Photo Gallery: Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing Team 2026 Photoshoot

January 6, 2026, 9:15pm
Anaheim, CA Anaheim 1 (A1)Monster Energy AMA Supercross Championship

The Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing Team has finally revealed its Ducati Desmo450 MX ahead of the 2026 Monster Energy AMA Supercross opener. Justin Barcia and Dylan Ferrandis will pilot the Italian machine during its debut AMA Supercross season, starting this weekend.

Check out the bikes, the gear, the graphics, and the riders themselves through the factory Ducati photo shoot. All photos courtesy of Ducati.

Make sure to click the images to view them full screen.

The Riders

450SMX

#14 Dylan Ferrandis
#51 Justin Barcia

The Riders in Action

#14 Dylan Ferrandis

#51 Justin Barcia

The Bikes

The Team

New stories have been posted