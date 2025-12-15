FIM World Supercross Championship (WSX)
Round 5 (of 5) - South African GP at DHL Stadium in Cape Town, South Africa
SX1
SX2
Championship Standings
SX1
Jason Anderson (Suzuki) wins the SX1 title.
SX2
Max Anstie (Yamaha) wins the SX2 title.
2025 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|Cooper Webb (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|Haiden Deegan (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|Tom Vialle (KTM)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|Alexander Fedortsov (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|Jett Lawrence (Honda)
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|Haiden Deegan (Yamaha)
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|Lachlan Turner (Yamaha)
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|Jo Shimoda (Honda)
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|Jett Lawrence (Honda)
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|Kayden Minear (Yamaha)
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|Romain Febvre (Kawasaki)
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|Simon Längenfelder (MX2)
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|Janis Martins Reisulis (Yamaha)
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|Lotte Van Drunen (Yamaha)
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|Australia
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|Jett Lawrence (Honda)
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|Kay de Wolf (Husqvarna)
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|Hunter Lawrence (Honda)
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|Full RCSX Results
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|Full Vintage Results
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|Enzo Temmerman (Kawasaki)
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|Full LLMX results
|Loretta Lynn's Results
|NA
|Full Mini O's SX Results
|Mini O's SX Results
|NA
|Full Mini O's MX Results
|Mini O's MX Results
|NA
|Ben Kelley (GNCC)
|GNCC
|Grand National Champion
|Ben Kelley (GNCC)
|GNCC
|XC1
|Grant Davis (KTM)
|GNCC
|XC2
|James Jenkins (Yamaha)
|GNCC
|XC3
|Korie Steede (Husqvarna)
|GNCC
|WXC
|Jason Anderson (Suzuki)
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|WSX
|Max Anstie (Yamaha)
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|SX2
|Dean Wilson (Honda)
|Australian Supercross Championship
|SX1
|Ryder Kingsford (Yamaha)
|Australian Supercross Championship
|SX2
|Jett Lawrence (Honda)
|AUS-X Open
|SX1
|Cole Thompson (Kawasaki)
|AUS-X Open
|SX2
|Vince Friese (Honda)
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|Team Italy
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|Josep Garcia (KTM)
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|Team USA
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|Brandy Richards (KTM)
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|Phil Nicoletti (Kawasaki)
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|Preston Kilroy (Yamaha)
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|Malcolm Stewart (Husqvarna)
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|Anthony Bourdon (Honda)
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|Daniel Sanders (KTM)
|Dakar Rally
|Bike
|Jonny Walker (Triumph)
|EnduroCross
|Pro
|Liam Draper (Yamaha)
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|Grant Davis (KTM)
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|Steward Baylor Jr. (Kawasaki)
|AMA National Enduro Series
|Pro1
|Billy Bolt (Husqvarna)
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|Manuel Lettenbichler (KTM)
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class
|Dallas Daniels (Yamaha)
|American Flat Track
|AFT SuperTwins
|Tom Drane (Yamaha)
|American Flat Track
|AFT Singles
Main image courtesy of Courtesy of WSX