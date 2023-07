2023 Loretta Lynn’s Race Order

Main image from 2022, by Mitch Kendra

The 42nd annual Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship will officially kick off tomorrow morning as the first of the three motos will drop the gates at Loretta Lynn’s Ranch in Hurricane Mills, Tennessee. Halfway through July, the official rider roster and alternate lists were announced by MX Sports.

Today, practice is taking place—view the full practice order in case you missed it—and then tomorrow’s motos will begin bright and early at 7:30 a.m. local time, which is Central Daylight Time (CDT) in Tennessee.

For more on the 2023 Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch, visit https://mxsports.com/event/amateur-national-motocross-championship.

Congratulations and good luck to all who qualified!

2023 Monster Energy AMA Amateur National Championship Race Order

Note: these times are local to Hurricane Mills, Tennessee, which is in Central Daylight Time zone.

Tuesday

1 Vet (30+) 7:30 am 2 450 B 8:00 am 3 125 C 8:30 am 4 85cc (10-12) 9:00 am 5 65cc (7-9) Limited 9:30 am 6 Senior (40+) 10:00 am 7 Mini Sr. 2 (13-15) 10:30 am 8 450 C 11:00 am * Open Pro Sport 11:30 am 9 250 B Limited 12:00 pm 10 65cc (10-11) Limited 12:30 pm Intermission 1:00 pm 11 Mini Sr. 1 (12-14) 1:30 pm 12 Masters (50+) 2:00 pm 13 125 Jr. (12-17) B/C 2:30 pm * 250 B 3:00 pm 14 Junior (25+) 3:30 pm 15 250 C 4:00 pm 16 WMX 4:30 pm 17 College (18-24) 5:00 pm A Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd 5:30 pm B Micro-E (4-7) Limited C Micro 2 (4-6) Limited D Micro 3 (7-8) Limited

Wednesday

18 Supermini 1 (12-15) 7:30 am 19 65cc (7-9) 8:00 am 20 250 C Jr. (12-17) Limited 8:30 am 21 450 B Limited 9:00 am 22 85cc (10-12) Limited 9:30 am 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 10:00 am 24 Senior (45+) 10:30 am 25 250 C Limited 11:00 am * 250 Pro Sport 11:30 am 26 Schoolboy 2 (12-17) B/C 12:00 pm 27 Girls (11-16) 12:30 pm 28 65cc (10-11) 1:00 pm Intermission 1:30 pm 29 Supermini 2 (13-16) 2:00 pm 1 Vet (30+) 2:30 pm 2 450 B 3:00 pm 3 125 C 3:30 pm 4 85cc (10-12) 4:00 pm 5 65cc (7-9) Limited 4:30 pm 6 Senior (40+) 5:00 pm * Open Pro Sport 5:30 pm 7 Mini Sr. 2 (13-15) 6:00 pm 8 450 C 6:30 pm

Thursday

9 250 B Limited 7:30 am 10 65cc (10-11) Limited 8:00 am 11 Mini Sr. 1 (12-14) 8:30 am 12 Masters (50+) 9:00 am 13 125 Jr. (12-17) B/C 9:30 am * 250 B 10:00 am 14 Junior (25+) 10:30 am 15 250 C 11:00 am 16 WMX 11:30 am 17 College (18-24) 12:00 pm 18 Supermini 1 (12-15) 12:30 pm 19 65cc (7-9) 1:00 pm Intermission 1:30 pm 20 250 C Jr. (12-17) Limited 2:00 pm 21 450 B Limited 2:30 pm 22 85cc (10-12) Limited 3:00 pm * 250 Pro Sport 3:30 pm 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 4:00 pm 24 Senior (45+) 4:30 pm 25 250 C Limited 5:00 pm D Micro 3 (7-8) Limited 5:30 pm A Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd B Micro-E (4-7) Limited C Micro 2 (4-6) Limited

Friday

26 Schoolboy 2 (12-17) B/C 7:30 am 27 Girls (11-16) 8:00 am 28 65cc (10-11) 8:30 am 29 Supermini 2 (13-16) 9:00 am 1 Vet (30+) 9:30 am 2 450 B 10:00 am 3 125 C 10:30 am 4 85cc (10-12) 11:00 am 5 65cc (7-9) Limited 11:30 am 6 Senior (40+) 12:00 pm 7 Mini Sr. 2 (13-15) 12:30 pm Intermission 1:00 pm 8 450 C 1:30 pm 9 250 B Limited 2:00 pm 10 65cc (10-11) Limited 2:30 pm * 250 Pro Sport 3:00 pm 11 Mini Sr. 1 (12-14) 3:30 pm 12 Masters (50+) 4:00 pm * 250 B 4:30 pm 13 125 Jr. (12-17) B/C 5:00 pm C Micro 2 (4-6) Limited 5:30 pm D Micro 3 (7-8) Limited A Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd B Micro-E (4-7) Limited

Saturday