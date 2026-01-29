Video: Inside Justin Barcia's 2026 Ducati Desmo450 MX Supercross Race Bike
January 29, 2026, 2:00pm
On Friday before the Anaheim 2 SX, Kris Keefer went through the pits and dug deep to find some insights from several factory mechanics on their respective riders' setups. While Justin Barcia is currently sidelined with an injury, Keefer was able to learn about the setup of the 2026 Ducati Desmo450 MX for Monster Energy AMA Supercross from Dylan Ferrandis' mechanic Dalen Vernazza. Matt Goodbred, Barcia’s race mechanic, was working on something else at the moment, so Vernazza stepped in and provided his insight.
Rider: Justin Barcia
Mechanic: Matt Goodbred
Bike: Ducati Desmo450 MX
Team: Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing Team
Film/edit: Simon Cudby
