Photo Gallery: Honda HRC Progressive 2026 Team Photoshoot

December 19, 2025, 8:00am
Anaheim, CA Anaheim 1 (A1)Monster Energy AMA Supercross Championship

The Honda HRC Progressive team has all four of its riders from 2025 roster returning for the 2026 Monster Energy SMX World Championship.

Check out the bikes, the gear, the graphics, and the riders themselves through Honda's team photo shoot via Simon Cudby.

Make sure to click the images to view them full screen.

The Riders

250SMX

#29 Chance Hymas
#30 Jo Shimoda

  • #29 Chance Hymas
    #29 Chance Hymas Simon Cudby
  • #30 Jo Shimoda
    #30 Jo Shimoda Simon Cudby

450SMX

#18 Jett Lawrence
#96 Hunter Lawrence

  • #18 Jett Lawrence 
    #18 Jett Lawrence  Simon Cudby
  • #96 Hunter Lawrence
    #96 Hunter Lawrence Simon Cudby

The Riders in Action

250SMX

#29 Chance Hymas

  • 26 Chance Hymas_action 2
    26 Chance Hymas_action 2 Simon Cudby
  • 26 Chance Hymas_action 29
    26 Chance Hymas_action 29 Simon Cudby
  • 26 Chance Hymas_action 32
    26 Chance Hymas_action 32 Simon Cudby
  • 26 Chance Hymas_action 37
    26 Chance Hymas_action 37 Simon Cudby
  • 26 Chance Hymas_action 44
    26 Chance Hymas_action 44 Simon Cudby
  • 26 Chance Hymas_action 8
    26 Chance Hymas_action 8 Simon Cudby

#30 Jo Shimoda

  • 26 Jo Shimoda_action 12
    26 Jo Shimoda_action 12 Simon Cudby
  • 26 Jo Shimoda_action 17
    26 Jo Shimoda_action 17 Simon Cudby
  • 26 Jo Shimoda_action 18
    26 Jo Shimoda_action 18 Simon Cudby
  • 26 Jo Shimoda_action 19
    26 Jo Shimoda_action 19 Simon Cudby
  • 26 Jo Shimoda_action 9
    26 Jo Shimoda_action 9 Simon Cudby

450SMX

#18 Jett Lawrence

  • 26 Jett Lawrence_action 10
    26 Jett Lawrence_action 10 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 105
    26 Jett Lawrence_action 105 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 111
    26 Jett Lawrence_action 111 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 13
    26 Jett Lawrence_action 13 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 15
    26 Jett Lawrence_action 15 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 16
    26 Jett Lawrence_action 16 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 19
    26 Jett Lawrence_action 19 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 21
    26 Jett Lawrence_action 21 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 26
    26 Jett Lawrence_action 26 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 35
    26 Jett Lawrence_action 35 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 45
    26 Jett Lawrence_action 45 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 5
    26 Jett Lawrence_action 5 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 50
    26 Jett Lawrence_action 50 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 53
    26 Jett Lawrence_action 53 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 55
    26 Jett Lawrence_action 55 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 60
    26 Jett Lawrence_action 60 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 7
    26 Jett Lawrence_action 7 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 75
    26 Jett Lawrence_action 75 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 84
    26 Jett Lawrence_action 84 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence_action 92
    26 Jett Lawrence_action 92 Simon Cudby

#96 Hunter Lawrence

  • 26 Hunter Lawrence_action 102
    26 Hunter Lawrence_action 102 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence_action 110
    26 Hunter Lawrence_action 110 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence_action 114
    26 Hunter Lawrence_action 114 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence_action 12
    26 Hunter Lawrence_action 12 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence_action 123
    26 Hunter Lawrence_action 123 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence_action 13
    26 Hunter Lawrence_action 13 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence_action 20
    26 Hunter Lawrence_action 20 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence_action 40
    26 Hunter Lawrence_action 40 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence_action 55
    26 Hunter Lawrence_action 55 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence_action 67
    26 Hunter Lawrence_action 67 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence_action 7
    26 Hunter Lawrence_action 7 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence_action 74
    26 Hunter Lawrence_action 74 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence_action 84
    26 Hunter Lawrence_action 84 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence_action 87
    26 Hunter Lawrence_action 87 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence_action 92
    26 Hunter Lawrence_action 92 Simon Cudby

The Bikes

  • 26 Chance Hymas CRF250RWE_bike only 2
    26 Chance Hymas CRF250RWE_bike only 2 Simon Cudby
  • 26 Chance Hymas CRF250RWE_bike only 3
    26 Chance Hymas CRF250RWE_bike only 3 Simon Cudby
  • 26 Chance Hymas CRF250RWE_bike only 4
    26 Chance Hymas CRF250RWE_bike only 4 Simon Cudby
  • 26 Chance Hymas CRF250RWE_bike only 5
    26 Chance Hymas CRF250RWE_bike only 5 Simon Cudby
  • 26 Jo Shimoda CRF250RWE_bike only 2
    26 Jo Shimoda CRF250RWE_bike only 2 Simon Cudby
  • 26 Jo Shimoda CRF250RWE_bike only 1
    26 Jo Shimoda CRF250RWE_bike only 1 Simon Cudby
  • 26 Jo Shimoda CRF250RWE_bike only 6
    26 Jo Shimoda CRF250RWE_bike only 6 Simon Cudby
  • 26 Jo Shimoda CRF250RWE_bike only 7
    26 Jo Shimoda CRF250RWE_bike only 7 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence CRF450RWE_bike only 3
    26 Jett Lawrence CRF450RWE_bike only 3 Simon Cudby
  • 26 Jett Lawrence CRF450RWE_bike only 4
    26 Jett Lawrence CRF450RWE_bike only 4 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence CRF450RWE_bike only 1
    26 Hunter Lawrence CRF450RWE_bike only 1 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence CRF450RWE_bike only 3
    26 Hunter Lawrence CRF450RWE_bike only 3 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence CRF450RWE_bike only 4
    26 Hunter Lawrence CRF450RWE_bike only 4 Simon Cudby
  • 26 Hunter Lawrence CRF450RWE_bike only 5
    26 Hunter Lawrence CRF450RWE_bike only 5 Simon Cudby
  • 26 Honda HRC Progressive_multiple bikes only 1
    26 Honda HRC Progressive_multiple bikes only 1 Simon Cudby

The Team

  • Chance Hymas and Thomas Harris
    Chance Hymas and Thomas Harris Simon Cudby
  • Jo Shimoda and Ben Griffith
    Jo Shimoda and Ben Griffith Simon Cudby
  • Jett Lawrence and Christien Ducharme
    Jett Lawrence and Christien Ducharme Simon Cudby
  • Hunter Lawrence and Cameron Camera
    Hunter Lawrence and Cameron Camera Simon Cudby
  • 26 Honda HRC Progressive_team
    26 Honda HRC Progressive_team Simon Cudby
  • 26 Honda HRC Progressive_multiple bikes-riders 1
    26 Honda HRC Progressive_multiple bikes-riders 1 Simon Cudby
