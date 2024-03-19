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  1. Jett Lawrence
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  3. Chase Sexton
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  1. Max Vohland
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Gallery Indianapolis

March 19, 2024 12:10pm
by:

Align Media was at Lucas Oil Stadium for the tenth round of the 17-round 2024 Monster Energy AMA Supercross Championship to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps, to the points-paying main events. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of Align's best photos from Indianapolis, Indiana.

Photographers in this gallery: @adammerrow and @emeryphoto.

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