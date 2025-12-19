The Honda HRC Progressive team has all four of its riders from 2025 roster returning for the 2026 Monster Energy SMX World Championship.
Check out the bikes, the gear, the graphics, and the riders themselves through Honda's team photo shoot via Simon Cudby.
Make sure to click the images to view them full screen.
The Riders
250SMX
#29 Chance Hymas
#30 Jo Shimoda
450SMX
#18 Jett Lawrence
#96 Hunter Lawrence
The Riders in Action
250SMX
#29 Chance Hymas
#30 Jo Shimoda
450SMX
#18 Jett Lawrence
#96 Hunter Lawrence
The Bikes
