Monster Energy AMA Supercross
Round 8 (of 17) - Daytona SX - Daytona International Speedway in Daytona Beach, Florida
Supercross
Daytona - 250SX EastFebruary 28, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Seth Hammaker
|16:56.043
|1:19.024
|Bainbridge, PA
|Kawasaki KX250
|2
|Cole Davies
|17:00.282
|4.240
|1:18.693
|Waitoki, New Zealand
|Yamaha YZ250F
|3
|Pierce Brown
|17:10.608
|10.326
|1:19.968
|Sandy, UT
|Yamaha YZ250F
|4
|
Jo Shimoda
|17:16.986
|6.378
|1:19.841
|Suzuka, Japan
|Honda CRF250R Works Edition
|5
|Daxton Bennick
|17:19.163
|2.177
|1:20.175
|Morganton, NC
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|6
|Coty Schock
|17:23.774
|4.612
|1:21.018
|Dover, DE
|Yamaha YZ250F
|7
|Nate Thrasher
|17:26.113
|2.339
|1:21.110
|Livingston, TN
|Yamaha YZ250F
|8
|Cullin Park
|17:31.454
|5.341
|1:20.993
|Clermont, FL
|Honda CRF250R
|9
|Devin Simonson
|17:45.974
|14.520
|1:22.565
|Laurinburg, NC
|Yamaha YZ250F
|10
|Jalek Swoll
|17:30.626
|1:21.405
|Belleview, FL
|Triumph TF 250-X
Supercross
Daytona - 450SX Main EventFebruary 28, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Eli Tomac
|21:56.314
|1:17.257
|Cortez, CO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|2
|Hunter Lawrence
|21:57.643
|1.330
|1:17.891
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|3
|Ken Roczen
|22:08.564
|10.922
|1:18.391
|Mattstedt, Germany
|Suzuki RM-Z450
|4
|Cooper Webb
|22:15.829
|7.265
|1:18.747
|Newport, NC
|Yamaha YZ450F
|5
|Joey Savatgy
|22:27.754
|11.925
|1:19.789
|Thomasville, GA
|Honda CRF450R
|6
|Aaron Plessinger
|22:32.325
|4.572
|1:19.415
|Hamilton, OH
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|7
|Garrett Marchbanks
|22:49.208
|16.883
|1:20.262
|Coalville, UT
|Kawasaki KX450SR
|8
|Shane McElrath
|22:55.079
|5.872
|1:20.461
|Canton, NC
|Honda CRF450R
|9
|Justin Hill
|22:58.220
|3.142
|1:20.952
|Yoncalla, OR
|KTM 450 SX-F
|10
|Malcolm Stewart
|23:08.226
|10.006
|1:20.187
|Haines City, FL
|Husqvarna FC 450 Factory Edition
Championship Standings
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Pierce Brown
|Sandy, UT
|45
|2
|Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|43
|3
|
Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|40
|4
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|39
|5
|Daxton Bennick
|Morganton, NC
|37
|6
|Coty Schock
|Dover, DE
|31
|7
|Cullin Park
|Clermont, FL
|27
|8
|Devin Simonson
|Laurinburg, NC
|27
|9
|Nate Thrasher
|Livingston, TN
|26
|10
|Caden Dudney
|Des Moines, IA
|20
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|171
|2
|Eli Tomac
|Cortez, CO
|170
|3
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|151
|4
|Cooper Webb
|Newport, NC
|151
|5
|Chase Sexton
|La Moille, IL
|122
|6
|Justin Cooper
|Cold Spring Harbor, NY
|122
|7
|Joey Savatgy
|Thomasville, GA
|112
|8
|Aaron Plessinger
|Hamilton, OH
|95
|9
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|87
|10
|Jason Anderson
|Edgewood, NM
|84
Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series
Round 2 (of 13) - Wild Boar GNCC in Palatka, Florida
GNCC
Wild Boar - Overall RaceFebruary 28, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Ben Kelley
|02:37:02.158
|Harwinton, CT
|KTM
|2
|Grant Davis
|02:37:57.173
|Meshoppen, PA
|KTM
|3
|Cody J Barnes
|02:40:03.857
|Sterling, IL
|Beta
|4
|Michael Witkowski
|02:42:01.490
|North Liberty, IN
|Honda
|5
|Josh Strang
|02:42:30.578
|Inverell, Australia
|Beta
|6
|Kailub Russell
|02:42:31.958
|Boonville, NC
|Yamaha
|7
|Jhak Walker
|02:43:30.170
|Morrisonville, IL
|Beta
|8
|Craig Delong
|02:43:47.559
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|9
|Jordan Ashburn
|02:43:57.259
|Cookeville, TN
|Honda
|10
|Grant Baylor
|02:45:09.570
|Belton, SC
|Kawasaki
GNCC
Wild Boar - XC2 Pro RaceFebruary 28, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Jhak Walker
