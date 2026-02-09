Monster Energy AMA Supercross
Round 5 (of 17) - Glendale SX - State Farm Stadium in Glendale, Arizona
Supercross
Glendale - 250SX WestFebruary 7, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Haiden Deegan
|16:23.272
|58.111
|Temecula, CA
|Yamaha YZ250F
|2
|Levi Kitchen
|16:27.428
|4.156
|58.255
|Washougal, WA
|Kawasaki KX250
|3
|Cameron McAdoo
|16:29.255
|1.827
|58.538
|Sioux City, IA
|Kawasaki KX250
|4
|Michael Mosiman
|16:31.104
|1.850
|58.171
|Sebastopol, CA
|Yamaha YZ250F
|5
|Ryder DiFrancesco
|16:38.527
|7.423
|58.595
|Bakersfield, CA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
Supercross
Glendale - 450SX Main EventFebruary 7, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Ken Roczen
|21:48.239
|56.700
|Mattstedt, Germany
|Suzuki RM-Z450
|2
|Hunter Lawrence
|21:51.562
|3.324
|57.324
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|3
|Cooper Webb
|22:04.987
|13.426
|57.506
|Newport, NC
|Yamaha YZ450F
|4
|Justin Cooper
|22:07.738
|2.751
|57.837
|Cold Spring Harbor, NY
|Yamaha YZ450F
|5
|Jorge Prado
|22:14.191
|6.454
|57.675
|Lugo, Spain
|KTM 450 SX-F Factory Edition
Championship Standings
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|118
|2
|Michael Mosiman
|Sebastopol, CA
|91
|3
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|89
|4
|Max Anstie
|Newbury, England, United Kingdom
|88
|5
|Cameron McAdoo
|Sioux City, IA
|80
|6
|Max Vohland
|Sacramento, CA
|80
|7
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|78
|8
|
Hunter Yoder
|Menifee, CA
|60
|9
|Parker Ross
|Herald, CA
|57
|10
|Avery Long
|New London, MN
|49
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|106
|2
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|101
|3
|Eli Tomac
|Cortez, CO
|98
|4
|Cooper Webb
|Newport, NC
|91
|5
|Chase Sexton
|La Moille, IL
|89
|6
|Justin Cooper
|Cold Spring Harbor, NY
|75
|7
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|73
|8
|Jason Anderson
|Edgewood, NM
|73
|9
|Joey Savatgy
|Thomasville, GA
|66
|10
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|62
Other Championship Standings
SuperEnduro World Championship
Through Round 4 (of 7)
Championship Standings
U.S. Sprint Enduro
Through Round 1 (of 7)
Championship Standings
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|TBD
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|TBD
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|TBD
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|TBD
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|TBD
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|TBD
|GNCC
|Grand National Champion
|TBD
|GNCC
|XC1
|TBD
|GNCC
|XC2
|TBD
|GNCC
|XC3
|TBD
|GNCC
|WXC
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|WSX
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|SX2
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX2
|TBD
|AUS-X Open
|SX1
|TBD
|AUS-X Open
|SX2
|TBD
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|TBD
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|TBD
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|TBD
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|TBD
|AMA National Enduro Series
|Pro1
|TBD
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|American Flat Track
|AFT SuperTwins
|TBD
|American Flat Track
|AFT Singles