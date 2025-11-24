Results Archive
Paris SX
Paris Supercross
News
WSX
WSX Canadian GP
News
Live Now
Mini Os
THOR Mini O's
News
Results
Upcoming
WSX
WSX Australian GP
Sat Nov 29
News
Upcoming
GNCC
GNCC Cruise
Fri Dec 5
News
Upcoming
WSX
WSX Swedish GP
Sat Dec 6
News
Full Schedule
Wake-Up Call

Wake-Up Call

November 24, 2025, 5:30am

AUS-X Open

Marvel Stadium in Melbourne, Victoria, Australia

SX1

Jett Lawrence (Honda)
Jett Lawrence (Honda) AUS-X Open

SX2

Cole Thompson (Kawasaki)
Cole Thompson (Kawasaki) AUS-X Open

EnduroCross

Round 6 (of 6) - Everett, Washington

Championship Standings

Jonny Walker (Triumph) wins the championship on the tiebreaker (more moto wins)

Jonny Walker (Triumph) 
Jonny Walker (Triumph)  EndoroCross

Other Championship Standings

FIM World Supercross Championship (WSX)

Through Round 2 (of 5)

SX1

SX2

2025 Champions

RiderChampionship/RaceClass
Cooper Webb (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Tom Vialle (KTM)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
Alexander Fedortsov (Yamaha)Monster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
Jett Lawrence (Honda)AMA Pro Motocross Championship450 Class
Haiden Deegan (Yamaha)AMA Pro Motocross Championship250 Class
Lachlan Turner (Yamaha)Women’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
Jo Shimoda (Honda)SuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
Jett Lawrence (Honda)SuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
Kayden Minear (Yamaha)SuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
Romain Febvre (Kawasaki)FIM Motocross World ChampionshipMXGP
Simon Längenfelder (MX2)FIM Motocross World ChampionshipMX2
Janis Martins Reisulis (Yamaha)FIM Motocross World ChampionshipEMX250
Lotte Van Drunen (Yamaha)FIM Motocross World ChampionshipWMX
Australia Monster Energy FIM Motocross of NationsTeam
Jett Lawrence (Honda)Monster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
Kay de Wolf (Husqvarna)Monster Energy FIM Motocross of NationsMX2
Hunter Lawrence (Honda)Monster Energy FIM Motocross of NationsOpen
Full RCSX ResultsRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
Full Vintage ResultsDaytona Vintage Supercross ResultsNA
Enzo Temmerman (Kawasaki)Loretta Lynn'sHorizon Award
Full LLMX resultsLoretta Lynn's ResultsNA
Full Mini O's SX ResultsMini O's SX ResultsNA
Full Mini O's MX ResultsMini O's MX ResultsNA
Ben Kelley (GNCC)GNCCGrand National Champion
Ben Kelley (GNCC)GNCCXC1
Grant Davis (KTM)GNCCXC2
James Jenkins (Yamaha)GNCCXC3
Korie Steede (Husqvarna)GNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDFox Australian Supercross ChampionshipSX1
TBDFox Australian Supercross ChampionshipSX2
Jett Lawrence (Honda)AUS-X OpenSX1
Cole Thompson (Kawasaki)AUS-X OpenSX2
Vince Friese (Honda)AMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
Team ItalyInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
Josep Garcia (KTM)International Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
Team USAInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
Brandy Richards (KTM)International Six Days Enduro (ISDE)Women's
Phil Nicoletti (Kawasaki)Canadian Triple Crown (Motocross)450
Preston Kilroy (Yamaha)CanadianTriple Crown (Motocross)250
Malcolm Stewart (Husqvarna)Paris SupercrossKing of Paris (SX1)
Anthony Bourdon (Honda)Paris SupercrossPrince of Paris (SX2)
Daniel Sanders (KTM)Dakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
Liam Draper (Yamaha)U.S. Sprint EnduroPro
Grant Davis (KTM)U.S. Sprint EnduroPro 2
Steward Baylor Jr. (Kawasaki)AMA National Enduro SeriesPro1
Billy Bolt (Husqvarna)FIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
Manuel Lettenbichler (KTM)FIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class
Dallas Daniels (Yamaha)American Flat TrackAFT SuperTwins
Tom Drane (Yamaha)American Flat TrackAFT Singles

Main image courtesy of Courtesy of WSX

Read Now
December 2025 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The December 2025 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted