How Many Podiums Did Barcia Earn with GasGas? How Does That Compare to His Yamaha Podiums? What About Honda?

November 10, 2025, 3:10pm
How Many Podiums Did Barcia Earn with GasGas? How Does That Compare to His Yamaha Podiums? What About Honda?

After five years together, Justin Barcia’s time with GasGas is up. The brand released a statement in mid-October, thanking Barcia for his historic run together, that included winning the first AMA Supercross race the brand competed in. For 2026, Barcia expected set to race alongside Dylan Ferrandis on the all-new Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing team. So, we took a look at all of Barcia’s wins/podiums to date.

Can you guess how many total podiums Barcia has had since turning pro back in 2009? How about how many wins/podiums he earned with GasGas? And how does that number compare to his time with Yamaha and his first handful of years as a pro with Honda? Think 250cc and 450cc results combined…

In total, Barcia had the most starts on Honda (well over 100 total starts), and most of his wins came on a GEICO Honda 250. Barcia tallied 16 wins and 53 total podiums on Honda, whereas his Yamaha and GasGas wins and podiums are much closer (less than six wins and less than 30 total podiums on each). And missing from this chart are his results from his time with Suzuki…because he did not land any podiums throughout his 2017 season on the RM-Z450!

Justin Barcia's Podiums By Brand

WinsTotal Podiums (Including wins)
Honda1653
Yamaha525
GasGas320
Totals2498

Check out all of Barcia's professional podiums to date below.

