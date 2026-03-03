Results Archive
Supercross
Arlington
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Pierce Brown
  2. Jo Shimoda
  3. Daxton Bennick
Full Results
GNCC
Wild Boar
News
Overall Race Results
  1. Ben Kelley
  2. Grant Davis
  3. Cody J Barnes
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Jhak Walker
  2. Brody Johnson
  3. Jack Edmondson
Full Results
Supercross
Daytona
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Seth Hammaker
  2. Cole Davies
  3. Pierce Brown
Full Results
Live Now
Amateur
RCSX
News
Results
Upcoming
GNCC
Talladega
Sat Mar 7
News
Upcoming
Supercross
Indianapolis
Sat Mar 7
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX East Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Coty Schock
  3. Nate Thrasher
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Argentina
Sun Mar 8
News
Full Schedule

Indianapolis SX Full Race Day and TV Broadcast Schedules

March 3, 2026, 4:15pm
Indianapolis SX Full Race Day and TV Broadcast Schedules
Indianapolis, IN IndianapolisMonster Energy AMA Supercross Championship

This weekend, the ninth round of the 17-round Monster Energy AMA Supercross Championship takes place on Saturday at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana. This will be the third round of the ten-round 250SX East Division Championship and the second Triple Crown event of the season.

What you need to know the most for the Indianapolis SX: the Triple Crown races begin just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific.

On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 p.m. EDT/10 a.m. PDT on Peacock. The Race Day Live broadcast will end with the two last chance qualifier races to determine the gate picks for the main program/night show Triple Crown races. 

Live coverage of the main program will start at 7 p.m. EDT/4 p.m. PDT on Peacock, starting off with the first 250SX Triple Crown race.

At the track on Saturday, the following starts at:
Track walk: 11 a.m.
Pro bikes on track: 12:30 p.m.
LCQ races: 4:19 p.m.
Opening ceremonies: 6:30 p.m.

Below is the full race day schedule.

2026 Indianapolis Supercross race day schedule.
2026 Indianapolis Supercross race day schedule. SupercrossLIVE
  Supercross

