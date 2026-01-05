2026 SuperEnduro World Championship
Round 2 (of 7) - Riesa, Germany
Overall Results
Championship Standings
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|TBD
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|TBD
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|TBD
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|TBD
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|TBD
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|TBD
|GNCC
|Grand National Champion
|TBD
|GNCC
|XC1
|TBD
|GNCC
|XC2
|TBD
|GNCC
|XC3
|TBD
|GNCC
|WXC
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|WSX
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|SX2
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX2
|TBD
|AUS-X Open
|SX1
|TBD
|AUS-X Open
|SX2
|TBD
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|TBD
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|TBD
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|TBD
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|TBD
|AMA National Enduro Series
|Pro1
|TBD
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|American Flat Track
|AFT SuperTwins
|TBD
|American Flat Track
|AFT Singles
Main image courtesy of Husqvarna Images/Future7Media