All Justin Barcia Professional Podiums Entering 2026

Justin Barcia

Justin Barcia

Monroe, NY United States
PositionRaceClassDateBike
3
Supercross 
San Diego 		450SXJanuary 20, 2024 GasGas MC 450F
1
Supercross 
East Rutherford 		450SXApril 22, 2023 GasGas MC 450F
2
Supercross 
Atlanta 		450SXApril 15, 2023 GasGas MC 450F
3
Supercross 
Glendale 		450SXApril 8, 2023 GasGas MC 450F
3
Supercross 
Seattle 		450SXMarch 25, 2023 GasGas MC 450F
2
Supercross 
Indianapolis 		450SXMarch 11, 2023 GasGas MC 450F
3
Supercross 
San Diego 		450SXJanuary 21, 2023 GasGas MC 450F
3
Motocross 
RedBud 		450July 2, 2022 GasGas MC 450F
3
Supercross 
Salt Lake City 		450SXMay 7, 2022 GasGas MC 450F
2
Supercross 
Indy 		450SXMarch 19, 2022 GasGas MC 450F
3
Supercross 
Detroit 		450SXMarch 12, 2022 GasGas MC 450F
3
Supercross 
Anaheim 3 		450SXFebruary 12, 2022 GasGas MC 450F
3
Supercross 
Oakland 		450SXJanuary 15, 2022 GasGas MC 450F
3
Supercross 
Anaheim 1 		450SXJanuary 8, 2022 GasGas MC 450F
1
Motocross 
Spring Creek 		450July 17, 2021 GasGas MC 450F
3
Motocross 
Southwick 		450July 10, 2021 GasGas MC 450F
2
Supercross 
Arlington 1 		450SXMarch 13, 2021 GasGas MC 450F
3
Supercross 
Orlando 2 		450SXFebruary 20, 2021 GasGas MC 450F
2
Supercross 
Indianapolis 2 		450SXFebruary 2, 2021 GasGas MC 450F
1
Supercross 
Houston 1 		450SXJanuary 16, 2021 GasGas
3
Motocross 
Spring Creek 		450September 19, 2020 Yamaha YZ450F
3
Motocross 
RedBud National I 		450September 4, 2020 Yamaha YZ450F
2
Supercross 
Atlanta 		450SXFebruary 29, 2020 Yamaha YZ450F
2
Supercross 
St. Louis 		450SXJanuary 11, 2020 Yamaha YZ450F
1
Supercross 
Anaheim 1 		450SXJanuary 4, 2020 Yamaha YZ450F
1
Supercross 
Anaheim 1 		450SXJanuary 5, 2019 Yamaha YZ450F
1
Motocross 
Ironman 		450August 25, 2018 Yamaha YZ450F
3
Motocross 
RedBud 		450July 7, 2018 Yamaha YZ450F
3
Motocross 
Southwick 		450June 30, 2018 Yamaha YZ450F
2
Motocross 
Tennessee 		450June 23, 2018 Yamaha YZ450F
3
Motocross 
High Point 		450June 16, 2018 Yamaha YZ450F
3
Motocross 
Hangtown 		450May 19, 2018 Yamaha YZ450F
2
Supercross 
Glendale 		450SXJanuary 27, 2018 Yamaha YZ450F
3
Supercross 
Houston 		450SXJanuary 13, 2018 Yamaha YZ450F
3
Supercross 
Anaheim 1 		450SXJanuary 6, 2018 Yamaha YZ450F
2
Motocross 
Ironman 		450August 27, 2016 Yamaha YZ450F
2
Motocross 
Budds Creek 		450August 20, 2016 Yamaha YZ450F
3
Motocross 
Southwick 		450July 9, 2016 Yamaha YZ450F
2
MXoN 
Motocross of Nations 		CombinedSeptember 27, 2015 Yamaha
2
MXoN 
Motocross of Nations 		CombinedSeptember 27, 2015 Yamaha
1
MXoN 
Motocross of Nations 		MXGPSeptember 27, 2015 Yamaha
3
Motocross 
Utah 		450August 15, 2015 Yamaha YZ450F
2
Motocross 
Unadilla 		450August 8, 2015 Yamaha YZ450F
2
Motocross 
Washougal 		450July 25, 2015 Yamaha YZ450F
2
Motocross 
Spring Creek 		450July 18, 2015 Yamaha YZ450F
1
Motocross 
RedBud 		450July 4, 2015 Yamaha YZ450F
1
Motocross 
Budds Creek 		450June 27, 2015 Yamaha YZ450F
2
Motocross 
Glen Helen 		450May 23, 2015 Yamaha YZ450F
2
Supercross 
Houston 		450SXApril 5, 2014 Honda CRF450R
3
Supercross 
St. Louis 		450SXMarch 29, 2014 Honda CRF450R
2
Supercross 
Toronto 		450SXMarch 22, 2014 Honda CRF450R
3
Supercross 
Dallas 		450SXFebruary 15, 2014 Honda CRF450R
2
MXoN 
Motocross of Nations 		CombinedSeptember 29, 2013 Honda
2
MXoN 
Motocross of Nations 		CombinedSeptember 29, 2013 Honda
1
MXoN 
Motocross of Nations 		OpenSeptember 29, 2013 Honda
3
Motocross 
Lake Elsinore 		450August 24, 2013 Honda CRF450R
2
Motocross 
Unadilla 		450August 10, 2013 Honda CRF450R
3
Motocross 
Southwick 		450June 29, 2013 Honda CRF450R
2
Motocross 
Tennessee National 		450June 1, 2013 Honda CRF450R
3
Motocross 
Thunder Valley 		450May 25, 2013 Honda CRF450R
1
Supercross 
Seattle 		450SXApril 20, 2013 Honda CRF450R
3
Supercross 
Daytona 		450SXMarch 9, 2013 Honda CRF450R
2
Supercross 
San Diego 		450SXFebruary 9, 2013 Honda CRF450R
3
Supercross 
Anaheim III 		450SXFebruary 2, 2013 Honda CRF450R
1
Supercross 
Phoenix 		450SXJanuary 12, 2013 Honda CRF450R
3
MXoN 
MX of Nations 		CombinedSeptember 30, 2012 Honda
3
MXoN 
MX of Nations 		CombinedSeptember 30, 2012 Honda
2
Motocross 
Lake Elsinore 		250September 8, 2012 Honda CRF250R
3
Motocross 
Steel City 		250September 1, 2012 Honda CRF250R
1
Motocross 
Washougal 		250July 21, 2012 Honda CRF250R
2
Motocross 
Spring Creek 		250July 14, 2012 Honda CRF250R
2
Motocross 
RedBud 		250July 7, 2012 Honda CRF250R
3
Motocross 
Budds Creek 		250June 16, 2012 Honda CRF250R
2
Motocross 
High Point 		250June 9, 2012 Honda CRF250R
1
Motocross 
Thunder Valley 		250June 2, 2012 Honda CRF250R
2
Motocross 
Hangtown Motocross Classic 		250May 19, 2012 Honda CRF250R
1
Supercross 
Las Vegas 		LITES SHOOTOUTMay 5, 2012 Honda CRF250R
2
Supercross 
Houston 		SX LITES EMarch 31, 2012 Honda CRF250R
1
Supercross 
Toronto 		SX LITES EMarch 24, 2012 Honda CRF250R
3
Supercross 
Indianapolis 		SX LITES EMarch 17, 2012 Honda CRF250R
1
Supercross 
Daytona 		SX LITES EMarch 10, 2012 Honda CRF250R
1
Supercross 
St. Louis 		SX LITES EMarch 3, 2012 Honda CRF250R
1
Supercross 
Atlanta 		SX LITES EFebruary 25, 2012 Honda CRF250R
1
Supercross 
Arlington 		SX LITES EFebruary 18, 2012 Honda CRF250R
3
Motocross 
Pala Raceway 		450September 10, 2011 Honda CRF450R
3
Motocross 
Unadilla Motocross 		450August 13, 2011 Honda CRF450R
3
Motocross 
Budds Creek Motocross 		250June 18, 2011 Honda CRF250R
3
Supercross 
Las Vegas 		SX LITES EMay 7, 2011 Honda CRF250R
1
Supercross 
St. Louis 		SX LITES EApril 9, 2011 Honda CRF250R
2
Supercross 
Arlington 		SX LITES EApril 2, 2011 Honda CRF250R
2
Supercross 
Toronto 		SX LITES EMarch 26, 2011 Honda CRF250R
1
Supercross 
Jacksonville 		SX LITES EMarch 19, 2011 Honda CRF250R
2
Supercross 
Indianapolis 		SX LITES EMarch 12, 2011 Honda CRF250R
2
Supercross 
Daytona 		SX LITES EMarch 5, 2011 Honda CRF250R
2
Supercross 
Atlanta 		SX LITES EFebruary 26, 2011 Honda CRF250R
1
Supercross 
Houston 		SX LITES EFebruary 12, 2011 Honda CRF250R
2
Motocross 
Moto-X 338 		250August 28, 2010 Honda CRF250R
2
Motocross 
Unadilla Motocross 		250August 14, 2010 Honda CRF250R
2
Motocross 
Budds Creek Motocross 		250June 19, 2010 Honda CRF250R
1
Supercross 
St. Louis 		SX LITES EApril 17, 2010 Honda CRF250R
3
Supercross 
Houston 		SX LITES EApril 10, 2010 Honda CRF250R
3
Supercross 
Arlington 		SX LITES EMarch 20, 2010 Honda CRF250R
1
Supercross 
Toronto 		SX LITES EMarch 13, 2010 Honda CRF250R
3
Supercross 
Indianapolis 		SX LITES EFebruary 20, 2010 Honda CRF250R
1
Motocross 
Moto-X 338 		250August 29, 2009 Honda CRF250R
3
Motocross 
Spring Creek Motocross 		250July 18, 2009 Honda CRF250R
New stories have been posted