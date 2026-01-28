Results Archive
Anaheim 2 Supercross Photos

January 28, 2026, 2:00pm
Anaheim, CA Anaheim 2 (A2)Monster Energy AMA Supercross Championship

Align Media was at Angel Stadium for the round three of the 17-round 2026 Monster Energy AMA Supercross Championship to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps, to the points-paying main events. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of Align's best photos from Anaheim, California.

Photographers in this gallery: Adam Merrow (@adammerrow) and Mike Emery (@emeryphoto).

  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_001
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_002
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_003
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_004
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_005
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_006
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_007
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_008
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_009
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_010
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_011
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_012
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_013
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_014
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_015
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_016
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_017
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_018
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_019
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_020
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_021
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_022
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_023
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_024
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_025
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_026
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_027
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_028
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_029
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_030
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_031
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_032
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_033
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_034
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_035
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_036
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_037
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_038
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_039
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_040
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_041
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_042
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_043
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_044
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_045
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_046
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_047
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_048
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_049
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_050
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_051
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_052
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_053
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_054
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_055
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_056
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_057
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_058
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_059
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_060
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_061
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_062
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_063
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_064
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_065
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_066
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_067
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_068
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_069
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_070
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_071
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_072
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_073
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_074
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_075
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_076
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_077
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_078
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_079
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_080
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_081
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_082
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_083
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_084
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_085
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_086
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_087
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_088
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_089
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_090
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_091
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_092
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_093
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_094
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_095
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_096
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_097
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_098
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_099
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_100
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_101
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_102
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_103
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_104
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_105
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_106
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_107
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_108
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_109
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_110
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_111
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_112
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_113
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_114
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_115
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_116
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_117
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_118
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_119
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_120
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_121
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_122
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_123
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_124
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_125
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_126
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_127
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_128
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_129
  • 2026_ANAHEIM_2_SX_ALIGN_MEDIA_X_RACER_X_130
