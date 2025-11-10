FIM World Supercross Championship (WSX)
|Rider
|Championship/Race
|Class
|Cooper Webb (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|Haiden Deegan (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|Tom Vialle (KTM)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|Alexander Fedortsov (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|Jett Lawrence (Honda)
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|Haiden Deegan (Yamaha)
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|Lachlan Turner (Yamaha)
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|Jo Shimoda (Honda)
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|Jett Lawrence (Honda)
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|Kayden Minear (Yamaha)
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|Romain Febvre (Kawasaki)
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|Simon Längenfelder (MX2)
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|Janis Martins Reisulis (Yamaha)
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|Lotte Van Drunen (Yamaha)
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|Australia
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|Jett Lawrence (Honda)
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|Kay de Wolf (Husqvarna)
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|Hunter Lawrence (Honda)
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|Full RCSX Results
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|Full Vintage Results
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|Enzo Temmerman (Kawasaki)
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|Full LLMX results
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|Ben Kelley (GNCC)
|GNCC
|Grand National Champion
|Ben Kelley (GNCC)
|GNCC
|XC1
|Grant Davis (KTM)
|GNCC
|XC2
|James Jenkins (Yamaha)
|GNCC
|XC3
|Korie Steede (Husqvarna)
|GNCC
|WXC
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|WSX
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|SX2
|TBD
|Fox Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Fox Australian Supercross Championship
|SX2
|TBD
|AUS-X Open
|SX1
|TBD
|AUS-X Open
|SX2
|Vince Friese (Honda)
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|Team Italy
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|Josep Garcia (KTM)
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|Team USA
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|Brandy Richards (KTM)
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|Phil Nicoletti (Kawasaki)
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|Preston Kilroy (Yamaha)
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|Daniel Sanders (KTM)
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|Liam Draper (Yamaha)
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|Grant Davis (KTM)
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|TBD
|Magna1 Motorsports AMA National Enduro Series
|Pro1
|TBD
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class
|Dallas Daniels (Yamaha)
|American Flat Track
|AFT SuperTwins
|Tom Drane (Yamaha)
|American Flat Track
|AFT Singles
