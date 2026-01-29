Results Archive
Supercross
San Diego
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cameron McAdoo
  3. Michael Mosiman
Full Results
Supercross
Anaheim 2
News
450SX Main Event Results
  1. Chase Sexton
  2. Hunter Lawrence
  3. Eli Tomac
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Michael Mosiman
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
Upcoming
Supercross
Houston
Sat Jan 31
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX West Entry List
  1. Haiden Deegan
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
Upcoming
Supercross
Glendale
Sat Feb 7
News
Full Schedule

Video: Inside Justin Barcia's 2026 Ducati Desmo450 MX Supercross Race Bike

January 29, 2026, 2:00pm
Anaheim, CA Anaheim 2 (A2)Monster Energy AMA Supercross Championship

On Friday before the Anaheim 2 SX, Kris Keefer went through the pits and dug deep to find some insights from several factory mechanics on their respective riders' setups. While Justin Barcia is currently sidelined with an injury, Keefer was able to learn about the setup of the 2026 Ducati Desmo450 MX for Monster Energy AMA Supercross from Dylan Ferrandis' mechanic Dalen Vernazza. Matt Goodbred, Barcia’s race mechanic, was working on something else at the moment, so Vernazza stepped in and provided his insight.

Rider: Justin Barcia
Mechanic: Matt Goodbred
Bike: Ducati Desmo450 MX
Team: Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing Team

Film/edit: Simon Cudby

  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_002
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_006
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_007
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_008
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_009
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_010
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_011
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_012
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_013
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_016
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_018
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_022
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_023
    Align Media
  Barcia's mechanic Matt Goodbred
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_027
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_033
    Align Media
  Barcia_AlignMedia_SX26_Anaheim1_035
    Align Media
  Simon Cudby
  Simon Cudby
  Simon Cudby
  Simon Cudby
  Simon Cudby
  Simon Cudby
  Simon Cudby
  Simon Cudby
  Simon Cudby
  Simon Cudby
  Simon Cudby
  Simon Cudby
  Simon Cudby
  Simon Cudby
