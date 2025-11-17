Results Archive
Wake-Up Call

Wake-Up Call

November 17, 2025, 9:30am
Nanterre, France Paris SupercrossParis Supercross

Paris Supercross

42nd Paris SX - Paris La Défense Arena in Paris, France

King of Paris Results

King of Paris overall podium: Malcolm Stewart, Cooper Webb, and Jett Lawrence
King of Paris overall podium: Malcolm Stewart, Cooper Webb, and Jett Lawrence Jey Crunch

Prince of Paris Results

Prince of Paris overall podium: Anthony Bourdon, Luke Clout, Calvin Fonvielle.
Prince of Paris overall podium: Anthony Bourdon, Luke Clout, Calvin Fonvielle. Jey Crunch

FIM World Supercross Championship (WSX)

Round 2 (of 5) - Canadian GP - Vancouver

SX1

SX1 podium: Eli Tomac, Ken Roczen, and Jason Anderson.
SX1 podium: Eli Tomac, Ken Roczen, and Jason Anderson. Courtesy of WSX

SX2

SX2 podium: Max Anstie, Coty Schock, and Enzo Lopes.
SX2 podium: Max Anstie, Coty Schock, and Enzo Lopes. Courtesy of WSX

EnduroCross

Round 5 (of 6) - Reno, Nevada

Championship Standings

2025 Champions

RiderChampionship/RaceClass
Cooper Webb (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Tom Vialle (KTM)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
Alexander Fedortsov (Yamaha)Monster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
Jett Lawrence (Honda)AMA Pro Motocross Championship450 Class
Haiden Deegan (Yamaha)AMA Pro Motocross Championship250 Class
Lachlan Turner (Yamaha)Women’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
Jo Shimoda (Honda)SuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
Jett Lawrence (Honda)SuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
Kayden Minear (Yamaha)SuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
Romain Febvre (Kawasaki)FIM Motocross World ChampionshipMXGP
Simon Längenfelder (MX2)FIM Motocross World ChampionshipMX2
Janis Martins Reisulis (Yamaha)FIM Motocross World ChampionshipEMX250
Lotte Van Drunen (Yamaha)FIM Motocross World ChampionshipWMX
Australia Monster Energy FIM Motocross of NationsTeam
Jett Lawrence (Honda)Monster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
Kay de Wolf (Husqvarna)Monster Energy FIM Motocross of NationsMX2
Hunter Lawrence (Honda)Monster Energy FIM Motocross of NationsOpen
Full RCSX ResultsRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
Full Vintage ResultsDaytona Vintage Supercross ResultsNA
Enzo Temmerman (Kawasaki)Loretta Lynn'sHorizon Award
Full LLMX resultsLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
Ben Kelley (GNCC)GNCCGrand National Champion
Ben Kelley (GNCC)GNCCXC1
Grant Davis (KTM)GNCCXC2
James Jenkins (Yamaha)GNCCXC3
Korie Steede (Husqvarna)GNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDFox Australian Supercross ChampionshipSX1
TBDFox Australian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
Vince Friese (Honda)AMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
Team ItalyInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
Josep Garcia (KTM)International Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
Team USAInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
Brandy Richards (KTM)International Six Days Enduro (ISDE)Women's
Phil Nicoletti (Kawasaki)Canadian Triple Crown (Motocross)450
Preston Kilroy (Yamaha)CanadianTriple Crown (Motocross)250
Malcolm Stewart (Husqvarna)Paris SupercrossKing of Paris (SX1)
Anthony Bourdon (Honda)Paris SupercrossPrince of Paris (SX2)
Daniel Sanders (KTM)Dakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
Liam Draper (Yamaha)U.S. Sprint EnduroPro
Grant Davis (KTM)U.S. Sprint EnduroPro 2
TBDMagna1 Motorsports AMA National Enduro SeriesPro1
TBDFIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class
Dallas Daniels (Yamaha)American Flat TrackAFT SuperTwins
Tom Drane (Yamaha)American Flat TrackAFT Singles

Main image courtesy of Courtesy of WSX

