|9
|Malcolm Stewart
|Haines City, FL
|90
|10
|
Jorge Prado
|Lugo, Spain
|89
Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series
Round 3 (of 13) - Talladega GNCC in Lincoln, Alabama
GNCC
Talladega - Overall RaceMarch 7, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Steward Baylor
|02:55:58.178
|Belton, SC
|Kawasaki
|2
|Liam Draper
|02:59:28.319
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|3
|Ben Kelley
|03:00:50.199
|Harwinton, CT
|KTM
|4
|Josh Strang
|03:01:52.772
|Inverell, Australia
|Beta
|5
|Michael Witkowski
|03:02:14.659
|North Liberty, IN
|Honda
|6
|Nicholas Defeo
|03:02:45.734
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|7
|Craig Delong
|03:03:44.931
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|8
|Jordan Ashburn
|03:04:34.710
|Cookeville, TN
|Honda
|9
|Brody Johnson
|03:04:46.619
|Landrum, SC
|Husqvarna
|10
|Josh Toth
|03:04:53.120
|Winstead, CT
|Kawasaki
GNCC
Talladega - XC2 Pro RaceMarch 7, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Nicholas Defeo
|03:02:45.734
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|2
|Brody Johnson
|03:04:46.619
|Landrum, SC
|Husqvarna
|3
|Gavin Simon
|03:07:54.579
|Bennington, VT
|Husqvarna
|4
|Jhak Walker
|03:14:01.736
|Morrisonville, IL
|Beta
|5
|Toby D Cleveland
|03:15:51.619
|Erin, NY
|Husqvarna
|6
|Philippe Chaine
|02:43:02.819
|Canada
|KTM
|7
|Jason C Lipscomb
|01:47:18.158
|Parkersburg, WV
|Honda
|8
|Jason T Tino
|01:06:54.330
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|9
|Joseph R Cunningham
|00:31:13.730
|Murray City, OH
|Husqvarna
|10
|Angus Riordan
|00:31:20.572
|Australia
|Honda
GNCC
Talladega - WXCMarch 7, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Korie Steede
|01:48:51.611
|Beloit, OH
|Husqvarna
|2
|Danielle McDonald
|01:50:27.699
|Parkes, NSW
|Yamaha
|3
|Shelby Turner
|01:56:15.896
|Barons, AB
|TRI
|4
|Tayla Jones
|02:02:10.899
|Yass, Australia
|Honda
|5
|Rachel Gutish
|02:06:39.269
|Terre Haute, IN
|RJI
|6
|Brandy Richards
|02:08:53.459
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|7
|Jocelyn Barnes
|02:25:32.296
|Equinunk, PA
|Husqvarna
|8
|Lilley G Sheets
|01:32:03.318
|Fishersville, VA
|Yamaha
|9
|Emma Smith
|00:27:26.779
|Donalds, SC
|GasGas
|10
|Ellie L Winland
|00:48:46.915
|Zanesville, OH
|Yamaha
Championship Standings
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Ben Kelley
|Harwinton, CT
|63
|2
|Jordan Ashburn
|Cookeville, TN
|50
|3
|Steward Baylor
|Belton, SC
|48
|4
|Liam Draper
|Auckland, New Zealand
|46
|5
|Michael Witkowski
|North Liberty, IN
|45
|6
|Craig Delong
|Morgantown, PA
|42
|7
|Nicholas Defeo
|Myrtle Beach, SC
|36
|8
|Josh Strang
|Inverell, Australia
|34
|9
|Jonathan Girroir
|Southwick, MA
|30
|10
|Grant Davis
|Meshoppen, PA
|25
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Nicholas Defeo
|Myrtle Beach, SC
|72
|2
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|64
|3
|Brody Johnson
|Landrum, SC
|63
|4
|Jason T Tino
|Phillipsburg, NJ
|48
|5
|Angus Riordan
|Australia
|45
|6
|Jason C Lipscomb
|Parkersburg, WV
|42
|7
|Philippe Chaine
|Canada
|31
|8
|Christopher T Parris
|Sugar Valley, GA
|28
|9
|Joseph R Cunningham
|Murray City, OH
|26
|10
|Jack Edmondson
|Waynesburg, PA
|21
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Danielle McDonald
|Parkes, NSW
|76
|2
|Korie Steede
|Beloit, OH
|76
|3
|Brandy Richards
|Lake Havasu City, AZ
|70
|4
|Jocelyn Barnes
|Equinunk, PA
|46
|5
|Lilley G Sheets
|Fishersville, VA
|44
|6
|Tayla Jones
|Yass, Australia
|41
|7
|Shelby Turner
|Barons, AB
|32
|8
|Carly Lee
|Millville, NJ
|31
|9
|Ellie L Winland
|Zanesville, OH
|29
|10
|Emma Smith
|Donalds, SC
|26
FIM Motocross World Championship (MXGP)
Round 1 (of 19) - MXGP of Argentina
MX2
MXGP
Other Championship Standings
SuperEnduro World Championship
Through Round 4 (of 7)
Championship Standings
U.S. Sprint Enduro
Through Round 1 (of 7)
Championship Standings
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|TBD
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|TBD
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|TBD
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|TBD
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|TBD
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|TBD
|GNCC
|Grand National Champion
|TBD
|GNCC
|XC1
|TBD
|GNCC
|XC2
|TBD
|GNCC
|XC3
|TBD
|GNCC
|WXC
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|WSX
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|SX2
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX2
|TBD
|AUS-X Open
|SX1
|TBD
|AUS-X Open
|SX2
|TBD
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|TBD
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|TBD
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|TBD
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|TBD
|AMA National Enduro Series
|Pro1
|TBD
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|American Flat Track
|AFT SuperTwins
|TBD
|American Flat Track
|AFT Singles