    Indianapolis

     250SX East
    Triple Crown and KTM Junior SX
    Saturday, March 7
    Lucas Oil Stadium
    Indianapolis, IN United States
    Local Time ()Track Time (EST)
    Thursday
    8:00am5:00pm 8:00am – 5:00pm Industry Services
    Friday
    8:00am5:00pm 8:00am – 5:00pm Industry Services
    8:00am5:00pm 8:00am – 5:00pm AMA Registration
    12:30pm3:30pm 12:30pm – 3:30pm AMA Semi (Friday) - Sound Testing
    1:00pm4:00pm 1:00pm – 4:00pm AMA Semi (Friday) - Technical inspection
    8:00am11:00pm 8:00am – 11:00pm Working Paddock Hours
    Saturday
    9:00am7:00pm 9:00am – 7:00pm Industry Services
    9:00am12:00pm 9:00am – 12:00pm AMA Registration
    11:00am11:30am 11:00am – 11:30am Rider Track Walk
    11:30am11:45am 11:30am – 11:45am Rider’s Meeting (Podium)
    11:45am12:00pm 11:45am – 12:00pm Chapel Service (Podium)
    7:30am 7:30am Working Paddock Hours
    11:00am 11:00am Saturday Autogate Closes
    1:00pm4:30pm 1:00pm – 4:30pm Race Day Live Peacock SuperMotocross Video Pass
    12:00pm 12:00pm FanFest/Doors Open
    6:00pm 6:00pm FanFest Close
    12:15pm12:25pm 12:15pm – 12:25pm KTM Junior Racing Free Practice
    12:30pm12:42pm 12:30pm – 12:42pm 250 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
    12:47pm12:59pm 12:47pm – 12:59pm 250 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free) Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:04pm1:16pm 1:04pm – 1:16pm 250 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:21pm1:33pm 1:21pm – 1:33pm 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:38pm1:50pm 1:38pm – 1:50pm 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free)
    1:55pm2:07pm 1:55pm – 2:07pm 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
    2:07pm2:17pm 2:07pm – 2:17pm Promoter Track Walk #1
    2:17pm2:27pm 2:17pm – 2:27pm Track Maintenance
    2:27pm2:39pm 2:27pm – 2:39pm 250 Group C Qualifying
    2:44pm2:56pm 2:44pm – 2:56pm 250 Group B Qualifying
    3:01pm3:13pm 3:01pm – 3:13pm 250 Group A Qualifying
    3:18pm3:30pm 3:18pm – 3:30pm 450 Group A Qualifying
    3:35pm3:47pm 3:35pm – 3:47pm 450 Group B Qualifying
    3:52pm4:04pm 3:52pm – 4:04pm 450 Group C Qualifying
    4:04pm4:19pm 4:04pm – 4:19pm Track Maintenance
    4:19pm4:26pm 4:19pm – 4:26pm 250 Last Chance Qualifier (LCQ) – 5 Minutes/Plus 1 Lap - 22 Riders (Top 4 into the Races)
    4:29pm4:36pm 4:29pm – 4:36pm 450 Last Chance Qualifier (LCQ) – 5 Minutes/Plus 1 Lap - 22 Riders (Top 4 into the Races)
    4:36pm4:46pm 4:36pm – 4:46pm KTM Junior Racing Qualifying
    4:46pm4:56pm 4:46pm – 4:56pm Promoter Track Walk #2
    4:56pm5:06pm 4:56pm – 5:06pm Promoter Track Walk #3
    5:06pm6:15pm 5:06pm – 6:15pm Track Maintenance
    6:30pm7:00pm 6:30pm – 7:00pm Opening Ceremonies
    7:01pm7:04pm 7:01pm – 7:04pm 250 Race #1 - Sighting Lap Peacock Sirius XM Satellite Radio SuperMotocross Video Pass
    7:06pm7:18pm 7:06pm – 7:18pm 250 Race #1 - 10 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders Peacock Sirius XM Satellite Radio SuperMotocross Video Pass
    7:18pm7:26pm 7:18pm – 7:26pm 250 Race #1 - Victory Circle Peacock Sirius XM Satellite Radio SuperMotocross Video Pass
    7:26pm7:29pm 7:26pm – 7:29pm 450 Race #1 - Sighting Lap Peacock Sirius XM Satellite Radio SuperMotocross Video Pass
    7:31pm7:45pm 7:31pm – 7:45pm 450 Race #1 - 12 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
    7:45pm7:52pm 7:45pm – 7:52pm 450 Race #1 - Victory Circle
    7:52pm8:00pm 7:52pm – 8:00pm Track Maintenance
    8:00pm8:06pm 8:00pm – 8:06pm KTM Junior Racing Main Event - 3 laps - 15 riders
    8:12pm8:24pm 8:12pm – 8:24pm 250 Race #2 - 10 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
    8:24pm8:33pm 8:24pm – 8:33pm 250 Race #2 - Victory Circle
    8:33pm8:47pm 8:33pm – 8:47pm 450 Race #2 - 12 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
    8:47pm8:53pm 8:47pm – 8:53pm 450 Race #2 - Victory Circle
    8:53pm9:04pm 8:53pm – 9:04pm Track Maintenance
    9:04pm9:07pm 9:04pm – 9:07pm 250 Race #3 - Sighting Lap
    9:09pm9:21pm 9:09pm – 9:21pm 250 Race #3 - 10 Minutes/Plus 1 lap - 22 Riders - Points awarded for overall combined score. Olympic Scoring.
    9:21pm9:31pm 9:21pm – 9:31pm 250 Race #3 - Victory Circle
    9:31pm9:34pm 9:31pm – 9:34pm 450 Race #3 - Sighting Lap
    9:36pm9:50pm 9:36pm – 9:50pm 450 Race #3 - 12 Minutes/Plus 1 lap - 22 Riders - Points awarded for overall combined score. Olympic Scoring.
    9:50pm10:00pm 9:50pm – 10:00pm 450 Race #3 - Victory Circle
Indianapolis Supercross Schedule
  Supercross

    Indianapolis

     Triple Crown and KTM Junior SX
    Saturday, March 7
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      March 7 - 1:00 PM
      Peacock
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      March 7 - 1:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Main Program Night Show 
      Live
      March 7 - 7:00 PM
      Peacock
    • Main Program Night Show 
      Live
      March 7 - 7:00 PM
      Sirius XM Satellite Radio
    • Main Program Night Show 
      Live
      March 7 - 7:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
Indianapolis Supercross TV & Streaming Schedule

