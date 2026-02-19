The MX6 Racing Kawasaki team has revealed their roster and team photos ahead of the 2026 Monster Energy AMA Supercross 250SX East Division opener.
Check out the bikes, the gear, the graphics, and the riders themselves through the MX6 Racing photo shoot. The photos by Align Media.
The Riders
250SX East
#53 Henry Miller
#65 Marshal Weltin
#77 Derek Kelley
#85 Alexander Fedortsov
SMX Next
#373 Gavin Betts
The Riders in Action
The Bikes
The Team
