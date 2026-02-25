Results Archive
GNCC
Big Buck
News
Overall Race Results
  1. Jonathan Girroir
  2. Jordan Ashburn
  3. Nicholas Defeo
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Angus Riordan
  3. Jason T Tino
Full Results
Supercross
Seattle
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Cooper Webb
  3. Justin Cooper
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Max Anstie
Full Results
Supercross
Arlington
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Pierce Brown
  2. Jo Shimoda
  3. Daxton Bennick
Full Results
Upcoming
GNCC
Wild Boar
Sat Feb 28
News
Upcoming
Supercross
Daytona
Sat Feb 28
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX East Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Coty Schock
  3. Nate Thrasher
Full Entry List
Upcoming
Amateur
RCSX
Sun Mar 1
News
Upcoming
GNCC
Talladega
Sat Mar 7
News
Upcoming
Supercross
Indianapolis
Sat Mar 7
News
Upcoming
MXGP of
Argentina
Sun Mar 8
News
Full Schedule

Daytona SX Full Race Day and TV Broadcast Schedules

February 25, 2026, 2:10pm
Daytona SX Full Race Day and TV Broadcast Schedules
Daytona, FL DaytonaMonster Energy AMA Supercross Championship

This weekend, the eighth round of the 17-round Monster Energy AMA Supercross Championship takes place on Saturday at Daytona International Speedway in Daytona Beach, Florida. This will be the second round of the ten-round 250SX East Division Championship.

What you need to know the most for the Daytona SX: heat races begin just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific.

On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 p.m. EDT/10 a.m. PDT on Peacock. Live coverage of the main program (heat races, LCQs, and the main events) will start at 7 p.m. EDT/4 p.m. PDT on Peacock.

Below is the full race day schedule.

2026 Daytona Supercross race day schedule.
2026 Daytona Supercross race day schedule. SupercrossLIVE
  • Supercross

    Daytona

     250SX East
    SMX Next
    Saturday, February 28
    Daytona International Speedway
    Daytona, FL United States
    Local Time ()Track Time (EST)
    Saturday
    12:17pm12:25pm 12:17pm – 12:25pm SMX Next Free Practice
    12:30pm12:42pm 12:30pm – 12:42pm 250 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
    12:47pm12:59pm 12:47pm – 12:59pm 250 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free) Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:04pm1:16pm 1:04pm – 1:16pm 250 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:21pm1:33pm 1:21pm – 1:33pm 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:38pm1:50pm 1:38pm – 1:50pm 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free)
    1:55pm2:07pm 1:55pm – 2:07pm 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
    2:07pm2:17pm 2:07pm – 2:17pm Promoter Track Walk #1
    2:17pm2:58pm 2:17pm – 2:58pm Track Maintenance
    2:58pm3:10pm 2:58pm – 3:10pm SMX Next Qualifying
    3:15pm3:27pm 3:15pm – 3:27pm 250 Group C Qualifying
    3:32pm3:44pm 3:32pm – 3:44pm 250 Group B Qualifying
    3:49pm4:01pm 3:49pm – 4:01pm 250 Group A Qualifying
    4:06pm4:18pm 4:06pm – 4:18pm 450 Group A Qualifying
    4:23pm4:35pm 4:23pm – 4:35pm 450 Group B Qualifying
    4:40pm4:52pm 4:40pm – 4:52pm 450 Group C Qualifying
    4:57pm5:09pm 4:57pm – 5:09pm SMX Next Qualifying
    5:09pm5:19pm 5:09pm – 5:19pm Promoter Track Walk #2
    5:19pm5:29pm 5:19pm – 5:29pm Promoter Track Walk #3
    5:29pm6:15pm 5:29pm – 6:15pm Track Maintenance
    6:30pm7:06pm 6:30pm – 7:06pm Opening Ceremonies
    7:06pm7:14pm 7:06pm – 7:14pm 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) Peacock Sirius XM Satellite Radio SuperMotocross Video Pass
    7:20pm7:28pm 7:20pm – 7:28pm 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) Peacock Sirius XM Satellite Radio SuperMotocross Video Pass
    7:34pm7:42pm 7:34pm – 7:42pm 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
    7:48pm7:56pm 7:48pm – 7:56pm 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
    7:56pm8:03pm 7:56pm – 8:03pm Track Maintenance
    8:03pm8:06pm 8:03pm – 8:06pm SMX Next Sighting Lap
    8:08pm8:18pm 8:08pm – 8:18pm SMX Next Main Event – 8 Minutes/Plus 1 lap - 22 Riders
    8:18pm8:23pm 8:18pm – 8:23pm SMX Next Victory Circle
    8:23pm8:30pm 8:23pm – 8:30pm 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
    8:34pm8:41pm 8:34pm – 8:41pm 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
    8:41pm8:50pm 8:41pm – 8:50pm Track Maintenance
    8:50pm8:53pm 8:50pm – 8:53pm 250 Sighting Lap
    8:55pm9:12pm 8:55pm – 9:12pm 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
    9:12pm9:19pm 9:12pm – 9:19pm 250 Victory Circle
    9:19pm9:24pm 9:19pm – 9:24pm Track Maintenance
    9:24pm9:27pm 9:24pm – 9:27pm 450 Sighting Lap
    9:29pm9:51pm 9:29pm – 9:51pm 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
    9:51pm10:00pm 9:51pm – 10:00pm 450 Victory Circle
Daytona Supercross Schedule
  • Supercross

    Daytona

     SMX Next
    Saturday, February 28
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      February 28 - 1:00 PM
      Peacock
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      February 28 - 1:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Main Program Night Show 
      Live
      February 28 - 7:00 PM
      Peacock
    • Main Program Night Show (Audio Only) 
      Live
      February 28 - 7:00 PM
      Sirius XM Satellite Radio
    • Main Program Night Show 
      Live
      February 28 - 7:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
Daytona Supercross TV & Streaming Schedule

Read Now
April 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The April 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted