Arlington SX Full Race Day and TV Broadcast Schedules
February 17, 2026, 5:40pm
This weekend, the seventh round of the 17-round Monster Energy AMA Supercross Championship takes place on Saturday at AT&T Stadium in Arlington, Texas. This will be the first round of the ten-round 250SX East Division Championship.
What you need to know the most for the Arlington SX: heat races begin just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific.
On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 p.m. EDT/10 a.m. PDT on Peacock. Live coverage of the main program (heat races, LCQs, and the main events) will start at 7 p.m. EDT/4 p.m. PDT on Peacock.
Below is the full race day schedule.
Saturday, February 21
Local Time () Track Time (CST) Thursday 12:00pm – 4:00pm 12:00pm – 4:00pm Industry Services Friday 8:00am – 5:00pm 8:00am – 5:00pm Industry Services 8:00am – 5:00pm 8:00am – 5:00pm AMA Registration 12:30pm – 3:30pm 12:30pm – 3:30pm Sound Testing 1:00pm – 4:00pm 1:00pm – 4:00pm Technical inspection 8:00am – 11:00pm 8:00am – 11:00pm Working Paddock Hours Saturday 8:00am – 6:00pm 8:00am – 6:00pm Industry Services 8:00am – 11:00am 8:00am – 11:00am AMA Registration 10:00am – 10:30am 10:00am – 10:30am Rider Track Walk 10:30am – 10:45am 10:30am – 10:45am Rider’s Meeting (Podium) 10:45am – 11:00am 10:45am – 11:00am Chapel Service (Podium) 7:30am 7:30am Working Paddock Hours 10:00am 10:00am Saturday Autogate Closes 12:00pm – 3:15pm 12:00pm – 3:15pm Race Day Live 11:00am 11:00am FanFest/Doors Open 5:00pm 5:00pm FanFest Close 11:30am – 11:42am 11:30am – 11:42am 250 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free) 11:47am – 11:59am 11:47am – 11:59am 250 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free) 12:04pm – 12:16pm 12:04pm – 12:16pm 250 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) 12:21pm – 12:33pm 12:21pm – 12:33pm 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) 12:38pm – 12:50pm 12:38pm – 12:50pm 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free) 12:55pm – 1:07pm 12:55pm – 1:07pm 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free) 1:12pm – 1:22pm 1:12pm – 1:22pm KTM Junior Racing Free Practice 1:22pm – 1:32pm 1:22pm – 1:32pm Promoter Track Walk #1 1:32pm – 2:10pm 1:32pm – 2:10pm Track Maintenance 2:10pm – 2:22pm 2:10pm – 2:22pm 250 Group C Qualifying 2:27pm – 2:39pm 2:27pm – 2:39pm 250 Group B Qualifying 2:44pm – 2:56pm 2:44pm – 2:56pm 250 Group A Qualifying 3:01pm – 3:13pm 3:01pm – 3:13pm 450 Group A Qualifying 3:18pm – 3:30pm 3:18pm – 3:30pm 450 Group B Qualifying 3:35pm – 3:47pm 3:35pm – 3:47pm 450 Group C Qualifying 3:52pm – 4:02pm 3:52pm – 4:02pm KTM Junior Racing Qualifying 4:02pm – 4:12pm 4:02pm – 4:12pm Promoter Track Walk #2 4:12pm – 4:22pm 4:12pm – 4:22pm Promoter Track Walk #3 4:22pm – 5:15pm 4:22pm – 5:15pm Track Maintenance 5:30pm – 6:06pm 5:30pm – 6:06pm Opening Ceremonies 6:06pm – 6:14pm 6:06pm – 6:14pm 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 6:20pm – 6:28pm 6:20pm – 6:28pm 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 6:34pm – 6:42pm 6:34pm – 6:42pm 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 6:48pm – 6:56pm 6:48pm – 6:56pm 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 7:02pm – 7:08pm 7:02pm – 7:08pm KTM Junior Racing Main Event – 3 Laps - 15 Riders 7:08pm – 7:17pm 7:08pm – 7:17pm KTM Junior Victory Circle 7:17pm – 7:21pm 7:17pm – 7:21pm Track Maintenance 7:21pm – 7:28pm 7:21pm – 7:28pm 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main) 7:33pm – 7:40pm 7:33pm – 7:40pm 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main) 7:40pm – 7:51pm 7:40pm – 7:51pm Track Maintenance 7:51pm – 7:54pm 7:51pm – 7:54pm 250 Sighting Lap 7:56pm – 8:13pm 7:56pm – 8:13pm 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders 8:13pm – 8:21pm 8:13pm – 8:21pm 250 Victory Circle 8:21pm – 8:24pm 8:21pm – 8:24pm Track Maintenance 8:24pm – 8:27pm 8:24pm – 8:27pm 450 Sighting Lap 8:29pm – 8:51pm 8:29pm – 8:51pm 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders 8:51pm – 9:00pm 8:51pm – 9:00pm 450 Victory Circle
