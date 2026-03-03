Indianapolis SX Full Race Day and TV Broadcast Schedules
This weekend, the ninth round of the 17-round Monster Energy AMA Supercross Championship takes place on Saturday at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana. This will be the third round of the ten-round 250SX East Division Championship and the second Triple Crown event of the season.
What you need to know the most for the Indianapolis SX: the Triple Crown races begin just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific.
On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 p.m. EDT/10 a.m. PDT on Peacock. The Race Day Live broadcast will end with the two last chance qualifier races to determine the gate picks for the main program/night show Triple Crown races.
Live coverage of the main program will start at 7 p.m. EDT/4 p.m. PDT on Peacock, starting off with the first 250SX Triple Crown race.
At the track on Saturday, the following starts at:
Track walk: 11 a.m.
Pro bikes on track: 12:30 p.m.
LCQ races: 4:19 p.m.
Opening ceremonies: 6:30 p.m.
Below is the full race day schedule.
Local Time () Track Time (EST) Thursday 8:00am – 5:00pm 8:00am – 5:00pm Industry Services Friday 8:00am – 5:00pm 8:00am – 5:00pm Industry Services 8:00am – 5:00pm 8:00am – 5:00pm AMA Registration 12:30pm – 3:30pm 12:30pm – 3:30pm AMA Semi (Friday) - Sound Testing 1:00pm – 4:00pm 1:00pm – 4:00pm AMA Semi (Friday) - Technical inspection 8:00am – 11:00pm 8:00am – 11:00pm Working Paddock Hours Saturday 9:00am – 7:00pm 9:00am – 7:00pm Industry Services 9:00am – 12:00pm 9:00am – 12:00pm AMA Registration 11:00am – 11:30am 11:00am – 11:30am Rider Track Walk 11:30am – 11:45am 11:30am – 11:45am Rider’s Meeting (Podium) 11:45am – 12:00pm 11:45am – 12:00pm Chapel Service (Podium) 7:30am 7:30am Working Paddock Hours 11:00am 11:00am Saturday Autogate Closes 1:00pm – 4:30pm 1:00pm – 4:30pm Race Day Live 12:00pm 12:00pm FanFest/Doors Open 6:00pm 6:00pm FanFest Close 12:15pm – 12:25pm 12:15pm – 12:25pm KTM Junior Racing Free Practice 12:30pm – 12:42pm 12:30pm – 12:42pm 250 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free) 12:47pm – 12:59pm 12:47pm – 12:59pm 250 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free) 1:04pm – 1:16pm 1:04pm – 1:16pm 250 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) 1:21pm – 1:33pm 1:21pm – 1:33pm 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) 1:38pm – 1:50pm 1:38pm – 1:50pm 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free) 1:55pm – 2:07pm 1:55pm – 2:07pm 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free) 2:07pm – 2:17pm 2:07pm – 2:17pm Promoter Track Walk #1 2:17pm – 2:27pm 2:17pm – 2:27pm Track Maintenance 2:27pm – 2:39pm 2:27pm – 2:39pm 250 Group C Qualifying 2:44pm – 2:56pm 2:44pm – 2:56pm 250 Group B Qualifying 3:01pm – 3:13pm 3:01pm – 3:13pm 250 Group A Qualifying 3:18pm – 3:30pm 3:18pm – 3:30pm 450 Group A Qualifying 3:35pm – 3:47pm 3:35pm – 3:47pm 450 Group B Qualifying 3:52pm – 4:04pm 3:52pm – 4:04pm 450 Group C Qualifying 4:04pm – 4:19pm 4:04pm – 4:19pm Track Maintenance 4:19pm – 4:26pm 4:19pm – 4:26pm 250 Last Chance Qualifier (LCQ) – 5 Minutes/Plus 1 Lap - 22 Riders (Top 4 into the Races) 4:29pm – 4:36pm 4:29pm – 4:36pm 450 Last Chance Qualifier (LCQ) – 5 Minutes/Plus 1 Lap - 22 Riders (Top 4 into the Races) 4:36pm – 4:46pm 4:36pm – 4:46pm KTM Junior Racing Qualifying 4:46pm – 4:56pm 4:46pm – 4:56pm Promoter Track Walk #2 4:56pm – 5:06pm 4:56pm – 5:06pm Promoter Track Walk #3 5:06pm – 6:15pm 5:06pm – 6:15pm Track Maintenance 6:30pm – 7:00pm 6:30pm – 7:00pm Opening Ceremonies 7:01pm – 7:04pm 7:01pm – 7:04pm 250 Race #1 - Sighting Lap 7:06pm – 7:18pm 7:06pm – 7:18pm 250 Race #1 - 10 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders 7:18pm – 7:26pm 7:18pm – 7:26pm 250 Race #1 - Victory Circle 7:26pm – 7:29pm 7:26pm – 7:29pm 450 Race #1 - Sighting Lap 7:31pm – 7:45pm 7:31pm – 7:45pm 450 Race #1 - 12 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders 7:45pm – 7:52pm 7:45pm – 7:52pm 450 Race #1 - Victory Circle 7:52pm – 8:00pm 7:52pm – 8:00pm Track Maintenance 8:00pm – 8:06pm 8:00pm – 8:06pm KTM Junior Racing Main Event - 3 laps - 15 riders 8:12pm – 8:24pm 8:12pm – 8:24pm 250 Race #2 - 10 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders 8:24pm – 8:33pm 8:24pm – 8:33pm 250 Race #2 - Victory Circle 8:33pm – 8:47pm 8:33pm – 8:47pm 450 Race #2 - 12 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders 8:47pm – 8:53pm 8:47pm – 8:53pm 450 Race #2 - Victory Circle 8:53pm – 9:04pm 8:53pm – 9:04pm Track Maintenance 9:04pm – 9:07pm 9:04pm – 9:07pm 250 Race #3 - Sighting Lap 9:09pm – 9:21pm 9:09pm – 9:21pm 250 Race #3 - 10 Minutes/Plus 1 lap - 22 Riders - Points awarded for overall combined score. Olympic Scoring. 9:21pm – 9:31pm 9:21pm – 9:31pm 250 Race #3 - Victory Circle 9:31pm – 9:34pm 9:31pm – 9:34pm 450 Race #3 - Sighting Lap 9:36pm – 9:50pm 9:36pm – 9:50pm 450 Race #3 - 12 Minutes/Plus 1 lap - 22 Riders - Points awarded for overall combined score. Olympic Scoring. 9:50pm – 10:00pm 9:50pm – 10:00pm 450 Race #3 - Victory Circle
