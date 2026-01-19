Monster Energy AMA Supercross
Round 2 (of 17) - San Diego SX - Snapdragon Stadium in San Diego, California
Supercross
San Diego - 250SX West Main EventJanuary 17, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Haiden Deegan
|16:11.004
|53.297
|Temecula, CA
|Yamaha YZ250F
|2
|Cameron McAdoo
|16:18.689
|7.685
|53.722
|Sioux City, IA
|Kawasaki KX250
|3
|Michael Mosiman
|16:19.244
|0.555
|54.188
|Sebastopol, CA
|Yamaha YZ250F
|4
|Levi Kitchen
|16:19.641
|0.397
|53.984
|Washougal, WA
|Kawasaki KX250
|5
|Max Anstie
|16:25.738
|6.098
|53.636
|Newbury, England, United Kingdom
|Yamaha YZ250F
|6
|Chance Hymas
|16:32.435
|6.697
|53.942
|Pocatello, ID
|Honda CRF250R Works Edition
|7
|Ryder DiFrancesco
|16:44.382
|11.948
|54.905
|Bakersfield, CA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|8
|Max Vohland
|16:45.814
|1.432
|54.637
|Sacramento, CA
|Yamaha YZ250F
|9
|Dilan Schwartz
|16:56.859
|11.045
|55.987
|Alpine, CA
|Yamaha YZ250F
|10
|Anthony Bourdon
|16:58.997
|2.138
|55.831
|Hossegor, France
|Kawasaki KX250
Supercross
San Diego - 450SX Main EventJanuary 17, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Eli Tomac
|21:17.007
|52.671
|Cortez, CO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|2
|Hunter Lawrence
|21:18.314
|1.307
|53.075
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|3
|Ken Roczen
|21:19.930
|1.617
|52.844
|Mattstedt, Germany
|Suzuki RM-Z450
|4
|Chase Sexton
|21:35.358
|15.428
|53.140
|La Moille, IL
|Kawasaki KX450SR
|5
|Joey Savatgy
|21:37.103
|1.746
|53.617
|Thomasville, GA
|Honda CRF450R
|6
|Justin Cooper
|21:39.463
|2.360
|53.392
|Cold Spring Harbor, NY
|Yamaha YZ450F
|7
|Aaron Plessinger
|21:41.427
|1.964
|53.643
|Hamilton, OH
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|8
|Cooper Webb
|21:49.638
|8.212
|53.563
|Newport, NC
|Yamaha YZ450F
|9
|Dylan Ferrandis
|21:58.647
|9.009
|53.636
|Avignon, France
|Ducati Desmo 450MX
|10
|Malcolm Stewart
|22:00.409
|1.763
|54.217
|Haines City, FL
|Husqvarna FC 450 Factory Edition
Championship Standings
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|43
|2
|Max Anstie
|Newbury, England, United Kingdom
|42
|3
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|38
|4
|Michael Mosiman
|Sebastopol, CA
|37
|5
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|35
|6
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|34
|7
|Max Vohland
|Sacramento, CA
|29
|8
|Dilan Schwartz
|Alpine, CA
|25
|9
|Avery Long
|New London, MN
|23
|10
|Cameron McAdoo
|Sioux City, IA
|22
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Eli Tomac
|Cortez, CO
|50
|2
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|42
|3
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|40
|4
|Chase Sexton
|La Moille, IL
|32
|5
|Justin Cooper
|Cold Spring Harbor, NY
|32
|6
|Cooper Webb
|Newport, NC
|29
|7
|Jason Anderson
|Edgewood, NM
|28
|8
|Aaron Plessinger
|Hamilton, OH
|27
|9
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|26
|10
|Joey Savatgy
|Thomasville, GA
|26
SuperEnduro World Championship
Round 3 (of 7) - Bilbao, Spain
Championship Standings
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|TBD
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|TBD
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|TBD
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|TBD
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|TBD
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|TBD
|GNCC
|Grand National Champion
|TBD
|GNCC
|XC1
|TBD
|GNCC
|XC2
|TBD
|GNCC
|XC3
|TBD
|GNCC
|WXC
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|WSX
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|SX2
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX2
|TBD
|AUS-X Open
|SX1
|TBD
|AUS-X Open
|SX2
|TBD
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|TBD
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|TBD
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|TBD
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|TBD
|AMA National Enduro Series
|Pro1
|TBD
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|American Flat Track
|AFT SuperTwins
|TBD
|American Flat Track
|AFT Singles