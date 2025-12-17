For 2026, the Monster Energy Yamaha Star Racing has 12 total riders on its roster for the Monster Energy SMX World Championship. Between four SMX Next riders, two full-time 450SMX riders, and six 250SMX riders, this squad looks more like a football team than a motocross team!
Check out the bikes, the gear, the graphics, and the riders themselves through Yamaha's team photo shoot via Octopi Media.
Make sure to click the images to view them full screen.
The Riders
SMX Next
#82 Caden Dudney
#99 Kayden Minear
#180 Landen Gordon
#260 Carson Wood
250SMX
#1 Haiden Deegan (250SX West, then 450 Pro Motocross and SMX Playoffs)
#23 Michael Mosiman
#25 Nate Thrasher
#37 Cole Davies
#61 Max Anstie
#163 Pierce Brown
450SMX
#1 Cooper Webb (#1 for 450SX, #2 for 450 Pro Motocross and SMX Playoffs)
#32 Justin Cooper
#38 Haiden Deegan (250SX West, then 450 Pro Motocross and SMX Playoffs)
The Riders in Action
SMX Next
#82 Caden Dudney
DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1332.NEF DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1506.NEF DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1575.NEF DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1644.NEF DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1288.CR3 DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1468.CR3 DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1521.CR3 DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1609.CR3 DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1726.CR3 DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1868.CR3 DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1953.CR3 DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2031.CR3 DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2335.CR3 DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2400 DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2441.CR3 DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9102.NEF DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9154.NEF
#99 Kayden Minear
MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1107.NEF MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1594.NEF MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1051.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1071.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1083.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1267.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1541.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1578.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1600.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1700.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1771.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1844.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1862.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1982.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2001.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2360.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2365.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2424.CR3 MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9189.NEF MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9392.NEF
#180 Landen Gordon
GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1366.NEF GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1448.NEF GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1474.NEF GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1518.NEF GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1569.NEF GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1646.NEF GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1324.CR3 GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1349.CR3 GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1411.CR3 GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1480.CR3 GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1503.CR3 GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1540.CR3 GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1696.CR3 GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1915.CR3 GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1917.CR3 GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1949.CR3 GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1965.CR3 GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1980.CR3 GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2034.CR3 GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2357.CR3
#260 Carson Wood
WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1488.NEF WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1526.NEF WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1616.NEF WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1637.NEF WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1353.CR3 WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1388.CR3 WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1486.CR3 WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1518.CR3 WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1548.CR3 WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1582.CR3 WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1873.CR3 WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1922.CR3 WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1924.CR3 WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1963.CR3 WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1978.CR3 WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1998.CR3 WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9193.NEF
250SMX
#1 Haiden Deegan (250SX West, then 450 Pro Motocross and SMX Playoffs)
DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1679.NEF DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1686.NEF DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1690.NEF DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1697.NEF DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1701.NEF DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1706.NEF DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1730.NEF DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1743.NEF DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1768.NEF DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1783.NEF DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1790.NEF DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1796.NEF DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3231.CR3 DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3248.CR3 DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3249.CR3 DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3259.CR3 DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3261.CR3 DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3269.CR3 DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3280.CR3 DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3296.CR3 DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3302.CR3 DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3305.CR3 DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3358.CR3 DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3363.CR3 DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3373.CR3 DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3380.CR3 DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3382.CR3
#23 Michael Mosiman
MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1114.NEF MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1168.NEF MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1202.NEF MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1465.NEF MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1491.NEF MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1512.NEF MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1578.NEF MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1626.NEF MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1062.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1079.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1107.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1365.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1436.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1549.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1551.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1755.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1852.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1876.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1988.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2012.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2672.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2801.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2871.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3034.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3128.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3145.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3208.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3224.CR3 MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9151.NEF MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9360.NEF MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9382.NEF MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9638.NEF
#25 Nate Thrasher
THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1128.NEF THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1257.NEF THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1504.NEF THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1545.NEF THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1091.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1105.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1171.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1201.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1336.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1400.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1530.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1591.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1619.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1689.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1781.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1897.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1975.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2021.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2693.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2810.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2997.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3159.CR3 THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9163.NEF THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9208.NEF THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9351.NEF THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9397.NEF
#37 Cole Davies
DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1177.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1230.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1261.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1330.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1452.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1496.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1556.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1573.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1597.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1097.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1151.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1204.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1321.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1404.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1451.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1566.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1622 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1660.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1745.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1774.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1842.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1882.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1957.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2584.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2667.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2861.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3026.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3121.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3140.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3220.CR3 DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9092.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9233.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9262.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9293.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9295.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9379.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9433.NEF DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9664.NEF
#61 Max Anstie
ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1687.NEF ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1691.NEF ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1695.NEF ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1705.NEF ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1727.NEF ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1773.NEF ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1776.NEF ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1780.NEF ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1785.NEF ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1794.NEF ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1793.CR3 ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1818.CR3 ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1828.CR3 ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3234.CR3 ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3256.CR3 ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3264.CR3 ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3275.CR3 ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3326.CR3 ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3339.CR3 ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3359.CR3
#163 Pierce Brown
BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1090.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1104.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1153.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1170.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1276.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1458.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1485.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1562.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1585.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1611.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1634.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1066.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1095.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1218.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1258.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1445.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1470.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1527.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1561.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1616.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1652.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1675.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1848.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1865.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1973.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2025.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2708.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2897.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2961.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3049.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3163.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3204.CR3 BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9161.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9204.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9289.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9336.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9385.NEF BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9402.NEF
450SMX
#1 Cooper Webb (#1 for 450SX, #2 for 450 Pro Motocross and SMX Playoffs)
WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1086.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1109.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1161.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1244.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1318.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1340.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1446.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1560.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1583.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1630.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1056.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1101.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1163.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1298.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1378.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1478.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1569.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1683.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1692.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1835.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1857.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1886.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1887.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1912.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1914.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1933.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1992.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2018.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2071.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2563.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2829.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2917.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3011.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3076.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3148.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3168.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3171.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3174.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3210.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3213.CR3 WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9115.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9168.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9183.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9266.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9366.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9390.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9419.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9428.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9729.NEF WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9783.NEF
#32 Justin Cooper
COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1126.NEF COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1191.NEF COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1217.NEF COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1350.NEF COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1514.NEF COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1537.NEF COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1045.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1089.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1334.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1359.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1442.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1490.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1524.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1558.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1648.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1687.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1712.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1731.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1762.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1855.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1879.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1908.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1939.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2014.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2177.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2199.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2498.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2787.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2846.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2927.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3020.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3116.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3179.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3182.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3219.CR3 COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9077.NEF COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9129.NEF COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9201.NEF COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9229.NEF COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9362.NEF COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9373.NEF
#38 Haiden Deegan (250SX West, then 450 Pro Motocross and SMX Playoffs)
The Team
YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1746.CR3 YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1749.CR3 YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1785.CR3 YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1796.CR3 YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1802.CR3 YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1805.CR3 YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1810.CR3 YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1820.CR3 YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1832.CR3 YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1835.CR3 YAMAHA_250_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1763.CR3 YAMAHA_250_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1773.CR3 YAMAHA_250_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1775.CR3 YAMAHA_450_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1715.CR3 YAMAHA_450_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1726.CR3 YAMAHA_450_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1729.CR3