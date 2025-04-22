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450SX Main Event Results
  1. Chase Sexton
  2. Cooper Webb
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East Rutherford Supercross Photos

East Rutherford Supercross Photos

April 22, 2025, 10:35am

Align Media was at MetLife Stadium for the 14th round of the 17-round 2025 Monster Energy AMA Supercross Championship to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps, to the points-paying main events. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of Align's best photos from East Rutherford, New Jersey.

Photographers in this gallery: Adam Merrow (@adammerrow), Mike Emery (@emeryphoto), and Anthony Carcaramo (@carcaramoimaging).

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