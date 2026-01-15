San Diego SX Full Race Day and TV Broadcast Schedules
This weekend, the second round of the 17-round Monster Energy AMA Supercross Championship takes place on Saturday at Snapdragon Stadium in San Diego, California. Again, the West Coast races are slightly earlier this year, so note that adjustment.
What you need to know the most for round two: heat races begin just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific.
As for the start of the day, the following takes place at:
Track walk: 8 a.m.
FanFest/doors open: 9 a.m.
Bikes on track: 9:30 a.m.
Opening ceremonies: 3:30 p.m.
all local time to San Diego (Pacific time zone).
On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 p.m. EDT/10 a.m. PDT on Peacock. Live coverage of the main program (heat races, LCQs, and the main events) will start at 7 p.m. EDT/4 p.m. PDT on Peacock.
Below is the full race day schedule - and if you prefer the PDF version to take a screenshot of, it is below as well.
Local Time () Track Time (PST) Thursday 12:00pm – 4:00pm 12:00pm – 4:00pm Industry Services Friday 8:00am – 5:00pm 8:00am – 5:00pm Industry Services 8:00am – 5:00pm 8:00am – 5:00pm AMA Registration 8:00am – 11:00pm 8:00am – 11:00pm Working Paddock Hours Saturday 6:00am – 4:00pm 6:00am – 4:00pm Industry Services 6:00am – 9:00am 6:00am – 9:00am AMA Registration 8:00am – 8:30am 8:00am – 8:30am Rider Track Walk 8:30am – 8:45am 8:30am – 8:45am Rider’s Meeting (Podium) 8:45am – 9:00am 8:45am – 9:00am Chapel Service (Podium) 5:30am 5:30am Working Paddock Hours 8:00am 8:00am Saturday Autogate Closes 10:00am – 1:30pm 10:00am – 1:30pm Race Day Live 9:00am 9:00am FanFest/Doors Open 3:00pm 3:00pm FanFest Close 9:30am – 9:42am 9:30am – 9:42am 250 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free) 9:47am – 9:59am 9:47am – 9:59am 250 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free) 10:04am – 10:16am 10:04am – 10:16am 250 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) 10:21am – 10:33am 10:21am – 10:33am 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) 10:38am – 10:50am 10:38am – 10:50am 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free) 10:55am – 11:07am 10:55am – 11:07am 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free) 11:12am – 11:22am 11:12am – 11:22am KTM Junior Racing Practice 11:22am – 11:32am 11:22am – 11:32am Promoter Track Walk #1 11:32am – 12:15pm 11:32am – 12:15pm Track Maintenance 12:15pm – 12:27pm 12:15pm – 12:27pm 250 Group C Qualifying 12:32pm – 12:44pm 12:32pm – 12:44pm 250 Group B Qualifying 12:49pm – 1:01pm 12:49pm – 1:01pm 250 Group A Qualifying 1:06pm – 1:18pm 1:06pm – 1:18pm 450 Group A Qualifying 1:23pm – 1:35pm 1:23pm – 1:35pm 450 Group B Qualifying 1:40pm – 1:52pm 1:40pm – 1:52pm 450 Group C Qualifying 1:57pm – 2:07pm 1:57pm – 2:07pm KTM Junior Racing Practice 2:07pm – 2:17pm 2:07pm – 2:17pm Promoter Track Walk #2 2:17pm – 2:27pm 2:17pm – 2:27pm Promoter Track Walk #3 2:27pm – 3:15pm 2:27pm – 3:15pm Track Maintenance 3:30pm – 4:06pm 3:30pm – 4:06pm Opening Ceremonies 4:06pm – 4:14pm 4:06pm – 4:14pm 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 4:20pm – 4:28pm 4:20pm – 4:28pm 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 4:34pm – 4:42pm 4:34pm – 4:42pm 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 4:48pm – 4:56pm 4:48pm – 4:56pm 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 5:02pm – 5:08pm 5:02pm – 5:08pm KTM Junior Racing Main Event – 3 Laps - 15 Riders 5:08pm – 5:17pm 5:08pm – 5:17pm KTM Junior Victory Circle 5:17pm – 5:21pm 5:17pm – 5:21pm Track Maintenance 5:21pm – 5:28pm 5:21pm – 5:28pm 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main) 5:32pm – 5:39pm 5:32pm – 5:39pm 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main) 5:39pm – 5:52pm 5:39pm – 5:52pm Track Maintenance 5:52pm – 5:55pm 5:52pm – 5:55pm 250 Sighting Lap 5:57pm – 6:14pm 5:57pm – 6:14pm 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders 6:14pm – 6:21pm 6:14pm – 6:21pm 250 Victory Circle 6:21pm – 6:24pm 6:21pm – 6:24pm Track Maintenance 6:24pm – 6:27pm 6:24pm – 6:27pm 450 Sighting Lap 6:29pm – 6:51pm 6:29pm – 6:51pm 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders 6:51pm – 7:00pm 6:51pm – 7:00pm 450 Victory Circle