|02:43:30.170
|Morrisonville, IL
|Beta
|2
|Brody Johnson
|02:45:54.864
|Landrum, SC
|Husqvarna
|3
|Jack Edmondson
|02:46:37.018
|Waynesburg, PA
|TRI
|4
|Gavin J Simon
|02:47:44.518
|Donalds, SC
|Husqvarna
|5
|Philippe Chaine
|03:01:57.139
|Canada
|KTM
|6
|Landon Lynn
|03:15:18.079
|KTM
|7
|Jason T Tino
|02:10:45.939
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|8
|Christopher T Parris
|02:44:59.838
|Sugar Valley, GA
|Honda
|9
|Nicholas Defeo
|02:47:14.379
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|10
|Philippe Dagenais
|02:47:59.614
|St-colomban
|TRI
GNCC
Wild Boar - WXCFebruary 28, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Brandy Richards
|01:54:35.770
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|2
|Korie Steede
|01:54:57.779
|Beloit, OH
|Husqvarna
|3
|Danielle McDonald
|01:57:46.138
|Parkes, NSW
|Yamaha
|4
|Jocelyn Barnes
|02:09:57.879
|Equinunk, PA
|Husqvarna
|5
|Carly Lee
|02:09:58.859
|Millville, NJ
|KTM
|6
|Lilley G Sheets
|02:20:49.079
|Fishersville, VA
|Yamaha
|7
|Emma Smith
|02:22:25.492
|Donalds, SC
|GasGas
|8
|Taylor Johnston
|02:29:16.599
|Buskirk, NY
|TRI
|9
|Tayla Jones
|01:55:28.699
|Yass, Australia
|Honda
|10
|Shelby Turner
|00:30:51.155
|Barons, AB
|TRI
Championship Standings
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Ben Kelley
|Harwinton, CT
|42
|2
|Jordan Ashburn
|Cookeville, TN
|37
|3
|Jonathan Girroir
|Southwick, MA
|30
|4
|Michael Witkowski
|North Liberty, IN
|29
|5
|Craig Delong
|Morgantown, PA
|28
|6
|Grant Davis
|Meshoppen, PA
|25
|7
|Nicholas Defeo
|Myrtle Beach, SC
|21
|8
|Liam Draper
|Auckland, New Zealand
|21
|9
|Cody J Barnes
|Sterling, IL
|21
|10
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|20
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|46
|2
|Nicholas Defeo
|Myrtle Beach, SC
|42
|3
|Brody Johnson
|Landrum, SC
|38
|4
|Jason T Tino
|Phillipsburg, NJ
|35
|5
|Angus Riordan
|Australia
|34
|6
|Jason C Lipscomb
|Parkersburg, WV
|28
|7
|Christopher T Parris
|Sugar Valley, GA
|28
|8
|Jack Edmondson
|Waynesburg, PA
|21
|9
|Gavin J Simon
|Donalds, SC
|18
|10
|Philippe Chaine
|Canada
|16
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Brandy Richards
|Lake Havasu City, AZ
|55
|2
|Danielle McDonald
|Parkes, NSW
|51
|3
|Korie Steede
|Beloit, OH
|46
|4
|Jocelyn Barnes
|Equinunk, PA
|32
|5
|Lilley G Sheets
|Fishersville, VA
|31
|6
|Carly Lee
|Millville, NJ
|31
|7
|Tayla Jones
|Yass, Australia
|23
|8
|Ellie L Winland
|Zanesville, OH
|18
|9
|Emma Smith
|Donalds, SC
|14
|10
|Elizabeth A Allen
|Columbus, OH
|13
Other Championship Standings
SuperEnduro World Championship
Through Round 4 (of 7)
Championship Standings
U.S. Sprint Enduro
Through Round 1 (of 7)
Championship Standings
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|TBD
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|TBD
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|TBD
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|TBD
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|TBD
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|TBD
|GNCC
|Grand National Champion
|TBD
|GNCC
|XC1
|TBD
|GNCC
|XC2
|TBD
|GNCC
|XC3
|TBD
|GNCC
|WXC
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|WSX
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|SX2
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX2
|TBD
|AUS-X Open
|SX1
|TBD
|AUS-X Open
|SX2
|TBD
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|TBD
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|TBD
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|TBD
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|TBD
|AMA National Enduro Series
|Pro1
|TBD
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|American Flat Track
|AFT SuperTwins
|TBD
|American Flat Track
|AFT Singles